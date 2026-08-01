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Экскурсии в Мехико

Найдено 14 экскурсий в Мехико на русском языке, цены от $37. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Обзорная экскурсия по центру Мехико
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по центру Мехико
Досконально разобраться в истории города - от ацтеков до наших дней
Начало: Best Western Hotel
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $163 за человека
Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Пешая
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Пройти Дорогой мёртвых к главным пирамидам Мексики - Солнца, Луны и бога Кетцалькоатля
Начало: По договорённости
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от $680 за всё до 5 чел.
Фавелы Мехико: Истапалапа, канатная дорога и стрит-арт
Метро
Канатная дорога
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Фавелы Мехико: Истапалапа, канатная дорога и стрит-арт
Спуститься в метро, раскатать тортильи и попробовать народную еду
Начало: У театра Идальго
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $176 за человека
Сладкий Мехико
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Сладкий Мехико
Попробовать десерты, которые любят мексиканцы, и узнать о них больше
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $136 за человека
По следам великой Фриды: дом-музей в Мехико
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
По следам великой Фриды: дом-музей в Мехико
Исследовать феномен мексиканской художницы, которая изменила мир
Начало: В районе Койоакан
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
от $205 за человека
Рок-звёзды мексиканского мурализма
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Рок-звёзды мексиканского мурализма
Увидеть здания Мехико, где уличное искусство - не фон, а главный герой города
Начало: У Дворца изящных искусств
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $203 за человека
Мексика в артефактах: визит в Музей антропологии
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Мексика в артефактах: визит в Музей антропологии
С подробным разговором о доиспанских цивилизациях в сердце Мехико-Сити
Начало: У входа в музей
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от $370 за всё до 10 чел.
По Мехико - на Веспе
На мотоцикле
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
По Мехико - на Веспе
Обзорная поездка по столице Мексики - с лёгким драйвом и без пробок
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $95 за человека
Мехико: руины, дворцы, дворы и настенная живопись
Пешая
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Мехико: руины, дворцы, дворы и настенная живопись
Обзорная экскурсия по историческому центру столицы Мексики
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $350 за всё до 5 чел.
Выгодный трансфер в Мехико
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Мехико
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $37 за всё до 3 чел.
Из Мехико - к активному вулкану Попокатепетль
Пешая
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Мехико - к активному вулкану Попокатепетль
Помчаться через деревни и кактусовые поля к смотровой точке перевала Пасо-де-Кортес на высоту 4000 м
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $349 за всё до 3 чел.
Из Мехико - в Керетаро: город, сломавший Испанскую империю
На автобусе
13 часов
Индивидуальная
Из Мехико - в Керетаро: город, сломавший Испанскую империю
Двухдневное путешествие дегустацией местных вин и сыров
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $450 за человека
Загадочный район Санта-Мария-ла-Рибера в Мехико
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Загадочный район Санта-Мария-ла-Рибера в Мехико
Пройти по следам богемы 20 века: храм для ацтеков, руины кинотеатра и парящая библиотека
Начало: На улице Ribera de San Cosme
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $176 за человека
Ночь мексиканского рестлинга + дегустация ацтекских напитков (18+)
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
Ночь мексиканского рестлинга + дегустация ацтекских напитков (18+)
Побывать в Мехико на битве луча либре и узнать, что пили воины Мезоамерики (всё включено)
Начало: У вашего отеля в центре
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
от $217 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Д
Фавелы Мехико: Истапалапа, канатная дорога и стрит-арт
Был на конференции в Техасе, но не выдержал уныния Далласа и рванул в Мехико на выходные, о чём не пожалел.
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Прекрасный город, душевные и эмоциональные люди, вкусная кухня, множество пластов культуры для изучения, весёлая ночная жизнь — и при этом всё за умеренный бюджет. Я был в трущобах Индии и думал, что фавелы близки к ним, но нет — это совсем другой уровень цивилизации. Дома опрятные, куча уличного искусства, вкусная и чистая еда, люди расслабленные, и никто не пристаёт с просьбой о милостыне и не пытается ограбить. Серж, конечно, ведёт экскурсию по правильным местам и в правильное время, так что я крайне советую посетить фавелы, чтобы лучше понять дух Мексики. Он позже накидал пару прикольных магазинов с мескалем, пару мест на вечер (лучу либре и шоу в Palacio de Bellas Artes — просто must see) и бары, где этот вечер закончить. Итого: ¡Viva la revolución! Мехико — обязательное место для посещения, особенно с Сержем.

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А
Мексика в артефактах: визит в Музей антропологии
Татьяна — одна из самых начитанных гидов, каких я встречал. Не было вопроса, на который она не ответила бы с
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поразительными подробностями, а главное — так увлечённо! Неважно, какой период мексиканской истории (включая современность), какую культуру или какой экспонат мы обсуждали, у Татьяны всегда находился захватывающий рассказ. Это ровно тот случай, когда впечатление разительно меняется оттого, что рядом с тобой такой гид.

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А
Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Остались очень довольны поездкой. Невероятно комфортно и очень содержательно. Получили больше чем рассчитывали - Татьяна очень компетентна и старается по
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ходу следования дополнительно рассказать, познакомить, объяснить и помочь. Все-таки, когда прилетаешь на другой континент, гид это первая ниточка, которая связывает тебя с новой землей. В данном случае мы очень благодарны и довольны. Спасибо большое!

