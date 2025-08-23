Мои заказы

От пустыни до оазисов: большое путешествие по Монголии и Улан-Удэ

Подняться на бархан, увидеть Пылающие скалы и полюбоваться звёздным небом
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Монголии и столице Бурятии — от буддийских святынь Улан-Удэ до марсианских пейзажей пустыни Гоби и уединённых каньонов Хэрмэн Цав.

Вы увидите крупнейшую в мире конную статую
читать дальше

Чингисхана, пройдёте тропами динозавров, исследуете древние петроглифы и поющие барханы, услышите тишину среди скал, где исчезает связь, и будете любоваться звёздным небом без единого фонаря.

Вулканические долины, водопад Улаан-Цутгалан, горячие источники и древняя столица Хархорин дополнят маршрут, насыщенный природными контрастами, историей и культурой кочевников.

5
1 отзыв
Время начала: 08:00, 09:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:

Обувь: непромокаемая крепкая обувь, хорошо разношенная и удобная для прогулок по камням, песку и глине.

Одежда:
Ветрозащитная непромокаемая куртка
Флисовая кофта
Лёгкая жилетка
Пара футболок
Нижнее белье
Носки (несколько пар)
Головной убор (кепка/панама и шапка)
Купальные принадлежности
Дождевик
Запасная одежда на случай непогоды

Личные вещи:
Солнцезащитные очки
Гигиеническая губная помада
SPF-крем 50+
Индивидуальная аптечка
Емкость для питья (пластиковая бутылка или лёгкая фляжка)
Фото- и/или видеоаппаратура

Часто задаваемые вопросы:
1) Есть ли магазины по пути?
- Магазинов в пути достаточное количество, где есть всё необходимое. В том числе фрукты, овощи, алкоголь и прочее. Каждый день будет возможность посетить супермаркет или гипермаркет при необходимости (кроме 8 дня).

2) Есть ли связь на маршруте, интернет?
В Монголии очень развита сотовая связь. В любой, даже самой крошечной, деревне обязательно будет ловить связь как минимум двух операторов с быстрым интернетом 4G.
На трассах и перегонах по пустыне связи нет, но на всех ночёвках связь обязательно будет (кроме 8 дня, но и там можно специально отъехать на точку со связью, если очень нужно).
Сим-карты покупаем в начале путешествия, либо я могу раздавать вам свой интернет.

3) Что с деньгами? Работают ли российские карты?
Из российских карт работает только Union Pay в 80% случаев. Иностранные карты работают почти любые.
Но зато здесь можно выгодно поменять наличные рубли на местную валюту — тугрики. Мы меняем в начале маршрута с запасом, но если что — всегда можно дополнительно обменять у гида.
Также здесь без проблем можно обменять любые основные наличные валюты мира (доллары, евро, юани, воны и др.).

4) Какая будет погода, особенно в пустыне?
В стране ярко выраженный резко-континентальный климат. Мы проводим заезд весной, а это значит, что в хорошую погоду здесь может быть почти лето, но можно и попасть в циклон со снегом. Готовимся к температурам от +5 до +25, обязательно иметь верхнюю одежду с защитой от ветра.

Питание. В стоимость входят завтраки, а также 2 обеда и 2 ужина в полевом лагере. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Toyota Land Cruiser 200/Land Cruiser 100/Mitsubishi Pajero/Volkswagen Touareg и др. Все автомобили с кондиционерами, оснащены зарядными устройствами.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Уровень сложности. Выходы на прогулки от получаса до 2 часов по лёгкой пересечённой местности (гравий, песок, глина). В одном месте будет возможность забраться на бархан высотой более 200 метров, тут требуется небольшая физическая подготовка.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Улан-Удэ

Этот день считается нулевым: вы можете присоединиться к группе в Улан-Баторе. Тем не менее встреча состоится в Улан-Удэ утром: мы заберём вас из аэропорта или от места, где вы остановились.

