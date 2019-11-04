3 отзыва оставили туристы

Город в движении Вы сможете выбрать комфортный для вас темп, и всю экскурсию мы будем его придерживаться, сочетая пробежку с остановками у достопримечательностей. Преодолевая каждую сотню метров, вы заметите, как виды Кишинёва сменяются, словно кадры киноленты. Темп экскурсии нисколько не повлияет на её содержание — знакомство с каждым уголком города, в котором мы окажемся, будет полноценным, а вот время перемещения между ними существенно сократится:)
Славное прошлое Кишинёва Я покажу вам новый и старый азиатский город с переплетением улочек, полуразрушенные и отреставрированные здания XIX века, построенные в эклектичном стиле с элементами неоклассики. Вы побываете у дома, где жил знаменитый градоначальник Карл Шмидт, у особняков семей Крупенских и Катарджи. Посетите Пушкинскую горку и узнаете, что и где произошло с Солнцем русской поэзии в Кишинёве, пробежите по следам Александра I и услышите легенду о привидениях у красной мельницы. Вам откроется самая старая архитектура города — например, староверческая Мазаракиевская церковь, тайны кишинёвских масонов и декабристов с Большой дороги.
Кому подходит экскурсия
Для участия в экскурсии не требуется никакая специальная подготовка — только ваше желание знакомиться с городом бодро и весело. Но если вы профессиональный спортсмен и хотите оставаться в тонусе даже в путешествии, можем установить чёткий километраж маршрута: я сам спортсмен и смогу придерживаться любого темпа.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 36 лет, специализируюсь на истории, спортивных ивентах, психологии и философии. Люблю рассказывать про архитектуру. Преподношу все эмоционально с необычными историями. Люблю совмещать необычные виды экскурсий. Активно виду диалог с туристами, показываю в городе места и локации, которые другие гиды не показывают. За одну экскурсию много ходим.
Мой гид по Кишиневу был Игорь. Он не просто экскурсовод, он историк, археолог и исследователь. Мне невероятно повезло, потому что то, что мне рассказал и показал Игорь - то не научно-популярные вещи о Молдове и Кишиневе, а факты, которые базируются и на его личных исследованиях в том числе. Мы обошли верхний и нижний город, я знаю теперь о Кишиневе столько, сколько о нем не знают даже люди, которые там живут всю жизнь и уж тем более жители остальных городов Молдовы. Я полюбила этот город благодаря Игорю и я очень рекомендую всем эту экскурсию, даже жителям, а уж тем более, приезжим. К тому же общение с интеллигентным образованным красивым мужчиной само по себе очень приятно. Теперь я фанат экскурсий от Трипстера :-)
Кристина
1 апреля 2019
Экскурсия была замечательная! Мы много гуляли, познакомились с городом, узнали об интересных достопримечательностях, кофейнях и винотеках города. Все было супер!
Эгле
4 ноября 2018
Отличная обзорная экскурсия по городу! За пару часов можно узнать всё самое интересное!
Визитные карточки города и его история на авто-пешеходной экскурсии
Если вы оказались в Кишинёве, я покажу вам много интересного. Вас ждут главные достопримечательности и символы города — памятник Штефану Великому, одноимённый парк, Кафедральный собор, значимые архитектурные объекты. Я поделюсь с вами историей города, интересными фактами о Молдавии, легендами и тайнами. А в конце экскурсии можно зайти в ресторан национальной кухни с живой музыкой и пообедать с бокалом молдавского вина.
Дружеская прогулка по главным достопримечательностям города
Вы увидите самые интересные места Кишинева и узнаете, почему его называют «городом из белого камня» и как ему удалось стать одной из самых зеленых европейских столиц. Кроме того, я расскажу о людях, повлиявших на историю города, и поделюсь любопытными фактами о современной жизни Молдавии.