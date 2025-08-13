3 отзыва оставили туристы

Насладитесь уникальной беговой экскурсией по Кишинёву, не требующей специальной подготовки. В комфортном темпе, с остановками у знаковых мест, вы увидите старый и новый город, здания XIX века и узнаете истории

о Карле Шмидте и Александре I. Пушкинская горка и легенды о привидениях у красной мельницы - всё это и многое другое ждёт вас. Беговая экскурсия - это динамичное и увлекательное путешествие по городу с возможностью выбора темпа

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город в движении

Вы сможете выбрать комфортный для вас темп, и всю экскурсию мы будем его придерживаться, сочетая пробежку с остановками у достопримечательностей. Преодолевая каждую сотню метров, вы заметите, как виды Кишинёва сменяются, словно кадры киноленты. Темп экскурсии нисколько не повлияет на её содержание — знакомство с каждым уголком города, в котором мы окажемся, будет полноценным, а вот время перемещения между ними существенно сократится:)

Славное прошлое Кишинёва

Я покажу вам новый и старый азиатский город с переплетением улочек, полуразрушенные и отреставрированные здания XIX века, построенные в эклектичном стиле с элементами неоклассики. Вы побываете у дома, где жил знаменитый градоначальник Карл Шмидт, у особняков семей Крупенских и Катарджи. Посетите Пушкинскую горку и узнаете, что и где произошло с Солнцем русской поэзии в Кишинёве, пробежите по следам Александра I и услышите легенду о привидениях у красной мельницы. Вам откроется самая старая архитектура города — например, староверческая Мазаракиевская церковь, тайны кишинёвских масонов и декабристов с Большой дороги.

Кому подходит экскурсия

Для участия в экскурсии не требуется никакая специальная подготовка — только ваше желание знакомиться с городом бодро и весело. Но если вы профессиональный спортсмен и хотите оставаться в тонусе даже в путешествии, можем установить чёткий километраж маршрута: я сам спортсмен и смогу придерживаться любого темпа.

Организационные детали

По вашему желанию экскурсию можно провести не в беговом, а в пешеходном обзорном формате