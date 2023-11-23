Знакомьтесь, Монако

Посетить главные места сказочного княжества и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Монако — это роскошь и гламур, казино и Формула-1. Это мир, где по дорогам ездят дорогие машины, а по воде скользят роскошные яхты. Всё это вы увидите! А ещё погуляете по средневековым улицам и проникнетесь историческим колоритом.

Раскроете, как развивалась эта удивительная крошечная страна и как она стала местом, где Прекрасная эпоха соседствует с современным люксом.
Знакомьтесь, Монако
Знакомьтесь, Монако
Знакомьтесь, Монако
Знакомьтесь, Монако
Знакомьтесь, Монако
Знакомьтесь, Монако
Ближайшие даты:
23
ноя
24
ноя
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Монако старинный и современный

Мы начнём экскурсию в Монте-Карло. Вы полюбуетесь небоскрёбами и живописными парками, заглянете в знаменитое казино и оцените элегантный Отель де Пари. Затем мы отправимся в порт и на кораблике переедем в историческую часть Монако. Гуляя по средневековым улицам, увидим Океанографический музей, белокаменный Кафедральный собор и Княжеский дворец. Несколько раз пересечём трассу Формулы-1 и полюбуемся шикарными видами княжества со смотровых площадок.

Нескучные истории

Вы узнаете много интересного о миниатюрном княжестве: его князьях и принцах, известных и не очень жителях разных эпох. Расскажем мы и о современной жизни страны. Вы поймёте, почему в Монако самая дорогая недвижимость в мире, почему здесь живёт столько богатых людей и чем они занимаются. Кроме того, мы поделимся практическими советами: что посетить самостоятельно, где вкусно поесть, как сыграть в казино и где искупаться.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Проезд на кораблике оплачивается дополнительно — 2 евро с человека. Если кораблик не ходит (во время проведения крупных мероприятий), мы едем на автобусе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Монте-Карло
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Монако

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Монте-Карло
Выездные
Самое главное
Популярные места

Похожие туры из Монако

Монако по следам «Орла и решки»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Монако по следам «Орла и решки»
Изучить все главные места княжества и почувствовать его пульс
около Казино Монте-Карло
Сегодня
Завтра
24 ноя
25 ноя
159 за всё до 7 чел.
Ежедневная прогулка по Монако
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Ежедневная прогулка по Монако
Узнать и полюбить город-государство за 2 часа
у входа в туристическое агентство Office du Touris...
Сегодня
Завтра
24 ноя
25 ноя
30 за человека
Добро пожаловать в княжество Монако
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Добро пожаловать в княжество Монако
Посетить знаковые места города-государства и услышать о них самое интересное на обзорной экскурсии
у церкви святой Девоты
Сегодня
Завтра
24 ноя
25 ноя
225 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Монако. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