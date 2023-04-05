Узнать и полюбить город-государство за 2 часа
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даты
Описание
Что вас ожидает
Всё главное в Монако — пешком и на кораблике
Самая прославленная достопримечательность Монако — казино Монте-Карло, и мы обязательно заглянем в его фойе. Вы увидите роскошный Hôtel de Paris, трассу Формулы-1, Океанографический музей, Кафедральный собор и неспящее авеню принцессы Грейс. Погуляете по улочкам Старого города и встретите стражников, охраняющих Княжеский дворец — кстати, рядом с ним вас ждёт захватывающая панорама Монако.
Чтобы добраться из одного района страны в другой, мы воспользуемся городским рейсовым корабликом. Это не только удобно (не придётся долго обходить пешком весь порт), но и сопровождается открыточными видами на яхты и Монако!
Инструкция по применению Монако
Никаких скучных фактов — вы откроете историю княжества как увлекательную сказку со своими тайнами. А когда мы перенесёмся в настоящее, познакомитесь с монегасками: узнаете, чем они живут, где работают и отдыхают, что любят и едят. И конечно, по ходу прогулки вы получите полезные советы: какие достопримечательности не пропустить, как сыграть в казино, где поесть и искупаться.
Организационные детали
- Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
- По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
- Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
- В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Монако, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Экскурсия проводится без наушников
Про кораблик
- Экскурсия пешеходная, но в середине маршрута мы проедем 5-10 минут на кораблике (билет оплачивается дополнительно — €2 с человека, включая детей любого возраста)
- Два раза в год кораблик не ходит, т. к. порт полностью перекрыт — это время проведения гонок Формулы-1 (обычно последняя неделя мая), и яхт-шоу (обычно неделя в конце сентября или начале октября). Тогда мы едем на автобусе — также €2 с человека.
ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в туристическое агентство Office du Tourisme de Monaco
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.