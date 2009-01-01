Дорога проходит вдоль красивых 🤩 средневековых поселений Бордигера Сассо, и вот мы пересекаем границу Княжества Себорга. Старинные улочки с каменными домами ведут нас на старинную площадь, где возвышается церковь ⛪ Св. Мартина и Палаццио монахов, в старинном здании которого был открыт монетный двор и чеканились монеты Луиджины, до сих пор пользующиеся большим спросом у нумизматов! Можно стать почетным гражданином Княжества Себорга и получить паспорт Княжества Себорга, а также лично познакомиться с князем Марчелло I. Узнать историю 📖 старинного общества масонов и захоронения рыцарей-тамплиеров.

Экскурсия продолжится в городе Сан-Ремо. Это один из самых красивых итальянских городов, в его знаменитом казино состоялся первый песенный Фестиваль итальянской песни, до сих пор в его знаменитом театре проходят концерты и постановки, знаменитые отели и виллы в городе «в стиле бель-эпок» были построены на рубеже XIX веков, православный храм Христа Спасителя, исторический центр Пинья и католический храм Богородицы Побережья; именно с высоты холма открывается самый красивый панорамный вид на Сан-Ремо, вилла и музей 🖼 Альфреда Нобеля. По желанию можно посетить Музей цветов и ботанический парк 🌳 Ормонд.