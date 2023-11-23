Посетить главные места сказочного княжества и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
Раскроете, как развивалась эта удивительная крошечная страна и как она стала местом, где Прекрасная эпоха соседствует с современным люксом.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Монако старинный и современный
Мы начнём экскурсию в Монте-Карло. Вы полюбуетесь небоскрёбами и живописными парками, заглянете в знаменитое казино и оцените элегантный Отель де Пари. Затем мы отправимся в порт и на кораблике переедем в историческую часть Монако. Гуляя по средневековым улицам, увидим Океанографический музей, белокаменный Кафедральный собор и Княжеский дворец. Несколько раз пересечём трассу Формулы-1 и полюбуемся шикарными видами княжества со смотровых площадок.
Нескучные истории
Вы узнаете много интересного о миниатюрном княжестве: его князьях и принцах, известных и не очень жителях разных эпох. Расскажем мы и о современной жизни страны. Вы поймёте, почему в Монако самая дорогая недвижимость в мире, почему здесь живёт столько богатых людей и чем они занимаются. Кроме того, мы поделимся практическими советами: что посетить самостоятельно, где вкусно поесть, как сыграть в казино и где искупаться.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Проезд на кораблике оплачивается дополнительно — 2 евро с человека. Если кораблик не ходит (во время проведения крупных мероприятий), мы едем на автобусе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Монте-Карло
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.