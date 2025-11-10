Мои заказы

Индивидуальный этнотур с джип-экспедицией по Гоби

Узнать, как живут кочевники, и погостить в их юртах, изучить Улан-Батор и увидеть все грани пустыни
Приглашаю вас в Монголию, чтобы узнать, насколько она самобытна и контрастна.

Тур начнётся и завершится в Улан-Баторе, где футуристичные небоскрёбы соседствуют с войлочными юртами и узорчатыми пагодами, а среди монументов правителей
и навьюченных верблюдов встречаются советские мемориалы и барельеф The Beatles.

Недалеко от столицы вы посетите «Горхи-Тэрэлж», гордостью которого являются крупнейшая на планете конная фигура Чингисхана и причудливая скала в форме черепахи.

А главное — на внедорожнике отправитесь по просторам Гоби и убедитесь, что пустыня — это не только выжженные пески.

Вы увидите вечные льды в Елын-Аме, поющие барханы в Хонгорын-Элсе, следы динозавров на марсианской земле Баянзага и многое другое.

И это — не просто поездка по природным красотам, а настоящее погружение в жизнь, культуру и быт кочевников, которые на время экспедиции приютят нас в своих жилищах и гостеприимно попотчуют традиционными блюдами.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Выезд в Монголию по загранпаспорту, действительному не менее 6 месяцев после даты выезда.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас у аэропорта или ж/д вокзала и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.

2 день

Достопримечательности Улан-Батора: главный дацан, национальный музей, монумент советским солдатам

После завтрака пойдём исследовать Улан-Батор. Прогуляемся по центру столицы, посетим крупнейший буддийский монастырь Гандантэгченлин и национальный музей. Пообедаем в ресторане современной монгольской кухни, съездим к мемориалу «Зайсан», откуда открывается прекрасная панорама города.

Достопримечательности Улан-Батора: главный дацан, национальный музей, монумент советским солдатамДостопримечательности Улан-Батора: главный дацан, национальный музей, монумент советским солдатамДостопримечательности Улан-Батора: главный дацан, национальный музей, монумент советским солдатамДостопримечательности Улан-Батора: главный дацан, национальный музей, монумент советским солдатам
3 день

Нацпарк «Горхи-Тэрэлж»: статуя Чингисхана, храм Арьяабалын-хийд, скала Черепаха

На весь день отправимся в национальный парк «Горхи-Тэрэлж». Рассмотрим огромную конную статую Чингисхана, зайдём в храм Арьяабалын-хийд, удивимся причудам природы у скалы Черепаха. Можно будет посетить музей, сфотографироваться в национальном костюме, покататься на верблюдах, пообедать в юрте (за доплату).

Нацпарк «Горхи-Тэрэлж»: статуя Чингисхана, храм Арьяабалын-хийд, скала ЧерепахаНацпарк «Горхи-Тэрэлж»: статуя Чингисхана, храм Арьяабалын-хийд, скала ЧерепахаНацпарк «Горхи-Тэрэлж»: статуя Чингисхана, храм Арьяабалын-хийд, скала ЧерепахаНацпарк «Горхи-Тэрэлж»: статуя Чингисхана, храм Арьяабалын-хийд, скала Черепаха
4 день

Переезд в заповедник «Белая ступа»

Ранним утром наконец начнём нашу экспедицию, отправившись в сторону Гоби. Сегодня преодолеем 400 км до первой точки в природном заповеднике «Белая ступа». По дороге будем делать остановки, чтобы перекусить, размяться, пофотографировать. Ночевать останемся в семье кочевников.

Переезд в заповедник «Белая ступа»Переезд в заповедник «Белая ступа»Переезд в заповедник «Белая ступа»Переезд в заповедник «Белая ступа»
5 день

Скалы и ледники ущелья Елын-Ам

Завтракаем и продолжаем путь. Нашей целью будет ущелье Елын-Ам — гигантская расщелина с отвесными скалами. Мы полюбуемся живописными пейзажами и вечными ледниками, переночуем у кочевников.

Скалы и ледники ущелья Елын-АмСкалы и ледники ущелья Елын-АмСкалы и ледники ущелья Елын-АмСкалы и ледники ущелья Елын-Ам
6 день

Барханы и поющие пески Хонгорын-Элс

Следуем дальше. Сегодня доберёмся к барханам Хонгорын-Элс. Сделаем впечатляющие кадры на фоне дюн и послушаем поющие пески, сможем покататься на верблюдах (за доплату). Ночуем в юрточном лагере.

Барханы и поющие пески Хонгорын-ЭлсБарханы и поющие пески Хонгорын-ЭлсБарханы и поющие пески Хонгорын-ЭлсБарханы и поющие пески Хонгорын-Элс
7 день

Парк динозавров в Баянзаге

Держим путь к красным скалам Баянзаг. Здесь обнаружили важные ископаемые: скелеты и яйца динозавров, останки велоцираптора и плацентарных млекопитающих. Рассмотрим массивные горные хребты и фигуры древних гигантов, разместимся в юртах.

Парк динозавров в БаянзагеПарк динозавров в БаянзагеПарк динозавров в БаянзагеПарк динозавров в Баянзаге
8 день

Развалины монастыря Онгийн-хийд

Сегодня направимся к монастырю Онгийн-хийд, построенному в 18-19 веках и разрушенному в советское время. Увидим руины и услышим грустную историю святыни, останемся в гостях у кочевников.

Развалины монастыря Онгийн-хийдРазвалины монастыря Онгийн-хийдРазвалины монастыря Онгийн-хийдРазвалины монастыря Онгийн-хийд
9 день

Причудливые скалы Бага-Газрын Чулуу

Финальная локация нашего маршрута — скальный массив Бага-Газрын Чулуу. Это удивительные каменные изваяния, сотворённые природой и создающие инопланетные ландшафты, — невероятное зрелище! Ночуем у кочевников.

Причудливые скалы Бага-Газрын ЧулууПричудливые скалы Бага-Газрын ЧулууПричудливые скалы Бага-Газрын ЧулууПричудливые скалы Бага-Газрын Чулуу
10 день

Возвращение в Улан-Батор

Впереди — долгая дорога обратно в столицу, размещение в отеле, отдых.

11 день

Шопинг

Сегодня день покупок. В монгольских торговых центрах и на рынках хороший выбор кожаных и шерстяных изделий, качественного кашемира.

ШопингШопингШопингШопинг
12 день

Возвращение домой

Проводим вас к аэропорту или ж/д вокзалу и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях Улан-Батора
  • Завтраки и ужины в экспедиции
  • Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Улан-Батор и обратно в ваш город
  • Питание вне программы
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные активности
  • Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты. Минимальное количество участников - 2 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Батора, по времени прибытия
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Батора, по времени отъезда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aнна
Aнна — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Провели экскурсии для 7 туристов
Всем привет! Меня зовут Аня, и уже больше 3 лет я живу в потрясающей Монголии. Я объездила страну от края от края и навсегда подарила своё сердце этой земле. Занимаюсь
авторскими турами совсем недавно, но отдаюсь своему делу на все 100% и даже больше. За это время у меня набралась собственная команда гидов и водителей, я лично знакома с владельцами многих отелей и ресторанов. В моих поездках всегда тёплая атмосфера, а мои путешественники за короткое время становятся хорошими друзьями. Давайте влюбимся в Монголию вместе!

Задать вопрос

