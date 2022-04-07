Приглашаем окунуться в мир роскоши и богатства, миллионеров и селебритис, принцев и принцесс, шикарных машин и белоснежных яхт.

Монако – это сказка, где современный люкс соседствует с миром Belle Époque (Прекрасной эпохи)! В ходе экскурсии мы увидим Княжеский дворец со стражниками и трассу Формулы-1, Hôtel de Paris и Café de Paris, побываем в Казино Монте-Карло, пройдемся по улицам старого города и покатаемся на кораблике среди роскошных яхт.

Гид поведает об истории и тайнах маленького княжества, расскажет о местах, где любят бывать местные жители. Вас ждут самые интересные достопримечательности и масса полезной практической информации: где искупаться, где поесть и даже сыграть в казино!

Мы посетим обзорные площадки с чудесными видами, увидим Кафедральный собор, конгресс-центр Гримальди Форум, Океанографический музей, муниципалитет, парламент, Японский садик, авеню принцессы Грейс с клубной жизнью, пляж Монако, стадион, цирк и многое другое!