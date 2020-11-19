Как добраться до Мехикали на самолёте
В Мехикали 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mexicali Airport» вам не избежать
Список аэропортов Мехикали
- Мехикали MXLMexicali Airport
Самые дешёвые билеты в Мехикали из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.11.2020
|из 🇲🇽Гвадалахары
|3 317
|2ч 49м
|14.10.2020
|из 🇲🇽Веракруса
|8 540
|24ч 8м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇲🇽Кульякана
|8 688
|1ч 58м
|15.10.2020
|из 🇲🇽Мехико
|8 752
|10ч 28м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇺🇸Лексингтона
|34 226
|27ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|71 929
|50ч 19м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Мехикали
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мехикали, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кульякан, Канкун, Гвадалахара, Мехико и Морелия
- 24.10.202027.10.2020
- 07.01.202115.01.2021
- 29.11.202001.12.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону