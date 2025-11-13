Мои заказы

Мехико: руины, дворцы, дворы и настенная живопись

Обзорная экскурсия по историческому центру столицы Мексики
Мехико — это город с 700-летней историей. Ещё до прихода испанских конкистадоров он был мегаполисом и столицей империи ацтеков.

В его историческом центре за каждой стеной можно увидеть что-то неожиданное: археологические раскопки, древнюю кладку, элегантный дворик, резьбу по вулканическому камню эпохи барокко, настенные росписи. С радостью вам всё это покажу!
Мехико: руины, дворцы, дворы и настенная живопись
Мехико: руины, дворцы, дворы и настенная живопись
Мехико: руины, дворцы, дворы и настенная живопись
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Археологическая зона Темпло Майор. Вы увидите руины церемониального центра столицы империи ацтеков Теночтитлана. Я расскажу, как и для чего были построены пирамиды, а главное — что было у них внутри.

Кафедральный собор. Вы оцените два органа 17 века, величественный алтарь и капеллу Св. Филиппа. А также узнаете, как Мексика и Филиппины были одной страной.

Площадь Св. Доминика. Здесь инквизиция вершила суд и сжигала грешников. Через неё проходили все прибывавшие в Новую Испанию товары. На ней было построено специальное здание для составления прошений и открыт первый в Мексике ресторан.

Здание Министерства просвещения. Вы услышите, почему Диего Ривера сверху донизу расписал школьное здание 18 века.

Бывший колледж Св. Ильдефонсо. Здесь училась Фрида Кало, а Хосе Клементе Ороско предупредил школьников об опасностях европейской цивилизации. Скорее всего, вы видели это здание в кино.

Церковь Богоматери Лорето. Вы оцените один из самых больших куполов в Мексике и изображение Богоматери, летающей по миру на крыше дома. Я раскрою, кем была святая покровительница испанских конкистадоров.

Национальный дворец. Здание, где живёт и работает президент Мексики.

Дворец горного дела. Вы узнаете, как добыча серебра в 18 веке была связана с идеями независимости Мексики и кто сделал самую знаменитую в стране лошадку.

Парк «Аламеда». Это первый в Мексике парк. Мы обсудим, какие в нём раньше росли деревья.

Дворец изразцов. Вы увидите барокко в китайском стиле и семейные гербы графов де Орисаба, которые раньше были в совсем другом месте, но прекрасно вписались в интерьер.

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость
  • 22% стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте, остальную часть отдаете гиду наличными при встрече

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Мехико
Провела экскурсии для 3 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я живу в Мексике с 2000 года. У меня искусствоведческое образование, полученное в четырёх странах: факультет музеологии РГГУ, институт искусствознания Академии наук РФ, Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Art в Нью-Йорке, Victoria and Albert Museum в Лондоне и Национальный автономный университет Мексики в Мехико. С радостью поделюсь своими знаниями.
Задать вопрос

Похожие экскурсии из Мехико

Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Пешая
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Пройти Дорогой мёртвых к главным пирамидам Мексики - Солнца, Луны и бога Кетцалькоатля
Начало: По договорённости
13 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
$590 за всё до 5 чел.
По Мехико - на скутерах
На мотоцикле
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
По Мехико - на скутерах
Обзорная поездка по столице Мексики - с лёгким драйвом и без пробок
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$80 за человека
На мотоцикле из Мехико - к активному вулкану Попокатепетль
На мотоцикле
6 часов
Индивидуальная
На мотоцикле из Мехико - к активному вулкану Попокатепетль
Помчаться через деревни и кактусовые поля к смотровой точке перевала Пасо-де-Кортес
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$250 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мехико. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мехико