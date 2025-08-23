Вы увидите крупнейшую в мире конную статую
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Обувь: непромокаемая крепкая обувь, хорошо разношенная и удобная для прогулок по камням, песку и глине.
Одежда:
Ветрозащитная непромокаемая куртка
Флисовая кофта
Лёгкая жилетка
Пара футболок
Нижнее белье
Носки (несколько пар)
Головной убор (кепка/панама и шапка)
Купальные принадлежности
Дождевик
Запасная одежда на случай непогоды
Личные вещи:
Солнцезащитные очки
Гигиеническая губная помада
SPF-крем 50+
Индивидуальная аптечка
Емкость для питья (пластиковая бутылка или лёгкая фляжка)
Фото- и/или видеоаппаратура
Часто задаваемые вопросы:
1) Есть ли магазины по пути?
- Магазинов в пути достаточное количество, где есть всё необходимое. В том числе фрукты, овощи, алкоголь и прочее. Каждый день будет возможность посетить супермаркет или гипермаркет при необходимости (кроме 8 дня).
2) Есть ли связь на маршруте, интернет?
В Монголии очень развита сотовая связь. В любой, даже самой крошечной, деревне обязательно будет ловить связь как минимум двух операторов с быстрым интернетом 4G.
На трассах и перегонах по пустыне связи нет, но на всех ночёвках связь обязательно будет (кроме 8 дня, но и там можно специально отъехать на точку со связью, если очень нужно).
Сим-карты покупаем в начале путешествия, либо я могу раздавать вам свой интернет.
3) Что с деньгами? Работают ли российские карты?
Из российских карт работает только Union Pay в 80% случаев. Иностранные карты работают почти любые.
Но зато здесь можно выгодно поменять наличные рубли на местную валюту — тугрики. Мы меняем в начале маршрута с запасом, но если что — всегда можно дополнительно обменять у гида.
Также здесь без проблем можно обменять любые основные наличные валюты мира (доллары, евро, юани, воны и др.).
4) Какая будет погода, особенно в пустыне?
В стране ярко выраженный резко-континентальный климат. Мы проводим заезд весной, а это значит, что в хорошую погоду здесь может быть почти лето, но можно и попасть в циклон со снегом. Готовимся к температурам от +5 до +25, обязательно иметь верхнюю одежду с защитой от ветра.
Питание. В стоимость входят завтраки, а также 2 обеда и 2 ужина в полевом лагере. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Toyota Land Cruiser 200/Land Cruiser 100/Mitsubishi Pajero/Volkswagen Touareg и др. Все автомобили с кондиционерами, оснащены зарядными устройствами.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Уровень сложности. Выходы на прогулки от получаса до 2 часов по лёгкой пересечённой местности (гравий, песок, глина). В одном месте будет возможность забраться на бархан высотой более 200 метров, тут требуется небольшая физическая подготовка.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
Этот день считается нулевым: вы можете присоединиться к группе в Улан-Баторе. Тем не менее встреча состоится в Улан-Удэ утром: мы заберём вас из аэропорта или от места, где вы остановились.
Программа может варьироваться в зависимости от времени и интересов группы. Первой остановкой станет дацан Ринпоче Багша, расположенный на возвышенности с панорамным видом на Улан-Удэ. Это современный буддийский храм, насыщенный символикой и уникальными объектами.
Затем направимся в Иволгинский дацан — духовный центр российского буддизма, созданный в 1947 году по инициативе Сталина. На просторной территории под открытым небом расположены дуганы (буддийские павильоны), каждый из которых выполняет свою духовную функцию.
Главным объектом паломничества является дворец с нетленным телом Хамбо Ламы Итигэлова — редчайшее явление, не имеющее аналогов в мире: тело монаха, умершего в 1927 году, не подверглось разложению.
Перед отъездом увидим самый большой в мире памятник голове Ленина — визитную карточку Улан-Удэ.
После обеда направимся в столицу Монголии. Дорога займёт 8–10 часов. По пути обменяем валюту, приобретём местные сим-карты и решим все организационные вопросы перед началом путешествия.
Улан-Батор и окрестности
Сегодня нас ждёт знакомство с Улан-Батором. Обзорная экскурсия на автомобиле с короткими прогулками у ключевых достопримечательностей.
Начнём с главного монастыря Монголии — Гандантэгченлин, в котором находится 26-метровая статуя Будды. Во времена социализма, с 1944 по 1990 год, это был единственный действующий монастырь в стране.
Продолжим маршрут по центральной площади Сухэ-Батора — административному и историческому ядру столицы. Здесь находятся памятники Сухэ-Батору, Чингисхану, его сыну Угэдэй-Хану и внуку Хубилай-Хану, а также его ближайшим соратникам. Ранее на этой площади располагался мавзолей Сухэ-Батора и Чойбалсана.