Программа может варьироваться в зависимости от времени и интересов группы. Первой остановкой станет дацан Ринпоче Багша, расположенный на возвышенности с панорамным видом на Улан-Удэ. Это современный буддийский храм, насыщенный символикой и уникальными объектами.

Затем направимся в Иволгинский дацан — духовный центр российского буддизма, созданный в 1947 году по инициативе Сталина. На просторной территории под открытым небом расположены дуганы (буддийские павильоны), каждый из которых выполняет свою духовную функцию.

Главным объектом паломничества является дворец с нетленным телом Хамбо Ламы Итигэлова — редчайшее явление, не имеющее аналогов в мире: тело монаха, умершего в 1927 году, не подверглось разложению.

Перед отъездом увидим самый большой в мире памятник голове Ленина — визитную карточку Улан-Удэ.

После обеда направимся в столицу Монголии. Дорога займёт 8–10 часов. По пути обменяем валюту, приобретём местные сим-карты и решим все организационные вопросы перед началом путешествия.

Обзорная экскурсия по Улан-УдэОбзорная экскурсия по Улан-УдэОбзорная экскурсия по Улан-УдэОбзорная экскурсия по Улан-УдэОбзорная экскурсия по Улан-Удэ
2 день

Улан-Батор и окрестности

Сегодня нас ждёт знакомство с Улан-Батором. Обзорная экскурсия на автомобиле с короткими прогулками у ключевых достопримечательностей.

Начнём с главного монастыря Монголии — Гандантэгченлин, в котором находится 26-метровая статуя Будды. Во времена социализма, с 1944 по 1990 год, это был единственный действующий монастырь в стране.

Продолжим маршрут по центральной площади Сухэ-Батора — административному и историческому ядру столицы. Здесь находятся памятники Сухэ-Батору, Чингисхану, его сыну Угэдэй-Хану и внуку Хубилай-Хану, а также его ближайшим соратникам. Ранее на этой площади располагался мавзолей Сухэ-Батора и Чойбалсана.

Увидим здание Sky Tower в форме паруса, Национальный театр оперы и балета, Центральное почтовое отделение Монгол Шуудан, монумент Соёмбо и памятник Марко Поло.

По желанию посетим один из музеев — на выбор: музей Чингисхана, естественной истории или Богдо-гэгэна. Обед в ресторане национальной кухни станет возможностью попробовать главные блюда монгольской гастрономии.

Во второй половине дня поднимемся к мемориалу Зайсан — смотровой площадке, посвящённой советско-монгольскому союзу.

Затем поедем за город. Нас ждут статуя Чингисхана — самая высокая конная скульптура на планете с музеем внутри и смотровой площадкой, а также национальный парк «Горхи-Тэрэлж» с каменным изваянием «Черепаха», парком динозавров и медитативным храмом Арьяпала.

Вечером — свободное время для прогулок и покупки сувениров.

Улан-Батор и окрестностиУлан-Батор и окрестностиУлан-Батор и окрестностиУлан-Батор и окрестности
3 день

Въезд в пустыню: парк «Их Газрын Чулуу»

Сегодня мы начнём путь в пустыню Гоби, взяв с собой все вещи — ночёвка будет в другом городе.

Первая цель — национальный парк «Их Газрын Чулуу», известный как «Долина большого камня». Здесь, среди песчаных равнин, поднимаются острые скальные вершины. Местные скалы, отполированные ветрами, нередко напоминают очертания людей и животных.

Дорога займёт почти весь день: более 250 км по трассе и около 100 км по песчаной дороге.

По пути будем останавливаться на смотровых площадках и совершать короткие прогулки. Туристическая инфраструктура здесь практически отсутствует — на большую территорию приходится всего один кемпинг. Это также место гнездования грифов — одних из самых крупных пернатых хищников на Земле.

Ночлег — в гостинице в городе Мандалговь.

