Индивидуальная
Обзорная экскурсия по центру Мехико
Досконально разобраться в истории города - от ацтеков до наших дней
Начало: Best Western Hotel
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $163 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Пройти Дорогой мёртвых к главным пирамидам Мексики - Солнца, Луны и бога Кетцалькоатля
Начало: По договорённости
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от $680 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Фавелы Мехико: Истапалапа, канатная дорога и стрит-арт
Спуститься в метро, раскатать тортильи и попробовать народную еду
Начало: У театра Идальго
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $176 за человека
Индивидуальная
Сладкий Мехико
Попробовать десерты, которые любят мексиканцы, и узнать о них больше
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $136 за человека
Индивидуальная
По следам великой Фриды: дом-музей в Мехико
Исследовать феномен мексиканской художницы, которая изменила мир
Начало: В районе Койоакан
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
от $205 за человека
Индивидуальная
Рок-звёзды мексиканского мурализма
Увидеть здания Мехико, где уличное искусство - не фон, а главный герой города
Начало: У Дворца изящных искусств
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $203 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Мексика в артефактах: визит в Музей антропологии
С подробным разговором о доиспанских цивилизациях в сердце Мехико-Сити
Начало: У входа в музей
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от $370 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
По Мехико - на Веспе
Обзорная поездка по столице Мексики - с лёгким драйвом и без пробок
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $95 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Мехико: руины, дворцы, дворы и настенная живопись
Обзорная экскурсия по историческому центру столицы Мексики
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Мехико
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $37 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Мехико - к активному вулкану Попокатепетль
Помчаться через деревни и кактусовые поля к смотровой точке перевала Пасо-де-Кортес на высоту 4000 м
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $349 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Из Мехико - в Керетаро: город, сломавший Испанскую империю
Двухдневное путешествие дегустацией местных вин и сыров
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $450 за человека
Индивидуальная
Загадочный район Санта-Мария-ла-Рибера в Мехико
Пройти по следам богемы 20 века: храм для ацтеков, руины кинотеатра и парящая библиотека
Начало: На улице Ribera de San Cosme
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $176 за человека
Индивидуальная
Ночь мексиканского рестлинга + дегустация ацтекских напитков (18+)
Побывать в Мехико на битве луча либре и узнать, что пили воины Мезоамерики (всё включено)
Начало: У вашего отеля в центре
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
от $217 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Д
Был на конференции в Техасе, но не выдержал уныния Далласа и рванул в Мехико на выходные, о чём не пожалел.
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А
Татьяна — одна из самых начитанных гидов, каких я встречал. Не было вопроса, на который она не ответила бы с
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А
Остались очень довольны поездкой. Невероятно комфортно и очень содержательно. Получили больше чем рассчитывали - Татьяна очень компетентна и старается по
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А
Большое спасибо Сержу за чудесный день в Мехико! Это большая редкость, встретить гида, подкованного в истории и в искусстве, и
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Н
Рекомендую эту экскурсию непременно, во-первых само место притягательно с позиции туристического направления, так как Теотиуакан занимает первое место в ряду
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Благодарим замечательнейшего гида Татьяну за прекрасно организованную экскурсию в город древней цивилизации. До этой экскурсии мы даже не знали о
+6
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Е
Хочу оставить самый тёплый отзыв о нашей экскурсии по историческому центру Мехико с Сергеем!
Экскурсия оказалась настоящим погружением в историю города:
Экскурсия оказалась настоящим погружением в историю города:
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С
Спасибо Татьяне за впечатляющую экскурсию! Очень понравилось!
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С
Серж заинтересовал, удивил и впечатлил подачей материала, очень понравилось!
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С
Очень понравилось, интересная экскурсия!
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Всего 37 отзывов в Мехико
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Ответы на вопросы от путешественников по Мехико
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