Увидим здание Sky Tower в форме паруса, Национальный театр оперы и балета, Центральное почтовое отделение Монгол Шуудан, монумент Соёмбо и памятник Марко Поло.
По желанию посетим один из музеев — на выбор: музей Чингисхана, естественной истории или Богдо-гэгэна. Обед в ресторане национальной кухни станет возможностью попробовать главные блюда монгольской гастрономии.
Во второй половине дня поднимемся к мемориалу Зайсан — смотровой площадке, посвящённой советско-монгольскому союзу.
Затем поедем за город. Нас ждут статуя Чингисхана — самая высокая конная скульптура на планете с музеем внутри и смотровой площадкой, а также национальный парк «Горхи-Тэрэлж» с каменным изваянием «Черепаха», парком динозавров и медитативным храмом Арьяпала.
Вечером — свободное время для прогулок и покупки сувениров.
Въезд в пустыню: парк «Их Газрын Чулуу»
Сегодня мы начнём путь в пустыню Гоби, взяв с собой все вещи — ночёвка будет в другом городе.
Первая цель — национальный парк «Их Газрын Чулуу», известный как «Долина большого камня». Здесь, среди песчаных равнин, поднимаются острые скальные вершины. Местные скалы, отполированные ветрами, нередко напоминают очертания людей и животных.
Дорога займёт почти весь день: более 250 км по трассе и около 100 км по песчаной дороге.
По пути будем останавливаться на смотровых площадках и совершать короткие прогулки. Туристическая инфраструктура здесь практически отсутствует — на большую территорию приходится всего один кемпинг. Это также место гнездования грифов — одних из самых крупных пернатых хищников на Земле.
Ночлег — в гостинице в городе Мандалговь.
Даланзадгад, Ёлын Ам и Пылающие скалы
Утром направимся в город Даланзадгад, где посетим музей естественной истории Гоби, в экспозиции которого представлены реальные скелеты динозавров и находки из пустыни.
Далее нас ждёт ущелье Ёлын Ам (Долина грифов) — горный каньон с отвесными стенами и малым количеством растительности, где течёт ручей и сохраняется ледник, который не всегда успевает растаять даже к осени.
Начнём движение по живописным маршрутам пустыни, где дорога идёт по высохшим руслам рек и вдоль чёрных скал, похожих на окаменелые позвоночники.
Остановимся у Пылающих скал Баянзаг — оранжево-красной гряды песчаников, особенно эффектной на закате. Здесь были проведены первые экспедиции по изучению Гоби, и именно тут были обнаружены кладки яиц динозавров, ставшие поворотным моментом в развитии палеонтологии.
Ночлег — в национальном юрточном кемпинге. В базовой версии размещение в традиционной юрте с удобствами в отдельном корпусе. По желанию возможно повышение до люкс-юрты с собственным душем и туалетом.
Петроглифы Хавцгайт и барханы Хонгорын Элс
После завтрака отправимся к уникальному археологическому памятнику — петроглифам Хавцгайт. На вершине холма расположено несколько групп наскальных рисунков, оставленных древними обитателями этих мест. Подъём займёт около 20 минут. Наверху открывается захватывающая панорама — ровная, как стол, пустыня раскидывается на 180 градусов.
Далее переедем к одному из самых впечатляющих природных феноменов Монголии — поющим пескам Хонгорын Элс. Эти величественные барханы протяжённостью более 100 км и высотой до 300 метров производят характерный гул при движении песка — отсюда и название.
При хорошей физической форме можно подняться на вершину одного из барханов, особенно красиво это делать на закате или на рассвете.
Размещение на выбор: традиционные юрты в национальном кемпинге или люкс-юрты со всеми удобствами (душ, туалет, кровати и прочее), выполненные в стиле гостиничного номера.
Складки Гоби
Сегодня мы пересечём пески, двигаясь по маршруту, проходящему поперёк барханов. Путь пройдёт через одно из самых причудливых и малоизвестных мест Гоби — Хребты динозавров, также известные как Складки Гоби.
Перед нами откроется цепь скальных гряд, напоминающих миниатюрные горные системы. Узкие проходы между ними напоминают городские улочки, а сами хребты — словно изваянные существа. Тёмная, обожжённая солнцем порода придаёт ландшафту инопланетный вид.
Финальной точкой на сегодня станет посёлок Гурвантэс — последняя цивилизованная остановка перед отправлением в глубину безлюдной Гоби. Здесь мы отдохнём, пополним запасы воды и пищи, а также подготовимся к размещению на природе.
Хэрмэн Цав - сердце Гоби
Утром покинем Гурвантэс и направимся в самую глушь пустыни. Дорога приведёт нас к каньону Хэрмэн Цав, также известному как Монгольские Сфинксы.
По пути остановимся у необычного образования — скалы Арка или Хобот слона. Здесь заканчивается зона мобильной связи — следующие два дня мы будем полностью отключены от внешнего мира.
