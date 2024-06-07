Визитные карточки города и его история на авто-пешеходной экскурсии
Если вы оказались в Кишинёве, я покажу вам много интересного.
Вас ждут главные достопримечательности и символы города — памятник Штефану Великому, одноимённый парк, Кафедральный собор, значимые архитектурные объекты. Я поделюсь с вами историей города, интересными фактами о Молдавии, легендами и тайнами.
А в конце экскурсии можно зайти в ресторан национальной кухни с живой музыкой и пообедать с бокалом молдавского вина.
Во время экскурсии вы узнаете, откуда у Кишинёва такое название, как он стал столицей и что этому способствовало. Побываете на том месте, где был основан город, увидите первую водонапорную башню, телевизионную станцию, первые церкви. Также поговорим о политическом устройстве Молдавии, о её советском прошлом, о небольших тайнах Кишинёва.
Главные достопримечательности столицы
Благодаря пешей прогулке и автомобильной экскурсии по Кишинёву вы охватите все самые интересные и значимые места города. В наш маршрут войдут:
Памятник Штефану Великому — символ всей Молдавии. Вы узнаете, почему этому правителю было присвоено звание Великого, услышите о его политике и войнах во время 47-летнего правления.
Парк Штефана Великого — самый старый в городе. Я расскажу вам историю создания парка и покажу аллею классиков — бюсты писателей, композиторов, политических деятелей.
Кафедральный собор — главный храм города с интересной историей. Вы услышите о людях, связанных с этим собором, о судьбе колокольни и Триумфальной арки, которые находятся на территории храма.
Здание кинотеатра «Патрия» — памятник архитектуры 19 века, где когда-то обсуждали будущую судьбу города.
Театр оперы и балета имени Марии Биешу — вы увидите молодое здание, но узнаете о многолетней истории балетной труппы Кишинёва и откроете театральные страницы города.
Кроме того, вы увидите художественный музей, мэрию, органный зал и многие другие архитектурные памятники, которые расскажут о своих особенностях, авторах и судьбах.
Выдающиеся жители и гости города
Мы проедем по улицам, многие из которых носят имена известных людей. Я расскажу вам о них и об их вкладе в историческое и культурное развитие Молдавии. А также познакомлю с гостями города: например, вы узнаете, где прогуливался Пушкин и куда заглядывал на важные приёмы.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
Экскурсию можно заказать и для большего количества человек (от 4 до 8 — 115 €; от 9 до 19 — 165 €)
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Irina — ваш гид в Кишинёве
Провёл экскурсии для 126 туристов
Мне 35 лет, из которых 16 лет я занимаюсь организацией и проведением экскурсий по Молдове. Я получила образование в туризме и уже с 2003 года обладаю дипломом специалиста в туристической читать дальше
деятельности, а уже с 2006 года и сертификатом гида-экскурсовода. Я много езжу по своей стране, изучаю её туристические возможности и достопримечательности, которые многие годы остаются без внимания, но очень в нём нуждаются. Для наших туристов и гостей открываю новый взгляд на Молдову.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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7 июн 2024
Все прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсии
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Елена
19 апр 2024
Все было замечательно. Немного подвела погода. Экскурсия очень интересная и познавательная.
Н
Назим
9 мар 2024
Гид Ирина очень интересно, доступно и охотно рассказывала об истории города. Показала достопримечательности и передала много позновательного материала. Экскурсия нам очень понравилась. Благодарим, также водителя Романа.
Ольга
19 сен 2023
Очень довольна организацией экскурсии. Нас забрали из отеля вместе с чемоданами,показали достопримечательности города,познакомили с интересными историческими фактами. Поездка была не утомительной и интересной. 3 часа пролетели незаметно и нас доставили на вокзал к поезду. Рекомендую всем, у кого есть много времени до отправления поезда с пользой провести время в приятной компании квалифицированного экскурсовода.
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Лилиана
5 дек 2022
Спасибо за организацию и проведение такой объемной экскурсии по городу Кишинёву! Мы были рады услышать подробную и интересную информацию об истории Кишинева. Дальнейших успехов в вашей работе!!!
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Михаил
15 сен 2021
Все чудесно. Спасибо.
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Ольга
5 июл 2021
Очень благодарны гиду за конструктивный и авторский подход. Мы остались довольны. Интересует, авторский подход, увлекательно. 3 часа просто пролетели. Благодарим и конечно же советуем
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Неля
4 мар 2020
Экскурсия показалась немного хаотичной, хотя Ирина очень добросовестно пыталась донести максимум информации
Т
Томас
22 июн 2019
Экскурсию вела не Ирина, а мужчина, вроде Егор, который, по нашему мнению, не является профессиональным гидом. Хотя он очень старался и был приятен в общении, но тема экскурсии не была раскрыта. Ожидания не оправдались. Целостного впечатления о городе не сложилось.
Irina
Ответ организатора:
Здравствуйте, уважаемый Томас! Спасибо большое за ваш отзыв! У меня, к сожалению, не получилось провести вам экскурсию по семейным обстоятельствам, читать дальше
произошедшим буквально за 1 час до поездки. За такое короткое время мне удалось найти только такого доступного гида, кто был свободен и располагал временем. Из-за решения проблемы по семейным обстоятельствам я не смогла вас проинформировать о замене гида и своём отсутствии. Мне очень жаль, что вы не получили ожидаемого от экскурсии. С уважением, Ирина.
Михаил
4 мая 2019
Спасибо Ирине за интересную и содержательную экскурсию по Кишиневу. Мне понравилось, советую.