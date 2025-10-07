Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Монако

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Монако на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Свидание с Монако каждый день
Пешая
2 часа
38 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Монако каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У входа в туристическое агентство Office du Touris...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€45 за человека
Личное свидание с Монако
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Монако
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У входа в офис Туристической информации
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
от €180 за всё до 10 чел.
Самая романтическая экскурсия по лавандовым полям Прованса
Индивидуальная
до 6 чел.
Самая романтическая экскурсия по лавандовым полям Прованса
Начало: Place d’armes, la condamine, 98000 monaco
«У вас будут великолепные фотографии с полей Валенсоль, Вердонского ущелья, озера Святого Креста и других местечек»
Расписание: Ежедневно. Время оговаривается
€800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Ринат
    7 октября 2025
    Личное свидание с Монако
    Экскурсия по Монако — как прогулка по живой открытке! За несколько часов удалось увидеть всё самое главное: от легендарного казино
    читать дальше

    Монте-Карло до тихих улочек Старого города и панорамы, от которой перехватывает дыхание. Истории о княжеской семье, гонках Формулы-1 и жизни монегасков превращают крошечное княжество в целый мир с собственным ритмом и шармом. Удобный маршрут, море полезных советов и вдохновляющая атмосфера — идеальный способ познакомиться с Монако без спешки и скуки.

  • м
    марина
    6 апреля 2025
    Личное свидание с Монако
    Нам очень понравилась прогулка по Монако с Ларисой. Она оказалась приятным собеседником и хорошим рассказчиком, деликатно подстраиваясь под наши интересы
    читать дальше

    и терпеливо отвечая на наши вопросы. Три часа вместо заявленных двух пролетели незаметно и очень продуктивно! Мы узнали много интересных фактов из истории княжества и в то же время получили достаточно хорошее представление о современном Монако и его жителях. Прекрасная обзорная экскурсия, без сомнения рекомендую всем, кто впервые попадает в Монако.

Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «Природа и пейзажи»

