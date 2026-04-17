По Следам Чингисхана эксклюзивный маршрут

Монголия удивительная страна необычайных контрастов, здесь степи соседствуют
Описание тура

Монголия удивительная страна необычайных контрастов, здесь степи соседствуют с лесами, озера с горами, лошади с верблюдами, а природа сохранилась в первозданном виде. Мы проедем по бескрайним степям, погрузимся в культуру, образ жизни и историю страны, а также будем наслаждаться национальной кухней. Посетим столицу Монголии Улан-Батор и древнюю столицу Хархорин (Каракорум). Нас ждут национальные парки, каньоны, древние монастыри и места силы Монголии, а также шопинг по низким ценам и вкуснейшие блюда национальной кухни.

Программа тура по дням

1 день

Улан-Батор

После завтрака мы садимся в комфортабельный Toyota Hiace (Тв, кондиционер, Usb зарядка у каждого, 13 мест + багажник на крыше) и отправляемся в столицу Монголии город Улан-Батор (585км.). Дорога хороший асфальт.

Доедем до г. Кяхта (230 км.) и в обед перейдем границу. Переход обычно занимается 1-2 часа +/-, пробок в пункте перехода практически не бывает. Обедаем уже в Монголии.

Вечером, по прибытии в столицу Монголии г. Улан-Батор (1,4 млн. человек) заселяемся в отель Royal House Hotel (4), отдых.

2 день

Статуя Чингисхана. Национальный парк Горхи-Тэрэлж

После завтрака мы отправимся к самой большой в мире статуе Чингисхана (55 км.). Данная статуя является также крупнейшей конной статуей в мире (40м. без постамента). Статую Чингисхана считают одним из девяти чудес Монголии и главным символом государства. В монументе статуи располагаются сувенирные магазины и музей Чингисхана (с древними картами империи и различными артефактами древности - стрелами, луками, мечами и пр.), который мы также посетим. Обед.

После обеда, отправляемся в одну из главных достопримечательностей Монголии -национальный парк Горхи-Тэрэлж (50 км.) площадью 2931 км2. (один из самых больших и красивейших нац. парков страны). В парке находится очень большое количество различных юрточных турбаз с обустроенными детскими площадками, сувенирными лавками, кафе и ресторанами.

Горы, леса, лошади и очень насыщенные краски будут постоянно приводить нас в восторг. Мы посетим парк динозавров, созданный под наблюдением учёныхпалеонтологов. Скульптуры динозавров очень гармонично вписались в ландшафт парка.

Здесь же мы посетим парк динозавров, созданный под наблюдением учёныхпалеонтологов, скалу Чепепаха храм и медитационный центр Арьябал-хиид, откуда открывается потрясающий вид. По возвращению в Улан-батор посетим главную площадь города площадь Сухэ-Батора. Возвращение в гостиницу и свободное время.

3 день

Хархорин (Каракорум)

После завтрака мы отправимся в древнюю столицу Монголии город Хархорин (363 км.), ранее он назывался Каракорум. Год основания - 1220. Именно сюда Чингис Хан перенес свою ставку, что дало мощный импульс к развитию города.

Посетим главный монастырь страны Эрдене-Дзу основанный в Xvi веке, он был первым буддийским монастырем страны, в настоящее время находится под охраной Юнеско.

По настоящим барханам прокатимся на верблюдах и сделаем запоминающиеся фото. Вечером останавливаемся в комфортабельной гостинице в г. Хархорин.

4 день

Возвращение в Улан-Батор

После завтрака мы отправимся в уникальную локацию, куда по приданию, в средние века приезжала японская принцесса просить детей, после чего родила будущего императора.

Далее наш путь будет лежать обратно в Улан-Батор. По дороге мы заедем и осмотрим монгольскую юрту, в которой живут монголы в настоящее время.

На обратной дороге увидим величественные горы и верблюдов. По возвращению в Улан-Батор заселяемся в Zolo Hotel (3).

5 день

Древний монастырь. музей природы, шопинг Gobi Sauna

Этот день мы проведем в Улан-Баторе. После завтрака мы отправимся в главный буддистский монастырь города Гандан, где осмотрим огромную статую Будды (28м.). Также заглянем в Национальный Музей природы (3 этажа экспонатов, более 4000 артефактов), где хранится настоящий скелет динозавра и другие артефакты древности.

После обеда заедем на самую известную фабрику кашемира - Гоби. Будет возможность ознакомиться с технологией производства вещей из кашемира, а также приобрести их с значительным дисконтом. Кроме этого посетим стоковые магазины (по желанию).

Ближе к вечеру поднимемся на обзорную площадку Зайсан (мемориальный комплекс советским воинам, павшим в боях Вов), откуда открывается панорамный вид на Улан-Батор.

После этого сходим в оздоровительный Gob isauna Complex шесть этажей саун, бассейнов, релаксационных спа-комнат и массажных кабинетов.

6 день

Улан-Удэ

Возвращение в Россию. Позавтракав мы поедем в Улан-Удэ. По дороге остановимся на живописном Гусином озере, описанным Н. А. Бестужевым и П. А. Кельбергом, на западном берегу которого были найдены останки динозавров, живших 120 млн. лет назад.

По приезду в Улан-Удэ заселяемся в Red River (3).

7 день

Возвращение домой

Завтрак. Окончание тура (несколько утренних рейсов в Москву).

8 день

Встреча в Улан-Удэ

После встречи в аэропорту Улан-Удэ (с утра) мы отправимся в центр буддизма России - Иволгинский дацан (24 км.). Экскурсия и возможность увидеть тело нетленного Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова (1852 года рождения).

После обеда трансфер в Улан-Удэ (37 км.), обзорная экскурсия по столице республики Бурятия г. Улан-Удэ.

Заселение в комфорта-бельный отель Red River (3), располагающийся в самом центре города с отличным панорамным видом. Отдых.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту на комфортабельном Toyota Hiace (Тв, кондиционер), специально подготовленном для поездок в Монголию
  • Работа гида по всей программе путешествия
  • Проживание (двухместный номер в гостиницах 3-4)
  • Завтраки
  • Входы в музеи, национальные парки, Gobi Sauna Complex, катание на верблюдах
  • Фотосессии в лучших локациях
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды и ужины (стоят недорого)
  • Личные расходы (сувениры)
Пожелания к путешественнику

Действующий загранпаспорт

Визы
Для посещения Монголии виза не нужна, достаточно загранпаспорта
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Андрей
Андрей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Андрей и я являюсь руководителем, идейным вдохновителем и гидом фирмы, специализирующейся на организации эксклюзивных авторских туров исключительно на Байкал и в Монголию. Для меня путешествие – это яркие впечатления,
читать дальшеуменьшить

позитивные эмоции и драйв, а также получение новых знаний, знакомство с культурой и традициями. Более 20 лет я занимаюсь туризмом и делаю по-настоящему интересные, эксклюзивные, тщательно спланированные авторские туры на озеро Байкал не только по топовым и атмосферным местам, но и трудно локациям, где мало людей, а природа имеет первозданный вид. Чтобы впечатления и позитивные эмоции от путешествия остались с Вами навсегда, всегда оказываю помощь в фото / видеосъемке (в том числе с использованием квадракоптера), а по результатам путешествия монтирую видеоролик (8-10 мин) и бесплатно отправляю его всем участникам. «Люди способны найти и познать себя лишь в приключениях» - Андре Гайд. До встречи в путешествии!