Въезд в пустыню: парк «Их Газрын Чулуу»Въезд в пустыню: парк «Их Газрын Чулуу»Въезд в пустыню: парк «Их Газрын Чулуу»
4 день

Даланзадгад, Ёлын Ам и Пылающие скалы

Утром направимся в город Даланзадгад, где посетим музей естественной истории Гоби, в экспозиции которого представлены реальные скелеты динозавров и находки из пустыни.

Далее нас ждёт ущелье Ёлын Ам (Долина грифов) — горный каньон с отвесными стенами и малым количеством растительности, где течёт ручей и сохраняется ледник, который не всегда успевает растаять даже к осени.

Начнём движение по живописным маршрутам пустыни, где дорога идёт по высохшим руслам рек и вдоль чёрных скал, похожих на окаменелые позвоночники.

Остановимся у Пылающих скал Баянзаг — оранжево-красной гряды песчаников, особенно эффектной на закате. Здесь были проведены первые экспедиции по изучению Гоби, и именно тут были обнаружены кладки яиц динозавров, ставшие поворотным моментом в развитии палеонтологии.

Ночлег — в национальном юрточном кемпинге. В базовой версии размещение в традиционной юрте с удобствами в отдельном корпусе. По желанию возможно повышение до люкс-юрты с собственным душем и туалетом.

Даланзадгад, Ёлын Ам и Пылающие скалыДаланзадгад, Ёлын Ам и Пылающие скалыДаланзадгад, Ёлын Ам и Пылающие скалыДаланзадгад, Ёлын Ам и Пылающие скалыДаланзадгад, Ёлын Ам и Пылающие скалыДаланзадгад, Ёлын Ам и Пылающие скалы
5 день

Петроглифы Хавцгайт и барханы Хонгорын Элс

После завтрака отправимся к уникальному археологическому памятнику — петроглифам Хавцгайт. На вершине холма расположено несколько групп наскальных рисунков, оставленных древними обитателями этих мест. Подъём займёт около 20 минут. Наверху открывается захватывающая панорама — ровная, как стол, пустыня раскидывается на 180 градусов.

Далее переедем к одному из самых впечатляющих природных феноменов Монголии — поющим пескам Хонгорын Элс. Эти величественные барханы протяжённостью более 100 км и высотой до 300 метров производят характерный гул при движении песка — отсюда и название.

При хорошей физической форме можно подняться на вершину одного из барханов, особенно красиво это делать на закате или на рассвете.

Размещение на выбор: традиционные юрты в национальном кемпинге или люкс-юрты со всеми удобствами (душ, туалет, кровати и прочее), выполненные в стиле гостиничного номера.

Петроглифы Хавцгайт и барханы Хонгорын ЭлсПетроглифы Хавцгайт и барханы Хонгорын ЭлсПетроглифы Хавцгайт и барханы Хонгорын ЭлсПетроглифы Хавцгайт и барханы Хонгорын ЭлсПетроглифы Хавцгайт и барханы Хонгорын ЭлсПетроглифы Хавцгайт и барханы Хонгорын Элс
6 день

Складки Гоби

Сегодня мы пересечём пески, двигаясь по маршруту, проходящему поперёк барханов. Путь пройдёт через одно из самых причудливых и малоизвестных мест Гоби — Хребты динозавров, также известные как Складки Гоби.

Перед нами откроется цепь скальных гряд, напоминающих миниатюрные горные системы. Узкие проходы между ними напоминают городские улочки, а сами хребты — словно изваянные существа. Тёмная, обожжённая солнцем порода придаёт ландшафту инопланетный вид.

Финальной точкой на сегодня станет посёлок Гурвантэс — последняя цивилизованная остановка перед отправлением в глубину безлюдной Гоби. Здесь мы отдохнём, пополним запасы воды и пищи, а также подготовимся к размещению на природе.

