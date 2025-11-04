А Алексей Очень душевшая экскурсия. Мы с большим интересом послушали про Кишинев и Молдову, благо что Инна знает про свою страну практически все. Ни один наш вопрос не был оставлен без внимания. Как про историю страны, так и про бытовые мелочи. Еще раз спасибо:)

Екатерина Рекомендую от всей души! Отличная экскурсия, очень познавательно, интересно. Благодаря данной экскурсии я влюбилась в Кишинев

Е Елизавета Замечательный гид Инна, очень интересно и комфортно, помогла узнать Кишинев с новой стороны, я осталась в восторге. Всем советую

Э Элина Очень понравилась экскурсия с Инной. Рассказала историю, интересные моменты. Прогулка вышла отличная!

Ирина Замечательная экскурсия по городу, нам очень понравилось! Инна- замечательный гид, умная, интересная! Спасибо, рекомендуем!

А Александр Инна прекрасный гид и высококвалифицированный экскурсовод. Нас было трое взрослых,семья. Инна относилась ко всем очень внимательно,учла все наши пожелания. Общение с ней интересное и непринуждённое,её рассказы об истории страны, традициях и особенностях национального характера молдован сделали страну понятние и ближе. Рекомендую Инну всем,кто хочет получить увлекательную экскурссию.

Александр,Елена,Наташа. Таллин, Эстония

А Алена Добрый день!

Мы в восторге от нашего гида😊

Потрясающий 🧍‍♀️человек!

Рекомендуем всем!

A Averbuch Инна великолепный гид и очень приятный человек. Экскурсия была проведена на самом высоком профессиональном уровне. Большое спасибо.

Д Дарья читать дальше что всегда было место вопросам и всяким спонтанным деталям, которые мы замечали во время прогулки, и каждую такую деталь Инна могла прокомментировать и вставить в контекст экскурсии. Горячо рекомендую Инну как гида и отличного рассказчика, внимательного к городу и своим экскурсантам Экскурсия с Инной была большим удовольствием и отличным знакомством с Кишеневом. Город углубился и заиграл новыми красками. Весь маршрут, который построила Инна, является гладким складным рассказом, и интересным разговорам, потому

В Вячеслав Инна очень профессиональный и интересный гид. Очень интересно рассказывала про город, отвечала на все наши вопросы. Очень советую!!!

К Константин Спасибо, Инна, за прекрасную прогулку по историческим и культурным местам старого и современного центра Кишинева! Было интересно окунуться в историю города, услышать рассказы о знаменитых людях, некогда живущих или посещавших город.