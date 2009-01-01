BWA_Nice-Voyage проводит ещё 5 экскурсий

Панорамный проезд по Ницце, два главных и самых красивых 🤩 вида, Ницца у ваших ног и Бухта Орлова.
Средневековый город 🏙️ Эз на вершине скалы откроет Вам удивительную панораму моря 🌊. Здесь же Вы раскроете секреты парфюмерной фабрики Фрагонар и посетите древнюю церковь ⛪ Успения Пресвятой Богородицы.
Вы увидите Княжеский дворец, побываете на Дворцовой площади, где каждый день происходит торжественная смена Караула карабинеров. Увидите шедевр монументальной архитектуры – Океанографический музей 🖼, дороги, по которым проходят автогонки «Формула 1».
Что входит
услуги водителя-экскурсовода
транспорт и все расходы связанные с нашим транспортом (паркинг, топливо, платные дороги)
Что не входит
Посещение музеев и мероприятий
ваши личные расходы и покупки
дополнительное время
Начало и место завершения
🚩 Ваша гостиница или адрес проживания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.