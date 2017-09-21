Каталонская Барселона – это успешный туристический город, который даже одним из первых в мире начал вводить квоты на туристические группы и отели из-за большой потока туристов. А почему все стремятся поехать в тур на отдых в Барселону? Да потому что здесь действительно очень красиво и множество шикарных достопримечательностей, таких как Парк Гуэль, Саграда Фамилия... а какая здесь архитектура "простых" домов!

Барселона – крупный город в северной части Испании, расположенный в автономной области северо-восточной части страны, в Каталонии. Этот город - сердце и гордость Испании. Барселона - один из самых популярных туристических центров в Европе, не уступающий по количеству приезжающих сюда туристов Риму и Парижу.

Здесь находится самое большое в Западной Европе количество архитектурных памятников различных исторических периодов. Они привлекают в Барселону путешественников со всего мира. Помимо любителей осматривать местные достопримечательности сюда так же стремятся попасть туристы, желающие отдохнуть на пляже. Барселона славится своими отлично оборудованными пляжами с нежным желто-белым песком, общая протяженность которых составляет порядка четырех километров.

Общая информация Барселоны

По численности населения Барселона является вторым крупным городом Испании (после Мадрида). На сегодняшний день здесь проживает около 1 500 000 жителей. В Барселоне официально принятыми являются два языка: испанский и каталонский. У города богатое историческое прошлое. Барселона сегодня, как и много лет назад, продолжает оказывать сильное политическое и культурное влияние на всю Испанию и на многие другие европейские страны, особенно расположенные в непосредственной близости от государства конкистадоров.

Вид на Барселону с горы Тибидабо, сентябрь 2019

История Барселоны

Рождение города окружено ореолом таинственности и загадочности. Достоверно известно лишь то, что уже в первом тысячелетии до нашей эры на месте, где нынче находится город, уже возникли поселения людей. За три тысячи лет своего существования город не один раз менял внешний облик. Но более или менее окончательно Барселона сформировалась в том виде, в котором она представлена сегодня, в конце девятнадцатого – начале двадцатого века. «Город чудес» - именно такое неофициальное название получила Барселона в тот период.

Это название было получено за необычайно красивую архитектуру, уникальную планировку улиц и зданий, поражающих воображение своим великолепием, а также за непередаваемый дух независимости, силы и свободы, который выделяет Барселону среди всех прочих городов западной Европы и привлекает в нее неиссякаемый поток туристов.

Достопремичательности Барселоны

Одной из самых главных достопримечательностей города является бульвар Рамблас – основная пешеходная артерия, обладающая удивительным шармом и притягательностью. Это исторически сложившийся культурный и туристический центр Барселоны, который можно сравнить с Арбатом в Москве.

Этот бульвар соединяет главную площадь Каталонии со Старым портом и вмещает знаменитый на всю Европу рынок Бокерия, театр оперы Лисеу, многочисленные торговые лавки с цветами, птицами и сувенирами, а также старинные постройки, представленные, в основном, особняками испанской аристократии. Здесь же находится известная церковь Божьей матери «Мерседес», построенная в честь святой покровительницы Барселоны.

Во славу её в городе ежегодно устраивают грандиозные торжества, с праздничными шествиями, в которых участвую все жители города, а также многочисленные туристы, специально приезжающие в Барселону на праздник. Заканчивается бульвар Рамблас набережной полосой, на которой установлена гигантская статуя Христофора Колумба, выполненная из бронзы.

На голове статуи имеется смотровая площадка, сделанная специально для туристов. Купив билет всего за пару евро, вы сможете подняться на нее и со стометровой высоты увидеть неповторимый и восхитительный морской пейзаж.

Еще одним интересным местом в городе является так называемый квартал Готики. Это самый старинный район в Барселоне, возраст которого на семь веков превышает все остальные. Он отличается суровой, сдержанной и возможно, даже в некоторой степени холодной архитектурной композицией. Узкие переулки, высокие острые башни и шпили, стрелообразные арки и порталы.

Храм Святого семейства - следующая достопримечательность города, являющаяся, пожалуй, главным культурным достоянием Барселоны. Архитектором этого сооружения является Антонио Гауд, который, согласно легенде, построил церковь, дабы искупить свои грехи, а также грехи всего современного мира, ставящего во главу всего материальные ценности.

Храм поражает своей высотой. Пять его башен видны практически из любой части города. При этом храм не был полностью достроен, поскольку его архитектор трагически погиб задолго до окончания строительных работ, а обнаружить его чертежи не удалось. Тем не менее, туристы могут полюбоваться этим восхитительным сооружением, несмотря на ведущиеся в нём строительные работы.

Туристам, прибывшим в Барселону, обязательно нужно посетить расположенный на склоне горы парк Гуэль.