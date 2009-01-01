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Величие Княжества Монако

Roman P.
Roman P. – Гид из Монако
Чтобы посетить Монако, не обязательно быть прожигателем жизни, представителем «золотой» молодежи и просто баловнем судьбы.

Эта страна — еще и настоящая сокровищница старинных архитектурных и культурных памятников.

Кроме того, туристов в Монако ждут великолепные песчаные пляжи, прогулки по бесчисленному количеству садов и парков 🌳 княжества, прекрасно оборудованные теннисные корты, гольф- и яхт-клубы.
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Величие Княжества Монако
Величие Княжества Монако

Что вы увидите

  • Казино Монте-Карло
  • Княжеский дворец в Монако
  • Старый город Монако-Вилль
  • Музей старинных автомобилей принца Ренье III
  • Океанографический музей Монако
  • Собор Святого Николая
  • Фонвьей
  • Часовня Милосердия Божьего
  • Японский сад в Монте-Карло
Монако – в мире единственное государство, где оркестр военный по численности превосходит численность армии. Княжество Монако собой представляет город 🏙️, складывающийся из слившихся четырех районов: Монте-Карло, Монако-Вилль, Ла-Кондамин и Фонвьей, каждому из них присуще свои замечательные достояния. Княжество Монако – является образцом утонченного жизнелюбия и хорошего вкуса. Интересы местных – только великосветские: казино, яхты, царственная семья как основное достояние и конечно же «Формула-1».
Монако – исходит от Portus Hercules Monoecus старого порта Геркулеса, упоминается который в средиземноморских легендах. А на деле Монако является портом тишины, земли, солнца и райского счастья. Знакомство наше с княжеством Монако стартует с посещения главных достояний и с самыми важными местами этого необычного государства. Мы с Вами увидим дворец князей, собор кафедральный XIX века, казино Монте-Карло, океанариум и другое. Это маленькое государство, занимает площадь меньше чем 2 гектара. С 1297 года оно управляется знатным родом, семейством князей Гримальди, и с XIX века превратилось в довольно престижное место, излюбленное место избранного общества, это город красоты и цветов, город мечтаний, причуд богатого мира. Княжество Монако государство, сохраняющая глубокие традиции своей истории 📖, самобытность и индивидуальность благодаря своему большому потенциалу. Часто небольшое княжество называют налоговым раем, так как частные лица здесь не облагаются ни какими налогами.
И ради чего ежегодно тысячи туристов приезжают в Монако? Ответ прост, чтобы попытаться «за хвост поймать удачу» в казино Монте-Карло. Двери его открыты ежедневно с полудня до самого рассвета (исключение 1 мая). Требования для посещения казино: возраст старше 21 года, при себе иметь документы, удостоверяющие личность, и соответственно подобающе одетым. Тем кому интересно будет, мы предложим посетим казино и конечно же мы расскажем Вам о наиболее главных событиях, которые в Княжестве Монако происходят ежегодно.
Это – в феврале авторалли «Монте-Карло» и в мае Гран-при «Формулы-1», а так же в январе Международный цирковой фестиваль, в феврале Международный фестиваль телевидения, мартовский Фестиваль фокусников, Весенний фестиваль искусств в Монте-Карло и в апреле Фестиваль современной скульптуры, в мае Международный конкурс цветоводов и Всемирный фестиваль музыки, в июле Международный фестиваль фейерверков. Об этом и многом другом расскажем мы Вам на автомобильной экскурсии 🧭, которую мы начинаем из Генуя продолжительностью 8 часов. По желанию туриста можно модернизировать не только время но и маршрут.
Что входит
  • услуги гида
  • трансфер
  • автострады
  • посещение бесплатных монументов
Что не входит
  • платные музеи-оплачиваются отдельно в кассах при входе.
Начало
🚩 Генуя. или по согласию с туристами другое место
Место завершения
🏁 Генуя или по желанию туриста другой городок Лигурии
Величие Княжества Монако
Величие Княжества Монако
Величие Княжества Монако

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Roman P.
Roman P.
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