читать дальше уменьшить

Прекрасный город, душевные и эмоциональные люди, вкусная кухня, множество пластов культуры для изучения, весёлая ночная жизнь — и при этом всё за умеренный бюджет. Я был в трущобах Индии и думал, что фавелы близки к ним, но нет — это совсем другой уровень цивилизации. Дома опрятные, куча уличного искусства, вкусная и чистая еда, люди расслабленные, и никто не пристаёт с просьбой о милостыне и не пытается ограбить. Серж, конечно, ведёт экскурсию по правильным местам и в правильное время, так что я крайне советую посетить фавелы, чтобы лучше понять дух Мексики. Он позже накидал пару прикольных магазинов с мескалем, пару мест на вечер (лучу либре и шоу в Palacio de Bellas Artes — просто must see) и бары, где этот вечер закончить. Итого: ¡Viva la revolución! Мехико — обязательное место для посещения, особенно с Сержем.