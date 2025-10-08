Приглашаю вас к знакомству с древними пирамидами Мезоамерики, среди которых две важнейшие — грандиозная пирамида Солнца и загадочная пирамида Луны.
Мы пройдём Дорогой мёртвых мимо храмовых комплексов, посетим дворец Кетцальпапалотля и пирамиду Кетцалькоатля — пернатого змея, бога солнца. Увидим фрески, которым 2000 лет, и погрузимся в мистические легенды Теотиуакана.
Описание экскурсии
Мы посетим археологическую зону Теотиуакана, расположенную в 50 км от Мехико. Это — древнейшая культура Мезоамерики, зародившаяся за 150 лет до нашей эры. Путь на авто в одну сторону займёт 1–1,5 часа.
Увидим:
- пирамиду Солнца — самое высокое сооружение города и высочайшую пирамиду Мексики, на вершину которой ведут 264 ступени
- пирамиду Луны — вторую по величине пирамиду Теотиуакана
- Дорогу мёртвых — важнейший проспект древнего города, вдоль которого располагается весь храмовый комплекс
- пирамиду Кетцалькоатля, выстроенную террасами и декорированную каменными головами бога солнца Кетцалькоатля и бога дождя Тлалока
- дворец Кетцальпапалотля, квадратные колонны которого украшены барельефами оперённой бабочки — герба былого хозяина резиденции
Во время прогулки:
- я расскажу о древнейшей технологии штука, благодаря которой мы до сих пор любуемся тысячелетними фресками
- посвящу вас в легенду, согласно которой в Теотиуакане берёт начало эпоха Пятого солнца — в ней проживали все известные на сегодняшний день доиспанские цивилизации
- раскрою тайну свящённой пещеры Теотиуакана
- объясню, как в древности из агавы получали нити, мыло, папирус
- предложу продегустировать слабоалкогольный напиток пульке для общения с богами
Организационные детали
- На пирамиды едем на авто Hyundai Creta Grand или Toyota Prius. В самой археологической зоне много ходим пешком, поэтому обувь должна быть удобная
- Ограничений по возрасту и физподготовке нет
- В стоимость входит: трансфер, оплата стоянок и платной дороги (едем только по платным трассам, связано с безопасностью), услуги гида и водителя
Дополнительные расходы:
- Вход в археологическую зону — 100 песо/$5 за чел., детям до 11 лет вход бесплатный
- Обед (по желанию) в ресторане с блюдами современной и доиспанской кухни Мексики
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваш гид в Мехико
Живу в Мехико с 2002 года, гид с 2004 года. Составляю, организовываю и провожу любые туристические программы с учётом пожеланий и возможностей путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Элина
8 окт 2025
Все очень понравилось! Масштаб знаний поражает и сама экскурсия отлично продумана от встречи у отеля, до прощания)
