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Бухта черепах Акумаль и купание в сеноте - из Плайя-дель-Кармен

Погрузиться в природу мексиканских джунглей, богатство подводного мира и культуру древних майя
В тропической бухте вы рассмотрите красивый вид морских черепах и яркую природу второго по величине в мире кораллового рифа.

В экологическом парке Танка узнаете о майянском быте, уходящем корнями в доколумбовую эпоху, и искупаетесь в сакральных сенотах. А также отведаете традиционные блюда и органическую текилу.
Бухта черепах Акумаль и купание в сеноте - из Плайя-дель-Кармен
Бухта черепах Акумаль и купание в сеноте - из Плайя-дель-Кармен
Бухта черепах Акумаль и купание в сеноте - из Плайя-дель-Кармен

Описание экскурсии

Акумаль, или «место где живут черепахи»

Так с майянского языка переводится название бухты, где обитают морские черепахи вида Tortuga verde. В этом живописном месте вы проведете время за снорклингом, купанием в лазурных водах гавани и отдыхом на пляже с белоснежным мягким песком. В подводном путешествии рассмотрите кроме самих черепах множество тропических рыб, кораллы всех мыслимых видов — и оцените в полной мере богатство второго по величине кораллового рифа в мире. Во время снорклинга вас будет сопровождать специалист, который поможет не упустить самые интересные и красивые эпизоды подводной жизни Карибов.

Купание в сеноте и обед

Поплаваем в кристально чистой пресной воде в окружении сталактитов и сталагмитов. Гид поможет вам сделать это приключение незабываемым!

В программе также настоящий майянский обед и дегустация органической текилы.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер, вода, оборудование для снорклинга
  • Дополнительно оплачивается сбор в экологическом центре Акумаля — $10 за чел.
  • Мы встретим вас в отелях Ривьеры Майя и Канкуна и после экскурсии отвезем обратно
  • Начало сбора в 06:30 — 08:00 в зависимости от расположения отеля. Тур проходит с 9:00 до 16:00 и заканчивается приблизительно в 17:00-18:30
  • С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды

в понедельник в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет$149
Стандартный$159
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Плайе-дель-Кармен
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимума информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
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Все было чудесно и интересно, вкусно и душевно!!
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