Все экскурсии в Мехико
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Мехико – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от $100. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Мехико почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Мексике на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч
$100
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по центру Мехико
Обзорная экскурсия по историческому центру Мехико на русском языке
Индивидуальная экскурсия
9ч
$370
за 1-2 чел.
Мехико — первое знакомство
Все «визитные карточки» мексиканской столицы на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Мехико»
- Отзыв на: Мехико — первое знакомствоННаталья21 марта 2020Это отзыв и оценка совсем другого гида: Ангелины. Экскурсия, которая должна была состояться 5 марта, прошла 6, не по нашей вине и не по нашему желанию. Гид Ольга, сначала попала в пробку, а потом написала, что машину стукнули, а экскурсию она отменяет. Причем, даже не позвонила, звонили мы, соответственно роуминг тоже за наш счет. Только после наших протестов, она нашла нам гида Ангелину на следующий день. Ангелина - гид прекрасный, спасибо ей, рекомендуем. А вот поведение Ольги нам не понравилось