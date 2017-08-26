Москва — о столице России, о чем вы могли не знать

Москва - столица нашей необъятной Родины. Здесь всегда найдётся место где погулять и на что посмотреть. Город Юрия Долгорукого привлекает не только наших соотечественников, но и зарубежных туристов, которых, к слову, в столице около двадцати миллионов в год.

Кремль

Сложно не заметить это величественное сооружение, которое является олицетворением государственности и главной крепостью страны. Расположен Кремль в самом сердце Москвы, что делает его еще более значимым и неповторимым. Красный Кремль прячет за своими стенами много главных достопримечательностей страны: Оружейная палата, Алмазный фонд, колокольню Ивана Великого, большое количество храмов.

Среди всех этих архитектурных чудес трудно не упомянуть Грановитую палату, возведение которой поручили небезызвестному выходцу из Италии – Марко Руффо, но вскоре он был заменён на П.А Солари. На протяжении нескольких столетий Грановитая палата являлась местом для проведения бурных застолий представителями верховной власти. Находясь на территории Кремля, по-настоящему проникаешься окружающей атмосферой, неповторимым величием России, широтой духа. Главный архитектурный ансамбль страны оставляет исключительно положительные эмоции и воспоминания у посетителей.

ГУМ

Любители шоппинга также останутся довольны посещением главного торгового центра страны. Здесь вы найдёте всё, что душе угодно. Долгое время магазин находился в собственности у государства, но с 1992 был приватизирован. Раннее назывался “Верхние торговые ряды”. Оформление здания выполнено в уникальном псевдорусском стиле. Каждый штрих этого архитектурного сооружения пронизан роскошью. В этом гиганте размещено более тысячи магазинов, которые распределены по трём этажам торгового центра.

Большой театр

Ценители высокого искусства будут приятно удивлены, побывав в одном из самых значимых храмов мельпомены в мире-Большой театр, который представляет собой комплекс зданий расположенных на театральной площади. Днем зарождения Государственного академического Большого театра(создание коллектива) принято считать 28 марта 1776 года. По высочайшему благословению Государыни Императрицы Екатерины II было отдано поручение князю Петру Васильевичу Урусову о начале строительства. Театр являлся своеобразной прихотью обеспеченных людей, где они могли лицезреть различные маскарады, балы,спектакли и прочие увеселительные мероприятия. Живописное полотно “Аполлон и музы” принято считать одной из главных достопримечательностей театра. Титов, приглашенный для росписи потолка, решился на странный эксперимент: он исключил музу Полигимнию и изобразил на её месте свою-музу живописи и искусства. Большой театр хранит много тайн, которые вам предстоит разгадать.

Храм Василия Блаженного

Православный храм, памятник русской архитектуры. Изначально, был посвящен Святой Троице и назывался Троицким. Также был известен как “Иерусалимский”. Заходя в этот храм, погружаешься в какую-то особую атмосферу, другой мир: вокруг царит тишина, умиротворение. У этого архитектурного сооружения богатая история, о вехах которой до сих пор идут споры. Создатель собора неизвестен. Наиболее популярная легенда гласит, что построили храм зодчие (Барма и Постник) и после строительства были ослеплены, однако в этой версии очень много противоречий. Храм внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России. Собор обладает уникальной структурой: он состоит из отдельных церквей и престолов.

Многие по праву считают его символом Москвы и России

Одно из тех мест, которое необходимо посетить в обязательном порядке.

множеством интересных туристических мест