Монако – в мире единственное государство, где оркестр военный по численности превосходит численность армии. Княжество Монако собой представляет город 🏙️, складывающийся из слившихся четырех районов: Монте-Карло, Монако-Вилль, Ла-Кондамин и Фонвьей, каждому из них присуще свои замечательные достояния. Княжество Монако – является образцом утонченного жизнелюбия и хорошего вкуса. Интересы местных – только великосветские: казино, яхты, царственная семья как основное достояние и конечно же «Формула-1».

Монако – исходит от Portus Hercules Monoecus старого порта Геркулеса, упоминается который в средиземноморских легендах. А на деле Монако является портом тишины, земли, солнца и райского счастья. Знакомство наше с княжеством Монако стартует с посещения главных достояний и с самыми важными местами этого необычного государства. Мы с Вами увидим дворец князей, собор кафедральный XIX века, казино Монте-Карло, океанариум и другое. Это маленькое государство, занимает площадь меньше чем 2 гектара. С 1297 года оно управляется знатным родом, семейством князей Гримальди, и с XIX века превратилось в довольно престижное место, излюбленное место избранного общества, это город красоты и цветов, город мечтаний, причуд богатого мира. Княжество Монако государство, сохраняющая глубокие традиции своей истории 📖, самобытность и индивидуальность благодаря своему большому потенциалу. Часто небольшое княжество называют налоговым раем, так как частные лица здесь не облагаются ни какими налогами.

И ради чего ежегодно тысячи туристов приезжают в Монако? Ответ прост, чтобы попытаться «за хвост поймать удачу» в казино Монте-Карло. Двери его открыты ежедневно с полудня до самого рассвета (исключение 1 мая). Требования для посещения казино: возраст старше 21 года, при себе иметь документы, удостоверяющие личность, и соответственно подобающе одетым. Тем кому интересно будет, мы предложим посетим казино и конечно же мы расскажем Вам о наиболее главных событиях, которые в Княжестве Монако происходят ежегодно.

Это – в феврале авторалли «Монте-Карло» и в мае Гран-при «Формулы-1», а так же в январе Международный цирковой фестиваль, в феврале Международный фестиваль телевидения, мартовский Фестиваль фокусников, Весенний фестиваль искусств в Монте-Карло и в апреле Фестиваль современной скульптуры, в мае Международный конкурс цветоводов и Всемирный фестиваль музыки, в июле Международный фестиваль фейерверков. Об этом и многом другом расскажем мы Вам на автомобильной экскурсии 🧭, которую мы начинаем из Генуя продолжительностью 8 часов. По желанию туриста можно модернизировать не только время но и маршрут.