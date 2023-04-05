Ежедневная прогулка по Монако

Узнать и полюбить город-государство за 2 часа

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Монако — крошечное княжество, но узнать эту страну самостоятельно не так просто. На нашей экскурсии вы получите максимум информации и впечатлений, а также сориентируетесь в городе. Будут запоминающиеся места от казино до Княжеского дворца, от порта до Старого города. Секреты страны, где мир Belle Époque соседствует с люксом 21 века. И прогулка на кораблике среди белоснежных яхт!
Ежедневная прогулка по Монако
Ежедневная прогулка по Монако
Ежедневная прогулка по Монако
Ежедневная прогулка по Монако
Ежедневная прогулка по Монако
Ежедневная прогулка по Монако
Ежедневная прогулка по Монако
Ежедневная прогулка по Монако
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Всё главное в Монако — пешком и на кораблике

Самая прославленная достопримечательность Монако — казино Монте-Карло, и мы обязательно заглянем в его фойе. Вы увидите роскошный Hôtel de Paris, трассу Формулы-1, Океанографический музей, Кафедральный собор и неспящее авеню принцессы Грейс. Погуляете по улочкам Старого города и встретите стражников, охраняющих Княжеский дворец — кстати, рядом с ним вас ждёт захватывающая панорама Монако.

Чтобы добраться из одного района страны в другой, мы воспользуемся городским рейсовым корабликом. Это не только удобно (не придётся долго обходить пешком весь порт), но и сопровождается открыточными видами на яхты и Монако!

Инструкция по применению Монако

Никаких скучных фактов — вы откроете историю княжества как увлекательную сказку со своими тайнами. А когда мы перенесёмся в настоящее, познакомитесь с монегасками: узнаете, чем они живут, где работают и отдыхают, что любят и едят. И конечно, по ходу прогулки вы получите полезные советы: какие достопримечательности не пропустить, как сыграть в казино, где поесть и искупаться.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
  • По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Монако, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Экскурсия проводится без наушников

Про кораблик

  • Экскурсия пешеходная, но в середине маршрута мы проедем 5-10 минут на кораблике (билет оплачивается дополнительно — €2 с человека, включая детей любого возраста)
  • Два раза в год кораблик не ходит, т. к. порт полностью перекрыт — это время проведения гонок Формулы-1 (обычно последняя неделя мая), и яхт-шоу (обычно неделя в конце сентября или начале октября). Тогда мы едем на автобусе — также €2 с человека.

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в туристическое агентство Office du Tourisme de Monaco
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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