Ежедневная пешеходная экскурсия по Монако

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Монако
Ежедневная пешеходная экскурсия по Монако
Ежедневная пешеходная экскурсия по Монако
Ежедневная пешеходная экскурсия по Монако

Что вас ожидает 🤩

  • Княжеский дворец
  • Трасса Формулы-1
  • Hôtel de Paris
  • Café de Paris
  • Казино Монте-Карло
  • Обзорная площадка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем окунуться в мир роскоши и богатства, миллионеров и селебритис, принцев и принцесс, шикарных машин и белоснежных яхт.

Монако – это сказка, где современный люкс соседствует с миром Belle Époque (Прекрасной эпохи)! В ходе экскурсии мы увидим Княжеский дворец со стражниками и трассу Формулы-1, Hôtel de Paris и Café de Paris, побываем в Казино Монте-Карло, пройдемся по улицам старого города и покатаемся на кораблике среди роскошных яхт.

Гид поведает об истории и тайнах маленького княжества, расскажет о местах, где любят бывать местные жители. Вас ждут самые интересные достопримечательности и масса полезной практической информации: где искупаться, где поесть и даже сыграть в казино!

Мы посетим обзорные площадки с чудесными видами, увидим Кафедральный собор, конгресс-центр Гримальди Форум, Океанографический музей, муниципалитет, парламент, Японский садик, авеню принцессы Грейс с клубной жизнью, пляж Монако, стадион, цирк и многое другое!

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Дополнительно на месте оплачивается проезд на кораблике: 2€ с человека
  • Включая детей любого возраста
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

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