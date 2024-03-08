Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Индивидуальная экскурсия в Монте-Карло

Путешествуйте по Лазурному берегу с индивидуальной экскурсией в Монте-Карло

Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
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Описание

Канны — престижный курорт Лазурного берега и место встречи самых популярных мировых звезд. Вы увидите Дворец Фестивалей и Аллею Звезд, на которой знаменитости оставляют отпечатки своих ладоней. Антибы — древнее поселение, основанное греческими мореплавателями. Сегодня это порт миллиардеров. Здесь швартуются самые великолепные яхты из тех, что подходят к Лазурному берегу. Вы увидите старый город и форт Карре, построенный в форме 4-х конечной звезды. Насладитесь прекрасными морскими видами. Сан Поль де Ванс — средневековый город мастеров и художников, в котором жил Марк Шагал.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Гостиница или адрес в Ницце
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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