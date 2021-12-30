Хотите сэкономить и купить дешевые авиабилеты 🎫 на нужные даты и рейсы? Вот несколько советов и лайфхаков о том, в какое время лучше всего искать, на каких сайтах покупать по низким ценам, зачем проверять официальные сайты в поиске акций и промокодов от авиакомпаний

Все мы любим путешествовать. Один из самых удобных видов транспорта - самолет. Он экономит время и наиболее комфортен.

Как же найти способ и купить самые дешевые билеты на нужный авиарейс? Вот несколько проверенных советов.

1. Планировать поездку стоит заранее

Это знают все, но всё равно напомним. Многие путешественники стараются запланировать поездку за три месяца, а иногда и за полгода. Билеты, купленные за несколько месяцев до поездки, будут дешевле. Конечно, в нашей часто меняющейся жизни строить планы на несколько месяцев вперед не всегда получается. Но, если все сложится именно так, как было задумано, получится сэкономить и время, и деньги.

2. Промо и эконом тарифы

Нужно подумать, какой тариф билета будет выгоднее. Есть такие билеты, вернуть которые невозможно, но и стоить они будут намного меньше, чем обычные. Но это пригодится только в том случае, если дата поездки точно определена и не подлежит корректировке.

3. Используйте агрегаторы

Есть множество сайтов, которые мониторят в реальном времени цены у всех авиакомпаний, к примеру, Авиасейлс.ру. Их поиск устроен так, что вначале вам будут показывать только самые дешевые варианты, просто укажите нужные вам даты, город вылета и прилёта.

4. Время поездки

Стоимость перелета будет сравнительно ниже, если:- в данной стране закончится туристический сезон;- если не намечается в принимающей стране фестиваля, игр мирового значения, школьных каникул или национальных праздников.

5. Ищите акции и промокоды

У каждой авиакомпании бывают свои акции по привлечению клиентов. К этому относятся специальные предложения снижения цен на авиарейсы. Чтобы быть в курсе всех новостей и вовремя среагировать, нужно просто подписаться на сайты авиаперевозчиков и получать информацию на электронную почту, а потом выбрать самый удачный вариант.

6. Бонусные программы

Определенную роль при покупке авиабилетов играют и бонусные программы. Накопив бонусы по карте авиаперевозчика, можно купить билет с хорошей скидкой. Тем более, часто путешественники любят пользоваться услугами какой-то одной авиакомпании.

7. С пересадкой

Если запланировать перелет с пересадкой в том или ином городе, то, как правило, он тоже будет дешевле обычного, хотя время поездки в данном случае увеличится. Некоторые путешественники умудряются летать даже почти бесплатно, покупая возвратные билеты, но с большой пересадкой по времени, например, 1 день, после чего по прилёте в нужный город, просят возврат за остальной путь.

8. Проверьте аэропорт рядом с городом

Во многом цена на билет будет зависеть и от аэропорта, в который прилетает самолет. Чем он популярнее, тем и цена билета выше. К примеру, иногда в Подмосковье летать дешевле, а дальше на такси или поезде до самой Москвы.

9. «Горящие» билеты

У каждой авиакомпании они есть, их можно найти за несколько дней до поездки. Ранее купленные билеты, оставшиеся без спроса, стараются продать дешевле. Но здесь важен фактор внезапности: сможете ли вы собраться в поездку так быстро? Такой вариант будет удобен тем, кто предпочитает путешествовать один, либо вдвоем, ну если вы не расстроитесь, что нужная вам дата вдруг стала популярной и билеты стали стоить дороже в 5 раз.

10. Покупайте обратный билет сразу

Если вы знаете заранее дату своего возвращения, то удобнее будет купить билет обратно сразу же. Обычно в таком случае общая стоимость билетов будет ниже. Но! Некоторые авиакомпании дают промокод после покупки билета в одну сторону, присылая вам его на почту.

11. Непопулярное время

Часто билеты на ночные рейсы бывают дешевле дневных. Но в данном случае нужно продумать заранее, как будет удобнее добраться до точки назначения в темное время суток. Не придется ли в данном случае переплачивать за такси или всю ночь ждать в аэропорту.

Бывает и так, что на стоимость влияет и время покупки билета. Стоит попробовать мониторить наличие свободных мест в нерабочее время или даже ночью, так получится воспользоваться небольшой скидкой.