Руслан Г. проводит ещё 5 экскурсий

Вас ждет увлекательная экскурсия ⛳ по одному из немногих городов-крепостей майя, расположенном на живописном берегу Карибского моря 🌊. После мы отправимся в Акумаль, где в естественной среду будет возможность увидеть и поплавать с черепахами, скатами и другими обитателями местной фауны.
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.