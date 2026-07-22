🌟 Роскошные виды и знаменитые достопримечательности
🚢 Переезд на кораблике в историческую часть
🏰 Уникальные исторические и современные места
📜 Интересные факты о князьях и жителях
🍽️ Практические советы по питанию и развлечениям
🏎️ Пересечение трассы Формулы-1
Что можно увидеть
Монте-Карло
Казино
Отель де Пари
Океанографический музей
Кафедральный собор
Княжеский дворец
Трасса Формулы-1
Описание экскурсии
Монако старинный и современный
Мы начнём экскурсию в Монте-Карло. Вы полюбуетесь небоскрёбами и живописными парками, заглянете в знаменитое казино и оцените элегантный Отель де Пари. Затем мы отправимся в порт и на кораблике переедем в историческую часть Монако. Гуляя по средневековым улицам, увидим Океанографический музей, белокаменный Кафедральный собор и Княжеский дворец. Несколько раз пересечём трассу Формулы-1 и полюбуемся шикарными видами княжества со смотровых площадок.
Нескучные истории
Вы узнаете много интересного о миниатюрном княжестве: его князьях и принцах, известных и не очень жителях разных эпох. Расскажем мы и о современной жизни страны. Вы поймёте, почему в Монако самая дорогая недвижимость в мире, почему здесь живёт столько богатых людей и чем они занимаются. Кроме того, мы поделимся практическими советами: что посетить самостоятельно, где вкусно поесть, как сыграть в казино и где искупаться.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Проезд на кораблике оплачивается дополнительно — 2 евро с человека. Если кораблик не ходит (во время проведения крупных мероприятий), мы едем на автобусе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Монте-Карло
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Монако
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 231 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники. Я Лариса. Впервые приехала в Монако в 2000 году и влюбилась. Вместе с дружной командой гидов мы постараемся сделать всё, чтобы вы тоже полюбили это чудесное княжество. Добро пожаловать в Монако и на Лазурный берег!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
Полный врсторг! Не смотря на невыносимую жару, экскурсия очень понравилась. Гид -профессионал. Рассказывает действительно интересные факты. Отвечает на все вопросы. Огромное спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Эльвира
Очень понравилась экскурсия красивая страна. Как говорится дорого богато., бонус были паспорта Монако, очень приятно, знакомые подумали что настоящие. Рассказывали все по делу очень интересно и любознательно. Всем советую.
Вам был полезен этот отзыв?
Amaliia
Замечательная экскурсия. Мы в полном восторге. Полная отдача. Получили 1000 из возможных 100! Очень сожалеем, что все остальное побережье лазурного берега изучали с другими компаниями. Рекомендую. Вы не пожалеете
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ильдар
Если планируете посетить Монако, обязательно возьмите экскурсию, так вы узнаете намного больше и обратите внимание на важные детали. Экскурсию нам проводила Элина. Замечательный гид и приятный человек. Было интересно, познавательно, насыщенно множеством интересных фактов. 3 часа пролетели на одном дыхании. Очень рекомендую.