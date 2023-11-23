Монако — это роскошь и гламур, казино и Формула-1. Это мир, где по дорогам ездят дорогие машины, а по воде скользят роскошные яхты. Всё это вы увидите! А ещё погуляете по средневековым улицам и проникнетесь историческим колоритом. Раскроете, как развивалась эта удивительная крошечная страна и как она стала местом, где Прекрасная эпоха соседствует с современным люксом.

Описание

Что вас ожидает

Монако старинный и современный

Мы начнём экскурсию в Монте-Карло. Вы полюбуетесь небоскрёбами и живописными парками, заглянете в знаменитое казино и оцените элегантный Отель де Пари. Затем мы отправимся в порт и на кораблике переедем в историческую часть Монако. Гуляя по средневековым улицам, увидим Океанографический музей, белокаменный Кафедральный собор и Княжеский дворец. Несколько раз пересечём трассу Формулы-1 и полюбуемся шикарными видами княжества со смотровых площадок.

Нескучные истории

Вы узнаете много интересного о миниатюрном княжестве: его князьях и принцах, известных и не очень жителях разных эпох. Расскажем мы и о современной жизни страны. Вы поймёте, почему в Монако самая дорогая недвижимость в мире, почему здесь живёт столько богатых людей и чем они занимаются. Кроме того, мы поделимся практическими советами: что посетить самостоятельно, где вкусно поесть, как сыграть в казино и где искупаться.

Организационные детали