Попокатепетль очнулся ото сна в 1994 году и с тех пор угрожающе попыхивает. Мы сядем на байк и домчим до горного перевала Пасо-де-Кортес — самой близкой к вулкану точки, с которой можно рассмотреть его дым или небольшое извержение. По пути проедем аутентичные деревни, кактусовые поля и каналы Сочимилько, наблюдая за обыденной жизнью мексиканцев.

Описание экскурсии

Вы отправитесь на мотоцикле по живописному маршруту от Мехико до горного перевала Пасо-де-Кортес — самой близкой к вулкану Попокатепетль точке, доступной для проезда. Высота — 3500 м, расстояние до жерла — всего 8 км.

Дорога пройдёт через весь Мехико, пригороды, деревни и поля кактусов. По пути вы увидите, как живут мексиканцы в центральной части страны.

Первая остановка — каналы Сочимилько, где можно представить, как выглядела долина Мехико до урбанизации.

Затем — кофе-брейк на смотровой площадке с видом на вулканы Попокатепетль и Истаксиуатль.

Главная точка — перевал Пасо-де-Кортес. Здесь вы окажетесь в непосредственной близости от активного вулкана. И, возможно, увидите дым или небольшое извержение.

Тайминг

8:00 — выезд из Мехико от вашего адреса

8:30–9:00 — короткая остановка у каналов Сочимилько

10:00–11:00 — смотровая площадка с видом на вулканы и кофе-брейк

12:00–13:00 — перевал Пасо-де-Кортес

15:00 — возвращение в Мехико-Сити

Организационные детали