Складки ГобиСкладки ГобиСкладки ГобиСкладки ГобиСкладки ГобиСкладки Гоби
7 день

Хэрмэн Цав - сердце Гоби

Утром покинем Гурвантэс и направимся в самую глушь пустыни. Дорога приведёт нас к каньону Хэрмэн Цав, также известному как Монгольские Сфинксы.

По пути остановимся у необычного образования — скалы Арка или Хобот слона. Здесь заканчивается зона мобильной связи — следующие два дня мы будем полностью отключены от внешнего мира.

Каньон Хэрмэн Цав — главная жемчужина всей Гоби. Огромное плато протяжённостью 20 км образовано оранжевыми песчаниками, из которых природой выточены массивные останцы, напоминающие сфинксов, воинов, животных и замковые башни. Среди скал есть даже долина, напоминающая Каппадокию.

Мы встретим закат на одной из обзорных площадок и разобьём лагерь в укрытом месте среди зарослей саксаула, чтобы защититься от ветра.

Хэрмэн Цав - сердце ГобиХэрмэн Цав - сердце ГобиХэрмэн Цав - сердце ГобиХэрмэн Цав - сердце ГобиХэрмэн Цав - сердце ГобиХэрмэн Цав - сердце Гоби
8 день

День среди каньонов

Сегодня мы полностью посвятим исследованию Хэрмэн Цава. По каньонам и руслам здесь можно гулять неделями, но у нас будет насыщенный однодневный маршрут по самым живописным тропам.

Особое место в программе — устье каньона, где в прошлом нам удавалось находить яйца динозавров — настоящая находка для ценителей доисторической эпохи.

После заката, при желании, можно будет отойти от лагеря и устроить наблюдение за звёздным небом. Отсутствие светового загрязнения делает это место идеальным для астрономических наблюдений.

День среди каньоновДень среди каньоновДень среди каньоновДень среди каньоновДень среди каньоновДень среди каньоновДень среди каньонов
9 день

Из пустыни - к зелёным степям

С утра свернём лагерь, позавтракаем и отправимся в путь — наша цель на сегодня город Арвайхээр, административный центр аймака Уверхангай. Дорога займёт около 12 часов.

В течение дня пересечём три природные зоны: пустыню, полупустыню и степь, постепенно переходящую в лесостепь с хвойными деревьями, речками, водопадами и таёжными животными.

По пути запланированы остановки для отдыха и осмотра местных достопримечательностей — возможен заезд к озеру, на археологические объекты и в этнографический музей. Обязательно остановимся на обед.

Увидим, как ландшафт постепенно меняется: появляется зелень, растёт плотность поселений, возрастает количество домашнего скота.

Одна из ключевых точек дня — оазис Зулганай, где подземная река выходит на поверхность посреди безжизненной пустыни. Это уникальное место, где растут кустарники, деревья и собираются животные на водопой.

Из пустыни - к зелёным степямИз пустыни - к зелёным степямИз пустыни - к зелёным степямИз пустыни - к зелёным степямИз пустыни - к зелёным степямИз пустыни - к зелёным степям
10 день

Водопад Улаан-Цутгалан и горячие источники

Начнём день с посещения мемориала монгольских скакунов, возглавляемого памятником легендарному Арвайхээру, в честь которого назван город.

Затем направимся к реке Орхон, включённой в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По пути сделаем остановку на обзорной точке Ууртийн Тохой.

Река протекает по плато, образованному застывшей лавой, и окружена густыми лиственничными лесами. Этот контраст с предыдущими днями в пустыне особенно выразителен.

Основная достопримечательность дня — водопад Улаан-Цутгалан, крупнейший в Монголии. Потоки воды шириной до 12 метров низвергаются с высоты лавового утёса. В прошлом он был известен как «Водопад экспедиции Козлова».

Проведём у водопада 1–2 часа, затем пообедаем и отправимся в Жаран Цагаан — термальные источники. Здесь прямо на территории базы расположены купели с горячей минеральной водой под открытым небом.

