Мехико-Сити — многоликий и необъятный. Самое важное в нём находится на больших расстояниях друг от друга. Поэтому я предлагаю лучший формат для знакомства с городом: вскочить на скутер и с ветерком отправиться к тем местам, которые помогут рассмотреть, прочувствовать и понять колоритный мегаполис.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Сядем на скутер (вы на пасссажирском) и помчим к самым интересным местам. Сделаем 6–7 коротких остановок, во время которых я расскажу главное о посещаемых локациях. А между ними будут 20-минутные переезды, и вы полюбуетесь городом с пассажирского сидения.

Мы увидим:

Зелёный хипстерский район Кондеса-Рома — уютный, тихий, с европейским вайбом

— уютный, тихий, с европейским вайбом Современный центр города — проспект Реформы, монумент Ангел независимости, арка Революции

— проспект Реформы, монумент Ангел независимости, арка Революции Исторический центр: площадь Сокало и её архитектурный ансамбль

площадь Сокало и её архитектурный ансамбль Главный рынок города с его бурлящей жизнью

с его бурлящей жизнью Поланко — самый дорогой и роскошный район Мехико

Организационные детали