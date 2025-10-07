Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Монако каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У входа в туристическое агентство Office du Touris...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€45 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Монако
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У входа в офис Туристической информации
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Самая романтическая экскурсия по лавандовым полям Прованса
Начало: Place d’armes, la condamine, 98000 monaco
«У вас будут великолепные фотографии с полей Валенсоль, Вердонского ущелья, озера Святого Креста и других местечек»
Расписание: Ежедневно. Время оговаривается
€800 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРинат7 октября 2025Экскурсия по Монако — как прогулка по живой открытке! За несколько часов удалось увидеть всё самое главное: от легендарного казино
- ммарина6 апреля 2025Нам очень понравилась прогулка по Монако с Ларисой. Она оказалась приятным собеседником и хорошим рассказчиком, деликатно подстраиваясь под наши интересы
Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Монако
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Монако
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Монако в январе 2026
Сейчас в Монако в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 800. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Монако (Монако 🇲🇨) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 40 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монако. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март