Руслан Г. проводит ещё 5 экскурсий

Сиан Каан — это один из крупнейших биосферных заповедников Мексики. Его название с языка майя переводится как «место, где рождается небо» или «дар небес». Экскурсия ⛳ предлагает Вам насладиться красотой тропической природы во время прогулки на лодке ⚓ по мангровым зарослям и лагунам, увидеть в своей естественной среде обитания крокодилов, разнообразных птиц и ламантинов. Вы также откроете для себя подводный мир Карибского моря 🌊 во время плавания с маской и трубкой у побережья. В дополнение к экскурсии 🧭 предлагается посещение Тулума — города-крепости майя, расположенного в живописном месте на берегу моря.