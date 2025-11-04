Кишинёв - город с богатой историей, который успел побывать частью различных государств.
Здесь можно узнать о жизни и творчестве известных людей, таких как Пушкин и Щусев, а также о значимых исторических событиях. Экскурсия включает посещение памятников и мест, связанных с ключевыми фигурами и событиями.
Это отличная возможность увидеть город с новой стороны и открыть для себя его уникальные особенности
Здесь можно узнать о жизни и творчестве известных людей, таких как Пушкин и Щусев, а также о значимых исторических событиях. Экскурсия включает посещение памятников и мест, связанных с ключевыми фигурами и событиями.
Это отличная возможность увидеть город с новой стороны и открыть для себя его уникальные особенности
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальные исторические факты
- 🏛️ Посещение знаковых мест
- 🕵️♂️ Тайны и легенды города
- 👥 Истории известных личностей
- 🍷 Знакомство с молдавскими винами
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Здание, где Пушкина приняли в масоны
- Дом, где родился архитектор Щусев
- Суд, откуда сбежал Котовский
- Особняк бояр Крупенских
- Еврейское гетто и памятник жертвам Холокоста
- Дом Виктории Инглези
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Здание, где Пушкина приняли в масоны.
- Дом, где родился архитектор Щусев.
- Суд, откуда сбежал «красный Робин Гуд» Котовский.
- Особняк бояр Крупенских, в котором танцевал Александр I.
- Еврейское гетто и Памятник жертвам Холокоста.
- Дом «кишинёвской Джульетты» Виктории Инглези.
Вы узнаете:
- Как Кишинёв связан с первым космонавтом галахического происхождения.
- Как подросток, ограбивший аптеку, стал оскароносным режиссёром.
- Каковы тайны еврейского Кишинёва и 77 синагог.
- Как отдыхали местные жители в разные эпохи.
- Что известно о кишинёвских декабристах.
- Какие женщины с характером оставили след в истории города.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Михая Эминеску
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Кишинёве
Провела экскурсии для 75 туристов
Я сертифицированный гид по Кишинёву и Молдове, влюблённый в свой город. Много путешествую, поэтому понимаю, что разным людям интересны разные темы. Одни любят истории о прошлом, другие — о современности. Я всегда стараюсь найти индивидуальный подход к каждому гостю. А ещё я дипломированный сомелье — буду рада помочь вам разобраться в молдавских винах.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
4 ноя 2025
Очень душевшая экскурсия. Мы с большим интересом послушали про Кишинев и Молдову, благо что Инна знает про свою страну практически все. Ни один наш вопрос не был оставлен без внимания. Как про историю страны, так и про бытовые мелочи. Еще раз спасибо:)
Екатерина
3 ноя 2025
Рекомендую от всей души! Отличная экскурсия, очень познавательно, интересно. Благодаря данной экскурсии я влюбилась в Кишинев
Е
Елизавета
22 окт 2025
Замечательный гид Инна, очень интересно и комфортно, помогла узнать Кишинев с новой стороны, я осталась в восторге. Всем советую
Э
Элина
16 окт 2025
Очень понравилась экскурсия с Инной. Рассказала историю, интересные моменты. Прогулка вышла отличная!
Ирина
7 окт 2025
Замечательная экскурсия по городу, нам очень понравилось! Инна- замечательный гид, умная, интересная! Спасибо, рекомендуем!
А
Александр
9 июл 2025
Инна прекрасный гид и высококвалифицированный экскурсовод. Нас было трое взрослых,семья. Инна относилась ко всем очень внимательно,учла все наши пожелания. Общение с ней интересное и непринуждённое,её рассказы об истории страны, традициях и особенностях национального характера молдован сделали страну понятние и ближе. Рекомендую Инну всем,кто хочет получить увлекательную экскурссию.
Александр,Елена,Наташа. Таллин, Эстония
Александр,Елена,Наташа. Таллин, Эстония
А
Алена
24 июн 2025
Добрый день!
Мы в восторге от нашего гида😊
Потрясающий 🧍♀️человек!
Рекомендуем всем!
Мы в восторге от нашего гида😊
Потрясающий 🧍♀️человек!
Рекомендуем всем!
A
Averbuch
17 апр 2025
Инна великолепный гид и очень приятный человек. Экскурсия была проведена на самом высоком профессиональном уровне. Большое спасибо.
Д
Дарья
28 мар 2025
Экскурсия с Инной была большим удовольствием и отличным знакомством с Кишеневом. Город углубился и заиграл новыми красками. Весь маршрут, который построила Инна, является гладким складным рассказом, и интересным разговорам, потому
В
Вячеслав
25 мар 2025
Инна очень профессиональный и интересный гид. Очень интересно рассказывала про город, отвечала на все наши вопросы. Очень советую!!!
К
Константин
23 мар 2025
Спасибо, Инна, за прекрасную прогулку по историческим и культурным местам старого и современного центра Кишинева! Было интересно окунуться в историю города, услышать рассказы о знаменитых людях, некогда живущих или посещавших город.
А
Александр
12 мар 2025
В начале весны прилетел в Кишинев, вместе с дочкой побывали на экскурсии с Инной.
Впечатления превысили ожидания. Гид не только владеет историческим и познавательным материалом, но и очень художественно все рассказывает.
Работает не по шаблону, гибко подстраивалась под наши интересы и вопросы.
Со спокойной совестью могу рекомендовать Инну для экскурсий, по крайней мере, по Кишиневу.
Браво, Инна!
Впечатления превысили ожидания. Гид не только владеет историческим и познавательным материалом, но и очень художественно все рассказывает.
Работает не по шаблону, гибко подстраивалась под наши интересы и вопросы.
Со спокойной совестью могу рекомендовать Инну для экскурсий, по крайней мере, по Кишиневу.
Браво, Инна!
Похожие экскурсии из Кишинёва
Индивидуальная
до 3 чел.
Мой белый город, ты - цветок из камня
Визитные карточки города и его история на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
Беговая экскурсия по Кишинёву
Насладитесь беговой экскурсией по Кишинёву, где каждый шаг откроет новые грани города. Узнайте о его славном прошлом и почувствуйте ритм столицы
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€90
€100 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Кишинёве
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим водителем из аэропорта Кишинёва. Комфорт и безопасность гарантированы! Забронируйте удобный трансфер сейчас
Завтра в 00:00
11 ноя в 00:00
€25 за всё до 3 чел.