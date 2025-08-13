3 отзыва оставили туристы

Насладитесь беговой экскурсией по Кишинёву, где каждый шаг откроет новые грани города. Узнайте о его славном прошлом и почувствуйте ритм столицы
Насладитесь уникальной беговой экскурсией по Кишинёву, не требующей специальной подготовки. В комфортном темпе, с остановками у знаковых мест, вы увидите старый и новый город, здания XIX века и узнаете истории читать дальшеуменьшить
о Карле Шмидте и Александре I. Пушкинская горка и легенды о привидениях у красной мельницы - всё это и многое другое ждёт вас.
Беговая экскурсия - это динамичное и увлекательное путешествие по городу с возможностью выбора темпа
Вы сможете выбрать комфортный для вас темп, и всю экскурсию мы будем его придерживаться, сочетая пробежку с остановками у достопримечательностей. Преодолевая каждую сотню метров, вы заметите, как виды Кишинёва сменяются, словно кадры киноленты. Темп экскурсии нисколько не повлияет на её содержание — знакомство с каждым уголком города, в котором мы окажемся, будет полноценным, а вот время перемещения между ними существенно сократится:)
Славное прошлое Кишинёва
Я покажу вам новый и старый азиатский город с переплетением улочек, полуразрушенные и отреставрированные здания XIX века, построенные в эклектичном стиле с элементами неоклассики. Вы побываете у дома, где жил знаменитый градоначальник Карл Шмидт, у особняков семей Крупенских и Катарджи. Посетите Пушкинскую горку и узнаете, что и где произошло с Солнцем русской поэзии в Кишинёве, пробежите по следам Александра I и услышите легенду о привидениях у красной мельницы. Вам откроется самая старая архитектура города — например, староверческая Мазаракиевская церковь, тайны кишинёвских масонов и декабристов с Большой дороги.
Кому подходит экскурсия
Для участия в экскурсии не требуется никакая специальная подготовка — только ваше желание знакомиться с городом бодро и весело. Но если вы профессиональный спортсмен и хотите оставаться в тонусе даже в путешествии, можем установить чёткий километраж маршрута: я сам спортсмен и смогу придерживаться любого темпа.
Организационные детали
По вашему желанию экскурсию можно провести не в беговом, а в пешеходном обзорном формате
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Федор — ваш гид в Кишинёве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 124 туристов
Я специализируюсь на истории, спортивных ивентах, психологии и философии. Люблю рассказывать про архитектуру. Преподношу все эмоционально с необычными историями. Люблю совмещать разные виды экскурсий. Активно виду диалог с туристами, показываю в городе места и локации, которые другие гиды не показывают. За одну экскурсию много ходим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
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Elena
Спасибо нашему гиду Диме за потрясающую экскурсию по Кишинёву! Он невероятно много знает, делится с неподдельным интересом и умеет увлечь даже тех, кто раньше ничего не знал о стране. Мы читать дальшеуменьшить
не только увидели город, но и вдохновились, узнали много интересного и получили ответы на все наши бесчисленные вопросы. Это было не просто прогулка, а настоящее знакомство с городом. Спасибо за тёплую атмосферу!
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О
Ольга
Экскурсия замечательная. Пусть вас не пугает слово "беговая" - если вы не спортсмен, то Фёдор проведёт для вас пешеходную. Очень хороший гид, пользуется большой популярностью у местных туристов. Всем рекомендую!
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А
Анна
Отличная экскурсия, время пролетело незаметно, увидели действительно много интересного, на что и не обратили бы внимания, гуляя самостоятельно. Федор действительно очень глубоко знает историю своего города и Молдовы, но рассказ читать дальшеуменьшить
при этом легкий и увлекательный. Он также очень внимательно относится к пожеланиям гостей, так что будьте уверены, что вам расскажут и покажут именно то, что вам хочется. Когда человек любит свою страну и свое дело - это чувствуется! Рекомендую!
A nice tour! The time passed quickly, we saw lots of interesting things we would not have noticed if we were walking on our own. Fedor has really deep knowledge about his country and city, but presents information in a light and engaging manner. He is also very attentive to guests' wishes, so you can be sure that you will see what you like to. You can immediately feel that a person loves his country and his profession! Fedor is a certified English-speaking guide, so I can also recommend him to foreign tourists.
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Юлия
Несмотря на то, что Федор предлагает на трипстере именно беговую экскурсию, он может провести любую, которая вам будет интересна по Кишиневу и Молдове в целом. Очень знающий, интересно рассказывающий, чутко читать дальшеуменьшить
реагирующий на настроение слушателей, следующий пожеланиям. У нас была очень разношерстая капризная группа: два пенсионера 70+, двое маленьких детей и один взрослый с больной ногой. И вот такую совсем неэкскурсионную компанию Федор смог увлечь, помог полюбить и понять этот необычный город со своей историей, культурой и обычаями. Кроме того, Федор - Личность с большой буквы. Он не зря предлагает беговые экскурсии - по жизни Федор ультрамарафонец, поэтому, если бег входит в число Ваших увлечений, то вам нужно приехать в Кишинев только ради экскурсии с Федором.
Всем рекомендую!
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V
Veronika
Мой гид по Кишиневу был Игорь. Он не просто экскурсовод, он историк, археолог и исследователь. Мне невероятно повезло, потому что то, что мне рассказал и показал Игорь - то не читать дальшеуменьшить
научно-популярные вещи о Молдове и Кишиневе, а факты, которые базируются и на его личных исследованиях в том числе. Мы обошли верхний и нижний город, я знаю теперь о Кишиневе столько, сколько о нем не знают даже люди, которые там живут всю жизнь и уж тем более жители остальных городов Молдовы. Я полюбила этот город благодаря Игорю и я очень рекомендую всем эту экскурсию, даже жителям, а уж тем более, приезжим. К тому же общение с интеллигентным образованным красивым мужчиной само по себе очень приятно. Теперь я фанат экскурсий от Трипстера:-)
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Ирина
Нашим гидом в Кишинёве был Фёдор. За 3 часа мы увидели и услышали много интересного про Молдову и её столицу. Экскурсия совсем не беговая, а в спокойном, размеренном темпе. Фёдор читать дальшеуменьшить
по ходу экскурсии показывал старые фотографии и репродукции, чтобы мы имели представление, как те или иные объекты выглядели в различное время. Фёдор - историк по образованию, потрясающий гид, влюбленный в свою страну и город, интересный собеседник, очень лёгкий и позитивный человек. Рекомендую!
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