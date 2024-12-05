Д Дина Беговая экскурсия по Кишинёву Благодарю за первое знакомство с городом☀️

В Владимир С Кишиневом на «ты» Отличная прогулка по историческому Кишиневу. Есть возможность познакомиться с многообразной и исторически богатой культурой города.

L Lena С Кишиневом на «ты» Спасибо за проведенное вместе время. Сердечно благодарим гида Инну. Всё очень понравилось! Спасибо за интересный рассказ о достопримечательностях.

А Артур С Кишиневом на «ты» Привет всем, С нами в качестве гида была Инна. Очень интересная и полезная экскурсия. Инна хорошо эрудированный и интересный гид. Любит и знает Кишинев. Все прошло дружелюбной и доброй атмосфере. Спасибо большое

Д Дмитрий Беговая экскурсия по Кишинёву Был на индивидуальной экскурсии. Проводил экскурсию гид Федор. Экскурсия очень понравилась. Получил очень много информации которую хотел узнать. Рекомендую гида Федор!!!!!!!