Каньон Хэрмэн Цав — главная жемчужина всей Гоби. Огромное плато протяжённостью 20 км образовано оранжевыми песчаниками, из которых природой выточены массивные останцы, напоминающие сфинксов, воинов, животных и замковые башни. Среди скал есть даже долина, напоминающая Каппадокию.
Мы встретим закат на одной из обзорных площадок и разобьём лагерь в укрытом месте среди зарослей саксаула, чтобы защититься от ветра.
День среди каньонов
Сегодня мы полностью посвятим исследованию Хэрмэн Цава. По каньонам и руслам здесь можно гулять неделями, но у нас будет насыщенный однодневный маршрут по самым живописным тропам.
Особое место в программе — устье каньона, где в прошлом нам удавалось находить яйца динозавров — настоящая находка для ценителей доисторической эпохи.
После заката, при желании, можно будет отойти от лагеря и устроить наблюдение за звёздным небом. Отсутствие светового загрязнения делает это место идеальным для астрономических наблюдений.
Из пустыни - к зелёным степям
С утра свернём лагерь, позавтракаем и отправимся в путь — наша цель на сегодня город Арвайхээр, административный центр аймака Уверхангай. Дорога займёт около 12 часов.
В течение дня пересечём три природные зоны: пустыню, полупустыню и степь, постепенно переходящую в лесостепь с хвойными деревьями, речками, водопадами и таёжными животными.
По пути запланированы остановки для отдыха и осмотра местных достопримечательностей — возможен заезд к озеру, на археологические объекты и в этнографический музей. Обязательно остановимся на обед.
Увидим, как ландшафт постепенно меняется: появляется зелень, растёт плотность поселений, возрастает количество домашнего скота.
Одна из ключевых точек дня — оазис Зулганай, где подземная река выходит на поверхность посреди безжизненной пустыни. Это уникальное место, где растут кустарники, деревья и собираются животные на водопой.
Водопад Улаан-Цутгалан и горячие источники
Начнём день с посещения мемориала монгольских скакунов, возглавляемого памятником легендарному Арвайхээру, в честь которого назван город.
Затем направимся к реке Орхон, включённой в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По пути сделаем остановку на обзорной точке Ууртийн Тохой.
Река протекает по плато, образованному застывшей лавой, и окружена густыми лиственничными лесами. Этот контраст с предыдущими днями в пустыне особенно выразителен.
Основная достопримечательность дня — водопад Улаан-Цутгалан, крупнейший в Монголии. Потоки воды шириной до 12 метров низвергаются с высоты лавового утёса. В прошлом он был известен как «Водопад экспедиции Козлова».
Проведём у водопада 1–2 часа, затем пообедаем и отправимся в Жаран Цагаан — термальные источники. Здесь прямо на территории базы расположены купели с горячей минеральной водой под открытым небом.
Хархорин и озеро Угий Нуур
Сегодня мы окажемся в Хархорине — древней столице империи Чингисхана. Посетим монастырь Эрдэнэ-Зуу, где сохранилось одно действующее здание, остальные постройки превращены в музей, посвящённый истории буддизма и самого монастыря.
Заглянем в современный музей Хархорума, где представлены экспозиции, рассказывающие о величии столицы монгольской державы.
Увидим две каменные черепахи, единственные оставшиеся элементы Хархорина, разрушенного в ходе истории.
Посетим монумент «Великая Монгольская Империя», выполненный в форме круглой стены. Он состоит из 3 секций, каждая из которых посвящена ключевым периодам: гуннскому государству, Тюркскому каганату и, конечно, империи Чингисхана. На картах, размещённых на стенах, можно сравнить масштабы древних государств и современной Монголии.
Затем продолжим движение к северу. По пути сделаем остановку на озере Угий Нуур, известном изобилием рыбы и птиц. Вы сможете искупаться.
Возвращение в Россию и монастырь Амарбаясгалант
Финальный день путешествия. Утром выезжаем в сторону российской границы, чтобы пересечь её и вернуться в Улан-Удэ.
По желанию — заезд в монастырь Амарбаясгалант, один из крупнейших в стране. Храмовый комплекс возведён по проекту знаменитого Дзанабадзара и выполнен в китайском архитектурном стиле. Несмотря на антирелигиозные кампании 20 века, монастырь сохранился почти полностью.
Вечером прибудем в Улан-Удэ. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|189 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда и 2 ужина
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Помощь в организации путешествия (выбор и покупка авиабилетов, выбор снаряжения и др.)
Что не входит в цену
- Перелёт до Улан-Удэ/Улан-Батора и обратно
- Остальное питание
- Медицинская страховка
- Дополнительные развлечения
- Улучшенное размещение (1-местное размещение, либо люкс-юрты, либо альтернатива полевому лагерю) - от 10 000 ₽ за ночь с человека