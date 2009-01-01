Татьяна П. проводит ещё 5 экскурсий

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Сказочное Княжество Монако

Татьяна П.
Татьяна П. – Гид из Монако
Сказочное Княжество Монако
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €450 за экскурсию

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Сказочное Княжество Монако
Сказочное Княжество Монако
Княжество Монако — одно из самых знаменитых мест в Европе: все знают о знаменитом казино Монте-Карло и спортивных гонках «Формула-1», это знаковое место встреч самых знаменитых людей! Мы посетим и ознакомимся с историей 📖 возникновения Монако, его традициями, историей семьи Гримальди: злой рок или проклятие семьи Гримальди; старый город 🏙️ Монако-Вилль Кафедральный собор и усыпальница князей Гримальди, сады Св. Мартина и фонтан ⛲ желаний. При желании можно пообедать в ресторане, в котором трапезничает принц Монако.
В рамках экскурсии 🧭 по Монте-Карло возможно посещение казино и театра Монте-Карло! Посещение самого красивого парка Монте-Карло — Японского сада. А для самых маленьких посетителей — экскурсия ⛳ в Океанографический музей 🖼 и аквариум, где можно увидеть кораллы тропических морей, богатый подводный мир и старинные подводные батискафы. Для любителей посещение Музея старинных автомобилей!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (аренда авто 50 евро/час)
  • билеты в Музей океанографии, в Княжеский дворец
  • билеты в Казино Монте-Карло
Сказочное Княжество Монако
Сказочное Княжество Монако
Сказочное Княжество Монако

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна П.
Татьяна П.
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