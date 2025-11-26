Мои заказы

На мотоцикле из Мехико - к активному вулкану Попокатепетль

Помчаться через деревни и кактусовые поля к смотровой точке перевала Пасо-де-Кортес
Попокатепетль очнулся ото сна в 1994 году и с тех пор угрожающе попыхивает.

Мы сядем на байк и домчим до горного перевала Пасо-де-Кортес — самой близкой к вулкану точки, с которой можно рассмотреть его дым или небольшое извержение.

По пути проедем аутентичные деревни, кактусовые поля и каналы Сочимилько, наблюдая за обыденной жизнью мексиканцев.
На мотоцикле из Мехико - к активному вулкану Попокатепетль© Кирилл
Описание экскурсии

Вы отправитесь на мотоцикле по живописному маршруту от Мехико до горного перевала Пасо-де-Кортес — самой близкой к вулкану Попокатепетль точке, доступной для проезда. Высота — 3500 м, расстояние до жерла — всего 8 км.

Дорога пройдёт через весь Мехико, пригороды, деревни и поля кактусов. По пути вы увидите, как живут мексиканцы в центральной части страны.

Первая остановка — каналы Сочимилько, где можно представить, как выглядела долина Мехико до урбанизации.

Затем — кофе-брейк на смотровой площадке с видом на вулканы Попокатепетль и Истаксиуатль.

Главная точка — перевал Пасо-де-Кортес. Здесь вы окажетесь в непосредственной близости от активного вулкана. И, возможно, увидите дым или небольшое извержение.

Тайминг

8:00 — выезд из Мехико от вашего адреса
8:30–9:00 — короткая остановка у каналов Сочимилько
10:00–11:00 — смотровая площадка с видом на вулканы и кофе-брейк
12:00–13:00 — перевал Пасо-де-Кортес
15:00 — возвращение в Мехико-Сити

Организационные детали

  • Едем на мотоцикле Royal Enfield Himalayan 410 cc, вместительный бокс на 55 л для вещей пассажира. Экипировка выдаётся: шлем (размеры M, L, XL), мотокуртка с защитой, перчатки
  • Стандартный формат: вы — пассажир, я веду мотоцикл (опыт вождения — 7 лет, поездки в 15 странах)
  • Возможен формат на двух мотоциклах, если у вас есть действующие мотоправа и опыт вождения в горах от 3 лет (цена как за двоих, с вами может быть пассажир без доплаты)
  • Обед — по желанию, за ваш счёт

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Мехико
Меня зовут Кирилл, и я хочу дать вам возможность исследовать Мехико необычным способом и увидеть его с новой перспективы. Поездка со мной на скутерах — это о драйве, весёлых историях и интересных фактах!

