3 часа
Индивидуальная
Беговая экскурсия по Кишинёву
Насладитесь беговой экскурсией по Кишинёву, где каждый шаг откроет новые грани города. Узнайте о его славном прошлом и почувствуйте ритм столицы
Завтра в 09:00
20 фев в 09:00
€75 за всё до 50 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Кишинёв: экскурсия и дегустация
Погрузитесь в атмосферу Кишинева, узнайте о его истории и знаменитых жителях. Дегустация молдавских вин завершит ваше путешествие
Начало: У кафе Tucano Coffe
Завтра в 20:00
20 фев в 08:00
€65 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Кишинёвом
Познакомьтесь с Кишинёвом через его исторические места и удивительные истории. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, оставивших след в городе
Начало: В сквере Михая Эминеску, у Органного зала
Завтра в 09:00
20 фев в 09:00
€58 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина5 декабря 2024Благодарю за первое знакомство с городом☀️
- ВВладимир12 августа 2024Отличная прогулка по историческому Кишиневу. Есть возможность познакомиться с многообразной и исторически богатой культурой города.
- LLena3 августа 2024Спасибо за проведенное вместе время. Сердечно благодарим гида Инну. Всё очень понравилось! Спасибо за интересный рассказ о достопримечательностях.
- ААртур25 мая 2024Привет всем, С нами в качестве гида была Инна. Очень интересная и полезная экскурсия. Инна хорошо эрудированный и интересный гид. Любит и знает Кишинев. Все прошло дружелюбной и доброй атмосфере. Спасибо большое
- ДДмитрий10 декабря 2023Был на индивидуальной экскурсии. Проводил экскурсию гид Федор. Экскурсия очень понравилась. Получил очень много информации которую хотел узнать. Рекомендую гида Федор!!!!!!!
- ИИлья20 октября 2023Отличная экскурсия, в удобном темпе, знающий и интересный экскурсовод, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Кишинёву в категории «Самое главное»
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