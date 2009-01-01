Татьяна П. проводит ещё 5 экскурсий

Княжество Монако — одно из самых знаменитых мест в Европе: все знают о знаменитом казино Монте-Карло и спортивных гонках «Формула-1», это знаковое место встреч самых знаменитых людей! Мы посетим и ознакомимся с историей 📖 возникновения Монако, его традициями, историей семьи Гримальди: злой рок или проклятие семьи Гримальди; старый город 🏙️ Монако-Вилль Кафедральный собор и усыпальница князей Гримальди, сады Св. Мартина и фонтан ⛲ желаний. При желании можно пообедать в ресторане, в котором трапезничает принц Монако.
В рамках экскурсии 🧭 по Монте-Карло возможно посещение казино и театра Монте-Карло! Посещение самого красивого парка Монте-Карло — Японского сада. А для самых маленьких посетителей — экскурсия ⛳ в Океанографический музей 🖼 и аквариум, где можно увидеть кораллы тропических морей, богатый подводный мир и старинные подводные батискафы. Для любителей посещение Музея старинных автомобилей!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт (аренда авто 50 евро/час)
билеты в Музей океанографии, в Княжеский дворец
билеты в Казино Монте-Карло
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.