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А
Обзорная экскурсия по центру Мехико
Большое спасибо Сержу за чудесный день в Мехико! Это большая редкость, встретить гида, подкованного в истории и в искусстве, и
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искренне любящего жизнь, и жизнь в Южной Америке.
Экскурсия началась в оживленной исторической части и приятно прерывалась на небольшие кулинарные остановки, на которые бы мы самостоятельно никогда не решились!
Но именно они становятся самыми запоминающимся, подкрепляя визуальный ряд вкусовыми впечатлениями!!! Это был фантастически вкусный шоколад в старейшей шоколатерии и тако с шоколадом и картофелем у бабушки на улице!!! И мексиканский квасик!
Серж очень чутко и тактично отнесся к нашей группе с двумя детьми и провел дальше экскурсию по трем музеям так, что наш 12-ти летний сын, на вопрос, что тебя впечатлило больше всего - ответил: расписанный Сикейросом потолок! И я с ним полностью согласна!!

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Н
Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Рекомендую эту экскурсию непременно, во-первых само место притягательно с позиции туристического направления, так как Теотиуакан занимает первое место в ряду
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мексиканских достопримечательностей и если вы впервые в Мексике и в Мехико, то это первое, что нужно посетить обязательно.
Во-вторых ГИД Татьяна очень компетентно приумножит ваши незабываемые впечатления подробным погружением в историю Теотиукана, при этом мы расспрашивали Татьяну, помимо основной темы экскурсии ещё и о Мексике и о Мехико. Всё было очень интересно послушать, Татьяна прожив 20 лет в Мексике прониклась всем местным колоритом и поэтому с удовольствием делилась своими понаниями и приобретённым опытом!
Татьяна огромная благодарность за яркие эмоции и незабываемые впечатления!!!

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Алексей
Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Благодарим замечательнейшего гида Татьяну за прекрасно организованную экскурсию в город древней цивилизации. До этой экскурсии мы даже не знали о
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существовании такого древнего города, но после посещения этих мест были потрясены возможностью увидеть и узнать многое о таком городе. Татьяна прекрасно знает историю, отличный рассказчик не только по теме экскурсии, но и по любым другим вопросам Мексики, поскольку имеет большой опыт проживания в этой стране. Рекомендуем Татьяну как профессионала высокого уровня и замечательного человека!

Благодарим замечательнейшего гида Татьяну за прекрасно организованную экскурсию в город древней цивилизации. До этой экскурсии мы
Благодарим замечательнейшего гида Татьяну за прекрасно организованную экскурсию в город древней цивилизации. До этой экскурсии мы
Благодарим замечательнейшего гида Татьяну за прекрасно организованную экскурсию в город древней цивилизации. До этой экскурсии мы
Благодарим замечательнейшего гида Татьяну за прекрасно организованную экскурсию в город древней цивилизации. До этой экскурсии мы+6
Благодарим замечательнейшего гида Татьяну за прекрасно организованную экскурсию в город древней цивилизации. До этой экскурсии мы
Благодарим замечательнейшего гида Татьяну за прекрасно организованную экскурсию в город древней цивилизации. До этой экскурсии мы
Благодарим замечательнейшего гида Татьяну за прекрасно организованную экскурсию в город древней цивилизации. До этой экскурсии мы
Благодарим замечательнейшего гида Татьяну за прекрасно организованную экскурсию в город древней цивилизации. До этой экскурсии мы
Благодарим замечательнейшего гида Татьяну за прекрасно организованную экскурсию в город древней цивилизации. До этой экскурсии мы
Благодарим замечательнейшего гида Татьяну за прекрасно организованную экскурсию в город древней цивилизации. До этой экскурсии мы
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Е
Обзорная экскурсия по центру Мехико
Хочу оставить самый тёплый отзыв о нашей экскурсии по историческому центру Мехико с Сергеем!

Экскурсия оказалась настоящим погружением в историю города:
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от ацтекского Теночтитлана до испанского колониального наследия. Сергей провёл нас по главным достопримечательностям и о каждом месте рассказывал так живо и увлекательно, что 2 часа пролетели незаметно.

Особенно порадовало, что Сергей не просто перечислял факты и даты, а умел находить интересные детали, исторические параллели, которые делали рассказ по-настоящему запоминающимся. Было видно, что он прекрасно знает и любит город, а ещё умеет с юмором и теплом отвечать на вопросы детей и взрослых.

Маршрут был выстроен логично, темп — комфортным, а атмосфера — очень доброжелательной на протяжении всей прогулки. Мехико после этой экскурсии заиграл совершенно новыми красками!

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С
Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Спасибо Татьяне за впечатляющую экскурсию! Очень понравилось!
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С
Обзорная экскурсия по центру Мехико
Серж заинтересовал, удивил и впечатлил подачей материала, очень понравилось!
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С
Загадочный район Санта-Мария-ла-Рибера в Мехико
Очень понравилось, интересная экскурсия!
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Всего 37 отзывов в Мехико

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Ответы на вопросы от путешественников по Мехико

Самые популярные экскурсии в Мехико
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
  1. Обзорная экскурсия по центру Мехико;
  2. Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов;
  3. Фавелы Мехико: Истапалапа, канатная дорога и стрит-арт;
  4. Сладкий Мехико;
  5. По следам великой Фриды: дом-музей в Мехико.
Сколько стоит экскурсия по Мехико в августе 2026
Сейчас в Мехико можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 37 до 680. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Мехико (Мексика 🇲🇽) – у нас можно купить 14 экскурсий на 2026 год, 37 ⭐ отзывов, цены от $37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь