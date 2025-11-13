Мехико — это город с 700-летней историей. Ещё до прихода испанских конкистадоров он был мегаполисом и столицей империи ацтеков. В его историческом центре за каждой стеной можно увидеть что-то неожиданное: археологические раскопки, древнюю кладку, элегантный дворик, резьбу по вулканическому камню эпохи барокко, настенные росписи. С радостью вам всё это покажу!

Археологическая зона Темпло Майор. Вы увидите руины церемониального центра столицы империи ацтеков Теночтитлана. Я расскажу, как и для чего были построены пирамиды, а главное — что было у них внутри.

Кафедральный собор. Вы оцените два органа 17 века, величественный алтарь и капеллу Св. Филиппа. А также узнаете, как Мексика и Филиппины были одной страной.

Площадь Св. Доминика. Здесь инквизиция вершила суд и сжигала грешников. Через неё проходили все прибывавшие в Новую Испанию товары. На ней было построено специальное здание для составления прошений и открыт первый в Мексике ресторан.

Здание Министерства просвещения. Вы услышите, почему Диего Ривера сверху донизу расписал школьное здание 18 века.

Бывший колледж Св. Ильдефонсо. Здесь училась Фрида Кало, а Хосе Клементе Ороско предупредил школьников об опасностях европейской цивилизации. Скорее всего, вы видели это здание в кино.

Церковь Богоматери Лорето. Вы оцените один из самых больших куполов в Мексике и изображение Богоматери, летающей по миру на крыше дома. Я раскрою, кем была святая покровительница испанских конкистадоров.

Национальный дворец. Здание, где живёт и работает президент Мексики.

Дворец горного дела. Вы узнаете, как добыча серебра в 18 веке была связана с идеями независимости Мексики и кто сделал самую знаменитую в стране лошадку.

Парк «Аламеда». Это первый в Мексике парк. Мы обсудим, какие в нём раньше росли деревья.

Дворец изразцов. Вы увидите барокко в китайском стиле и семейные гербы графов де Орисаба, которые раньше были в совсем другом месте, но прекрасно вписались в интерьер.