Водопад Улаан-Цутгалан и горячие источникиВодопад Улаан-Цутгалан и горячие источникиВодопад Улаан-Цутгалан и горячие источникиВодопад Улаан-Цутгалан и горячие источники
11 день

Хархорин и озеро Угий Нуур

Сегодня мы окажемся в Хархорине — древней столице империи Чингисхана. Посетим монастырь Эрдэнэ-Зуу, где сохранилось одно действующее здание, остальные постройки превращены в музей, посвящённый истории буддизма и самого монастыря.

Заглянем в современный музей Хархорума, где представлены экспозиции, рассказывающие о величии столицы монгольской державы.

Увидим две каменные черепахи, единственные оставшиеся элементы Хархорина, разрушенного в ходе истории.

Посетим монумент «Великая Монгольская Империя», выполненный в форме круглой стены. Он состоит из 3 секций, каждая из которых посвящена ключевым периодам: гуннскому государству, Тюркскому каганату и, конечно, империи Чингисхана. На картах, размещённых на стенах, можно сравнить масштабы древних государств и современной Монголии.

Затем продолжим движение к северу. По пути сделаем остановку на озере Угий Нуур, известном изобилием рыбы и птиц. Вы сможете искупаться.

Хархорин и озеро Угий НуурХархорин и озеро Угий НуурХархорин и озеро Угий Нуур
12 день

Возвращение в Россию и монастырь Амарбаясгалант

Финальный день путешествия. Утром выезжаем в сторону российской границы, чтобы пересечь её и вернуться в Улан-Удэ.

По желанию — заезд в монастырь Амарбаясгалант, один из крупнейших в стране. Храмовый комплекс возведён по проекту знаменитого Дзанабадзара и выполнен в китайском архитектурном стиле. Несмотря на антирелигиозные кампании 20 века, монастырь сохранился почти полностью.

Вечером прибудем в Улан-Удэ. До новых встреч!

Возвращение в Россию и монастырь АмарбаясгалантВозвращение в Россию и монастырь Амарбаясгалант

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет189 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда и 2 ужина
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Помощь в организации путешествия (выбор и покупка авиабилетов, выбор снаряжения и др.)
Что не входит в цену
  • Перелёт до Улан-Удэ/Улан-Батора и обратно
  • Остальное питание
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные развлечения
  • Улучшенное размещение (1-местное размещение, либо люкс-юрты, либо альтернатива полевому лагерю) - от 10 000 ₽ за ночь с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или место вашего проживания, 9:00
Завершение: Улан-Удэ, аэропорт или место вашего проживания, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Улан-Баторе
Провёл экскурсии для 57 туристов
Путешествия по Байкалу, стране и миру — моя главная страсть со школьных лет. А родной Байкал — место для меня самое особенное и прекрасное. Со мной всегда можно: провести самую активную
читать дальше

программу, посетить самые потрясающие и бесподобные места, получить массу незабываемых впечатлений; или же, наоборот, никуда не спешить, гулять в полюбившихся локациях, наслаждаясь единением с природой, и отдыхать всей душой в свободном режиме; встречать рассветы и провожать закаты самых в потрясающих точках; оказаться в уникальных местах, до которых не добирается 99% туристов, где даже в самый пик сезона можно побыть совершенно одним, но эти места ничем не уступят точкам массовых экскурсий; отправиться в настоящее внедорожное сафари вдалеке от основных дорог в самые дикие уголки нашего края, при желании с ночёвками на природе или аутентичным размещением у местных жителей. Красота местной природы подарит вам незабываемые эмоции, мои рассказы вдохновят и влюбят вас в Байкал и Сибирский край!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Николай
Николай
23 авг 2025
Великолепный очень интересный маршрут по Монголии. Очень хороший гид Денис, все время старался показать нам еще немножко, несколько раз у нас получалось заехать на достопримечательности которых не было в программе. В путешествии обсуждали историю и географию Монголии, слушали радиопередачи про историю этих мест и монгольскую музыку. Нам очень понравилось.

