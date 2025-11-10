Тур начнётся и завершится в Улан-Баторе, где футуристичные небоскрёбы соседствуют с войлочными юртами и узорчатыми пагодами, а среди монументов правителей
Описание тура
Организационные детали
Выезд в Монголию по загранпаспорту, действительному не менее 6 месяцев после даты выезда.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретим вас у аэропорта или ж/д вокзала и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
Достопримечательности Улан-Батора: главный дацан, национальный музей, монумент советским солдатам
После завтрака пойдём исследовать Улан-Батор. Прогуляемся по центру столицы, посетим крупнейший буддийский монастырь Гандантэгченлин и национальный музей. Пообедаем в ресторане современной монгольской кухни, съездим к мемориалу «Зайсан», откуда открывается прекрасная панорама города.
Нацпарк «Горхи-Тэрэлж»: статуя Чингисхана, храм Арьяабалын-хийд, скала Черепаха
На весь день отправимся в национальный парк «Горхи-Тэрэлж». Рассмотрим огромную конную статую Чингисхана, зайдём в храм Арьяабалын-хийд, удивимся причудам природы у скалы Черепаха. Можно будет посетить музей, сфотографироваться в национальном костюме, покататься на верблюдах, пообедать в юрте (за доплату).
Переезд в заповедник «Белая ступа»
Ранним утром наконец начнём нашу экспедицию, отправившись в сторону Гоби. Сегодня преодолеем 400 км до первой точки в природном заповеднике «Белая ступа». По дороге будем делать остановки, чтобы перекусить, размяться, пофотографировать. Ночевать останемся в семье кочевников.
Скалы и ледники ущелья Елын-Ам
Завтракаем и продолжаем путь. Нашей целью будет ущелье Елын-Ам — гигантская расщелина с отвесными скалами. Мы полюбуемся живописными пейзажами и вечными ледниками, переночуем у кочевников.
Барханы и поющие пески Хонгорын-Элс
Следуем дальше. Сегодня доберёмся к барханам Хонгорын-Элс. Сделаем впечатляющие кадры на фоне дюн и послушаем поющие пески, сможем покататься на верблюдах (за доплату). Ночуем в юрточном лагере.
Парк динозавров в Баянзаге
Держим путь к красным скалам Баянзаг. Здесь обнаружили важные ископаемые: скелеты и яйца динозавров, останки велоцираптора и плацентарных млекопитающих. Рассмотрим массивные горные хребты и фигуры древних гигантов, разместимся в юртах.
Развалины монастыря Онгийн-хийд
Сегодня направимся к монастырю Онгийн-хийд, построенному в 18-19 веках и разрушенному в советское время. Увидим руины и услышим грустную историю святыни, останемся в гостях у кочевников.
Причудливые скалы Бага-Газрын Чулуу
Финальная локация нашего маршрута — скальный массив Бага-Газрын Чулуу. Это удивительные каменные изваяния, сотворённые природой и создающие инопланетные ландшафты, — невероятное зрелище! Ночуем у кочевников.
Возвращение в Улан-Батор
Впереди — долгая дорога обратно в столицу, размещение в отеле, отдых.
Шопинг
Сегодня день покупок. В монгольских торговых центрах и на рынках хороший выбор кожаных и шерстяных изделий, качественного кашемира.
Возвращение домой
Проводим вас к аэропорту или ж/д вокзалу и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1300
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях Улан-Батора
- Завтраки и ужины в экспедиции
- Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Улан-Батор и обратно в ваш город
- Питание вне программы
- Медицинская страховка
- Дополнительные активности
- Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты. Минимальное количество участников - 2 человека