Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

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Парк Шкарет индивидуально с гидом

Руслан Г.
Руслан Г. – Гид из Плайи-деля-Кармен
Парк Шкарет индивидуально с гидом
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Парк Шкарет индивидуально с гидом
Шкарет — это развлекательный экологический парк 🌳, где представлено все разнообразие флоры и фауны Мексики: розовые фламинго, разноцветные попугаи ара, туканы, пумы и ягуары, тапиры, обезьяны, олени, морские черепахи, крокодилы, ламантины, дельфины 🐬, акулы, скаты, тропические рыбки… Также здесь есть возможность совершить увлекательную прогулку 👣 по живописной реке на плотах и отправиться вплавь по подземным рекам, полюбоваться на окрестности с вершины 80-метровой смотровой башни, увидеть копию старинной асьенды, пройти подземными ходами в церковь ⛪ Девы Гваделупской, посетить реплику необычного мексиканского кладбища и дом шепота, увидеть мир мексиканской сельвы, живой музей 🖼 орхидей и павильон бабочек, прогуляться по традиционной деревушке майя и увидеть работу ремесленников.
За дополнительную плату можно заказать в парке плавание с дельфинами, скатами, акулами, прогулки под водой в скафандре, скуба-дайвинг, сноркелинг, прогулку на скоростной моторной лодке ⚓ Адреналин, ритуал темаскаль, СПА-процедуры, дегустацию вин и ужин в VIP зоне театра во время вечернего представления.
Завершает день в парке вечернее шоу, которое по праву считают одним из самых красочных в Мексике. Первая часть шоу переносит зрителей в давние времена, знакомит с жизнью в доколумбовой Мезоамерике, ритуальной игрой в мяч и прибытием конкистадоров. Вторая часть посвящена традиционным фольклорным танцам и песням различных регионов Мексики. В том числе Вас ждет выступление летунов из Папантлы, инсценировка карнавала в Веракрусе, наездники-чарро, демонстрирующие мастерство владения лассо, и, конечно же, мариачи. Прекрасное настроение и заряд эмоций гарантированы!
Что входит
  • трансфер
  • питание
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen

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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Руслан Г.
Руслан Г.
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