Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

Вас ждет знакомство с затерявшимся в джунглях городом майя Коба, в котором находится самая высокая пирамида полуострова Юкатан под названием «Нохоч Муль» (42 метра). Тех, кто преодолеет путь наверх, ожидает чудесная картина с великолепным видом на джунгли. Город 🏙️ Коба поражает своими размерами, поэтому к отдаленным постройкам Вы отправитесь на велорикшах через тропическую сельву. Завершает экскурсию ⛳ посещение Тулума — древнего города-крепости майя, расположенного на берегу красивейшего пляжа, где можно будет искупаться.