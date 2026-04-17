Описание тура
Монголия удивительная страна необычайных контрастов, здесь степи соседствуют с лесами, озера с горами, лошади с верблюдами, а природа сохранилась в первозданном виде. Мы проедем по бескрайним степям, погрузимся в культуру, образ жизни и историю страны, а также будем наслаждаться национальной кухней. Посетим столицу Монголии Улан-Батор и древнюю столицу Хархорин (Каракорум). Нас ждут национальные парки, каньоны, древние монастыри и места силы Монголии, а также шопинг по низким ценам и вкуснейшие блюда национальной кухни.
Программа тура по дням
Улан-Батор
После завтрака мы садимся в комфортабельный Toyota Hiace (Тв, кондиционер, Usb зарядка у каждого, 13 мест + багажник на крыше) и отправляемся в столицу Монголии город Улан-Батор (585км.). Дорога хороший асфальт.
Доедем до г. Кяхта (230 км.) и в обед перейдем границу. Переход обычно занимается 1-2 часа +/-, пробок в пункте перехода практически не бывает. Обедаем уже в Монголии.
Вечером, по прибытии в столицу Монголии г. Улан-Батор (1,4 млн. человек) заселяемся в отель Royal House Hotel (4), отдых.
Статуя Чингисхана. Национальный парк Горхи-Тэрэлж
После завтрака мы отправимся к самой большой в мире статуе Чингисхана (55 км.). Данная статуя является также крупнейшей конной статуей в мире (40м. без постамента). Статую Чингисхана считают одним из девяти чудес Монголии и главным символом государства. В монументе статуи располагаются сувенирные магазины и музей Чингисхана (с древними картами империи и различными артефактами древности - стрелами, луками, мечами и пр.), который мы также посетим. Обед.
После обеда, отправляемся в одну из главных достопримечательностей Монголии -национальный парк Горхи-Тэрэлж (50 км.) площадью 2931 км2. (один из самых больших и красивейших нац. парков страны). В парке находится очень большое количество различных юрточных турбаз с обустроенными детскими площадками, сувенирными лавками, кафе и ресторанами.
Горы, леса, лошади и очень насыщенные краски будут постоянно приводить нас в восторг. Мы посетим парк динозавров, созданный под наблюдением учёныхпалеонтологов. Скульптуры динозавров очень гармонично вписались в ландшафт парка.
Здесь же мы посетим парк динозавров, созданный под наблюдением учёныхпалеонтологов, скалу Чепепаха храм и медитационный центр Арьябал-хиид, откуда открывается потрясающий вид. По возвращению в Улан-батор посетим главную площадь города площадь Сухэ-Батора. Возвращение в гостиницу и свободное время.
Хархорин (Каракорум)
После завтрака мы отправимся в древнюю столицу Монголии город Хархорин (363 км.), ранее он назывался Каракорум. Год основания - 1220. Именно сюда Чингис Хан перенес свою ставку, что дало мощный импульс к развитию города.
Посетим главный монастырь страны Эрдене-Дзу основанный в Xvi веке, он был первым буддийским монастырем страны, в настоящее время находится под охраной Юнеско.
По настоящим барханам прокатимся на верблюдах и сделаем запоминающиеся фото. Вечером останавливаемся в комфортабельной гостинице в г. Хархорин.
Возвращение в Улан-Батор
После завтрака мы отправимся в уникальную локацию, куда по приданию, в средние века приезжала японская принцесса просить детей, после чего родила будущего императора.
Далее наш путь будет лежать обратно в Улан-Батор. По дороге мы заедем и осмотрим монгольскую юрту, в которой живут монголы в настоящее время.
На обратной дороге увидим величественные горы и верблюдов. По возвращению в Улан-Батор заселяемся в Zolo Hotel (3).
Древний монастырь. музей природы, шопинг Gobi Sauna
Этот день мы проведем в Улан-Баторе. После завтрака мы отправимся в главный буддистский монастырь города Гандан, где осмотрим огромную статую Будды (28м.). Также заглянем в Национальный Музей природы (3 этажа экспонатов, более 4000 артефактов), где хранится настоящий скелет динозавра и другие артефакты древности.
После обеда заедем на самую известную фабрику кашемира - Гоби. Будет возможность ознакомиться с технологией производства вещей из кашемира, а также приобрести их с значительным дисконтом. Кроме этого посетим стоковые магазины (по желанию).
Ближе к вечеру поднимемся на обзорную площадку Зайсан (мемориальный комплекс советским воинам, павшим в боях Вов), откуда открывается панорамный вид на Улан-Батор.
После этого сходим в оздоровительный Gob isauna Complex шесть этажей саун, бассейнов, релаксационных спа-комнат и массажных кабинетов.
Улан-Удэ
Возвращение в Россию. Позавтракав мы поедем в Улан-Удэ. По дороге остановимся на живописном Гусином озере, описанным Н. А. Бестужевым и П. А. Кельбергом, на западном берегу которого были найдены останки динозавров, живших 120 млн. лет назад.
По приезду в Улан-Удэ заселяемся в Red River (3).
Возвращение домой
Завтрак. Окончание тура (несколько утренних рейсов в Москву).
Встреча в Улан-Удэ
После встречи в аэропорту Улан-Удэ (с утра) мы отправимся в центр буддизма России - Иволгинский дацан (24 км.). Экскурсия и возможность увидеть тело нетленного Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова (1852 года рождения).
После обеда трансфер в Улан-Удэ (37 км.), обзорная экскурсия по столице республики Бурятия г. Улан-Удэ.
Заселение в комфорта-бельный отель Red River (3), располагающийся в самом центре города с отличным панорамным видом. Отдых.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту на комфортабельном Toyota Hiace (Тв, кондиционер), специально подготовленном для поездок в Монголию
- Работа гида по всей программе путешествия
- Проживание (двухместный номер в гостиницах 3-4)
- Завтраки
- Входы в музеи, национальные парки, Gobi Sauna Complex, катание на верблюдах
- Фотосессии в лучших локациях
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины (стоят недорого)
- Личные расходы (сувениры)
Пожелания к путешественнику
Действующий загранпаспорт