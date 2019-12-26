В тропической бухте вы рассмотрите красивый вид морских черепах и яркую природу второго по величине в мире кораллового рифа. В экологическом парке Танка узнаете о майянском быте, уходящем корнями в доколумбовую эпоху, и искупаетесь в сакральных сенотах. А также отведаете традиционные блюда и органическую текилу.

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Описание экскурсии

Акумаль, или «место где живут черепахи»

Так с майянского языка переводится название бухты, где обитают морские черепахи вида Tortuga verde. В этом живописном месте вы проведете время за снорклингом, купанием в лазурных водах гавани и отдыхом на пляже с белоснежным мягким песком. В подводном путешествии рассмотрите кроме самих черепах множество тропических рыб, кораллы всех мыслимых видов — и оцените в полной мере богатство второго по величине кораллового рифа в мире. Во время снорклинга вас будет сопровождать специалист, который поможет не упустить самые интересные и красивые эпизоды подводной жизни Карибов.

Купание в сеноте и обед

Поплаваем в кристально чистой пресной воде в окружении сталактитов и сталагмитов. Гид поможет вам сделать это приключение незабываемым!

В программе также настоящий майянский обед и дегустация органической текилы.

Организационные детали