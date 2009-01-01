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Из Монако в Канны

Юрий Х.
Юрий Х. – Гид из Монако
Из Монако в Канны
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Из Монако в Канны
Из Монако в Канны

Что вы увидите

  • Аллея Звёзд около Дворца фестивалей и конгрессов
  • Отель «Карлтон»
  • Форт Руаяль
  • Набережная Круазет
  • Памятник павшим
  • Церковь Нотр-Дам-де-Бон-Вояж
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ по Каннам.
Выезд утром, в удобное для Вас время, с Вашего адреса.

Вы сами можете выбирать продолжительность тура, маршрут и даже корректировать его во время экскурсии! Для тех, кто приехал в первый раз, мы предлагаем посетить основные достопримечательности 🏛️ Канн:

  • Дворец Фестивалей фото на красной дорожке и Алее Звёзд;
  • Прогулка по набережной Круазетт, во время прогулки, при необходимости, мы окажем Вам помощь с покупками (перевод с французского), заказ столика в ресторане и в любых других вопросах... ;
По дороге встречаются удивительные отели города, около отеля Marriott,
Вы всегда сможете увидеть дорогие, эксклюзивные автомобили;
Прогулка и фото в порту Канн;
Холм Сюке, с которого открывается обзор на Канны;
Так же в Каннах располагаются удивительные галереи, музеи 🖼, храмы, церкви, которые можно посетить по Вашему желанию.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ незабываемые впечатления и фотоальбом с самыми шикарными видами!
А тех, кто уже раньше, объездил все побережье, мы все равно найдём, чем удивить! Даже тем туристам, которые приезжают сюда 10 лет подряд, мы всегда открываем что-то новое!
Что входит
  • Полный сервис во время вашей поездки:
  • Wi-Fi
  • прохладные напитки
  • при необходимости — детские кресла
  • помощь при заселении (перевод с французского).
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Из Монако в Канны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юрий Х.
Юрий Х.
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