Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан

Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день

В группе до 18 человек вы отправитесь исследовать дикую природу Мексики.

Прокатитесь на лодке по биосферному заповеднику с мангровыми зарослями, крокодилами, черепахами и редкими птицами.

Заглянете в колоритную деревню Пунта Аллен и полюбуетесь фантастическим подводным миром Карибского моря.
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан

Что вас ожидает

Заповедник Сиан Каан. Вы прокатитесь на лодке по лагуне заповедника, наслаждаясь окружающими мангровыми зарослями. А если повезет, увидите его обитателей: птиц, крокодилов, дельфинов, черепах и рыб.

Деревня Пунта Аллен. Мы посетим маленькое рыбацкое поселение, где после короткой прогулки сможем подкрепиться блюдами местной кухни.

Морская прогулка и снорклинг. На лодке мы выйдем в Карибское море, чтобы исследовать с масками и ластами его потрясающий подводный мир. Вы рассмотрите коралловый риф и множество разноцветных рыб. Кроме того, мы заглянем в мелководную песчаную бухту «La Piscina», которая поразит вас кристально чистой водой.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автомобиле с кондиционером, тур на лодке в лагуне и в море, снорклинг, снеки, вода и обед
  • Экскурсия не подойдет детям до 4 лет и беременным женщинам

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в воскресенье в 09:30

Ruslan
Ruslan
Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимум информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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