Татьяна П. проводит ещё 5 экскурсий

Княжество Монако — одно из самых знаменитых мест в Европе: все знают о знаменитом казино Монте-Карло и спортивных гонках «Формула-1», это знаковое место встреч самых знаменитых людей! Мы посетим и ознакомимся с историей 📖 возникновения Монако, его традициями, историей семьи Гримальди: злой рок или проклятие семьи Гримальди; старый город 🏙️ Монако-Вилль Кафедральный собор и усыпальница князей Гримальди, сады Св. Мартина и фонтан ⛲ желаний. При желании можно пообедать в ресторане, в котором трапезничает принц Монако.

В рамках экскурсии 🧭 по Монте-Карло возможно посещение казино и театра Монте-Карло! Посещение самого красивого парка Монте-Карло — Японского сада. А для самых маленьких посетителей — экскурсия ⛳ в Океанографический музей 🖼 и аквариум, где можно увидеть кораллы тропических морей, богатый подводный мир и старинные подводные батискафы. Для любителей посещение Музея старинных автомобилей!