Н Наталья 5

Это отзыв и оценка совсем другого гида: Ангелины. Экскурсия, которая должна была состояться 5 марта, прошла 6, не по нашей вине и не по нашему желанию. Гид Ольга, сначала попала в пробку, а потом написала, что машину стукнули, а экскурсию она отменяет. Причем, даже не позвонила, звонили мы, соответственно роуминг тоже за наш счет. Только после наших протестов, она нашла нам гида Ангелину на следующий день. Ангелина - гид прекрасный, спасибо ей, рекомендуем. А вот поведение Ольги нам не понравилось