Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

Шкарет — это развлекательный экологический парк 🌳, где представлено все разнообразие флоры и фауны Мексики: розовые фламинго, разноцветные попугаи ара, туканы, пумы и ягуары, тапиры, обезьяны, олени, морские черепахи, крокодилы, ламантины, дельфины 🐬, акулы, скаты, тропические рыбки… Также здесь есть возможность совершить увлекательную прогулку 👣 по живописной реке на плотах и отправиться вплавь по подземным рекам, полюбоваться на окрестности с вершины 80-метровой смотровой башни, увидеть копию старинной асьенды, пройти подземными ходами в церковь ⛪ Девы Гваделупской, посетить реплику необычного мексиканского кладбища и дом шепота, увидеть мир мексиканской сельвы, живой музей 🖼 орхидей и павильон бабочек, прогуляться по традиционной деревушке майя и увидеть работу ремесленников.

За дополнительную плату можно заказать в парке плавание с дельфинами, скатами, акулами, прогулки под водой в скафандре, скуба-дайвинг, сноркелинг, прогулку на скоростной моторной лодке ⚓ Адреналин, ритуал темаскаль, СПА-процедуры, дегустацию вин и ужин в VIP зоне театра во время вечернего представления.

Завершает день в парке вечернее шоу, которое по праву считают одним из самых красочных в Мексике. Первая часть шоу переносит зрителей в давние времена, знакомит с жизнью в доколумбовой Мезоамерике, ритуальной игрой в мяч и прибытием конкистадоров. Вторая часть посвящена традиционным фольклорным танцам и песням различных регионов Мексики. В том числе Вас ждет выступление летунов из Папантлы, инсценировка карнавала в Веракрусе, наездники-чарро, демонстрирующие мастерство владения лассо, и, конечно же, мариачи. Прекрасное настроение и заряд эмоций гарантированы!