Руслан Г. проводит ещё 5 экскурсий

Вас ждет увлекательная экскурсия ⛳ по одному из немногих городов-крепостей майя, расположенном на живописном берегу Карибского моря 🌊. После мы отправимся в Акумаль, где в естественной среду будет возможность увидеть и поплавать с черепахами, скатами и другими обитателями местной фауны.