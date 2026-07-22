Погрузитесь в мир роскоши и гламура Монако, где по дорогам ездят дорогие машины, а по воде скользят роскошные яхты.Прогуляйтесь по средневековым улицам, узнайте историю этой крошечной страны и её превращение

в современный люкс. Экскурсия охватывает Монте-Карло, порт и историческую часть Монако. Вы увидите Океанографический музей, Кафедральный собор и Княжеский дворец. Узнайте интересные факты о князьях и жителях, а также получите советы по посещению достопримечательностей. Это путешествие оставит незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Монако старинный и современный

Мы начнём экскурсию в Монте-Карло. Вы полюбуетесь небоскрёбами и живописными парками, заглянете в знаменитое казино и оцените элегантный Отель де Пари. Затем мы отправимся в порт и на кораблике переедем в историческую часть Монако. Гуляя по средневековым улицам, увидим Океанографический музей, белокаменный Кафедральный собор и Княжеский дворец. Несколько раз пересечём трассу Формулы-1 и полюбуемся шикарными видами княжества со смотровых площадок.

Нескучные истории

Вы узнаете много интересного о миниатюрном княжестве: его князьях и принцах, известных и не очень жителях разных эпох. Расскажем мы и о современной жизни страны. Вы поймёте, почему в Монако самая дорогая недвижимость в мире, почему здесь живёт столько богатых людей и чем они занимаются. Кроме того, мы поделимся практическими советами: что посетить самостоятельно, где вкусно поесть, как сыграть в казино и где искупаться.

Организационные детали