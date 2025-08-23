Отправьтесь в захватывающее путешествие по Монголии и столице Бурятии — от буддийских святынь Улан-Удэ до марсианских пейзажей пустыни Гоби и уединённых каньонов Хэрмэн Цав.Вы увидите крупнейшую в мире конную статую

Чингисхана, пройдёте тропами динозавров, исследуете древние петроглифы и поющие барханы, услышите тишину среди скал, где исчезает связь, и будете любоваться звёздным небом без единого фонаря. Вулканические долины, водопад Улаан-Цутгалан, горячие источники и древняя столица Хархорин дополнят маршрут, насыщенный природными контрастами, историей и культурой кочевников.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:

Обувь: непромокаемая крепкая обувь, хорошо разношенная и удобная для прогулок по камням, песку и глине.

Одежда:

Ветрозащитная непромокаемая куртка

Флисовая кофта

Лёгкая жилетка

Пара футболок

Нижнее белье

Носки (несколько пар)

Головной убор (кепка/панама и шапка)

Купальные принадлежности

Дождевик

Запасная одежда на случай непогоды

Личные вещи:

Солнцезащитные очки

Гигиеническая губная помада

SPF-крем 50+

Индивидуальная аптечка

Емкость для питья (пластиковая бутылка или лёгкая фляжка)

Фото- и/или видеоаппаратура

Часто задаваемые вопросы:

1) Есть ли магазины по пути?

- Магазинов в пути достаточное количество, где есть всё необходимое. В том числе фрукты, овощи, алкоголь и прочее. Каждый день будет возможность посетить супермаркет или гипермаркет при необходимости (кроме 8 дня).

2) Есть ли связь на маршруте, интернет?

В Монголии очень развита сотовая связь. В любой, даже самой крошечной, деревне обязательно будет ловить связь как минимум двух операторов с быстрым интернетом 4G.

На трассах и перегонах по пустыне связи нет, но на всех ночёвках связь обязательно будет (кроме 8 дня, но и там можно специально отъехать на точку со связью, если очень нужно).

Сим-карты покупаем в начале путешествия, либо я могу раздавать вам свой интернет.

3) Что с деньгами? Работают ли российские карты?

Из российских карт работает только Union Pay в 80% случаев. Иностранные карты работают почти любые.

Но зато здесь можно выгодно поменять наличные рубли на местную валюту — тугрики. Мы меняем в начале маршрута с запасом, но если что — всегда можно дополнительно обменять у гида.

Также здесь без проблем можно обменять любые основные наличные валюты мира (доллары, евро, юани, воны и др.).

4) Какая будет погода, особенно в пустыне?

В стране ярко выраженный резко-континентальный климат. Мы проводим заезд весной, а это значит, что в хорошую погоду здесь может быть почти лето, но можно и попасть в циклон со снегом. Готовимся к температурам от +5 до +25, обязательно иметь верхнюю одежду с защитой от ветра.