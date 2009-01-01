Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ по Каннам.

Выезд утром, в удобное для Вас время, с Вашего адреса.

Вы сами можете выбирать продолжительность тура, маршрут и даже корректировать его во время экскурсии! Для тех, кто приехал в первый раз, мы предлагаем посетить основные достопримечательности 🏛️ Канн:

Дворец Фестивалей фото на красной дорожке и Алее Звёзд;

Прогулка по набережной Круазетт, во время прогулки, при необходимости, мы окажем Вам помощь с покупками (перевод с французского), заказ столика в ресторане и в любых других вопросах... ;

По дороге встречаются удивительные отели города, около отеля Marriott,

Вы всегда сможете увидеть дорогие, эксклюзивные автомобили;

Прогулка и фото в порту Канн;

Холм Сюке, с которого открывается обзор на Канны;

Так же в Каннах располагаются удивительные галереи, музеи 🖼, храмы, церкви, которые можно посетить по Вашему желанию.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ незабываемые впечатления и фотоальбом с самыми шикарными видами!

А тех, кто уже раньше, объездил все побережье, мы все равно найдём, чем удивить! Даже тем туристам, которые приезжают сюда 10 лет подряд, мы всегда открываем что-то новое!