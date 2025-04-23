Мехико-Сити — многоликий и необъятный. Самое важное в нём находится на больших расстояниях друг от друга.
Поэтому я предлагаю лучший формат для знакомства с городом: вскочить на скутер и с ветерком отправиться к тем местам, которые помогут рассмотреть, прочувствовать и понять колоритный мегаполис.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Сядем на скутер (вы на пасссажирском) и помчим к самым интересным местам. Сделаем 6–7 коротких остановок, во время которых я расскажу главное о посещаемых локациях. А между ними будут 20-минутные переезды, и вы полюбуетесь городом с пассажирского сидения.
Мы увидим:
- Зелёный хипстерский район Кондеса-Рома — уютный, тихий, с европейским вайбом
- Современный центр города — проспект Реформы, монумент Ангел независимости, арка Революции
- Исторический центр: площадь Сокало и её архитектурный ансамбль
- Главный рынок города с его бурлящей жизнью
- Поланко — самый дорогой и роскошный район Мехико
Организационные детали
- Если у вас нет опыта вождения скутеров в больших городах, вы можете ехать только пассажиром. Если есть опыт вождения и автомобильные права, то я предоставлю второй скутер: он двухместный, так что подходит для 2-х человек
- Шлемы предоставляю
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пассажиром
|$80
|Водителем
|$99
|Водителем с пассажиром
|$140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Мехико
Меня зовут Кирилл, и я хочу дать вам возможность исследовать Мехико необычным способом и увидеть его с новой перспективы. Поездка со мной на скутерах — это о драйве, весёлых историях и интересных фактах!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
SEMEN
23 апр 2025
Спасибо Кириллу!
Мне очень понравилось легкость и динамика тура. Не душно, без нудных исторических справок. Очень живо и по делу. Было ощущение, что катаемся с приятелем по городу на мопеде:)
Рекомендую для ознакомления с самыми разнообразными районами Мехико!
