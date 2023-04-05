Монако — крошечное княжество, но узнать эту страну самостоятельно не так просто. На нашей экскурсии вы получите максимум информации и впечатлений, а также сориентируетесь в городе. Будут запоминающиеся места от казино до Княжеского дворца, от порта до Старого города. Секреты страны, где мир Belle Époque соседствует с люксом 21 века. И прогулка на кораблике среди белоснежных яхт!

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Описание

Что вас ожидает

Всё главное в Монако — пешком и на кораблике

Самая прославленная достопримечательность Монако — казино Монте-Карло, и мы обязательно заглянем в его фойе. Вы увидите роскошный Hôtel de Paris, трассу Формулы-1, Океанографический музей, Кафедральный собор и неспящее авеню принцессы Грейс. Погуляете по улочкам Старого города и встретите стражников, охраняющих Княжеский дворец — кстати, рядом с ним вас ждёт захватывающая панорама Монако.

Чтобы добраться из одного района страны в другой, мы воспользуемся городским рейсовым корабликом. Это не только удобно (не придётся долго обходить пешком весь порт), но и сопровождается открыточными видами на яхты и Монако!

Инструкция по применению Монако

Никаких скучных фактов — вы откроете историю княжества как увлекательную сказку со своими тайнами. А когда мы перенесёмся в настоящее, познакомитесь с монегасками: узнаете, чем они живут, где работают и отдыхают, что любят и едят. И конечно, по ходу прогулки вы получите полезные советы: какие достопримечательности не пропустить, как сыграть в казино, где поесть и искупаться.

Организационные детали

Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.

По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.

Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)

В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Монако, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

Экскурсия проводится без наушников

Про кораблик