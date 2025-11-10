читать дальше

и навьюченных верблюдов встречаются советские мемориалы и барельеф The Beatles.



Недалеко от столицы вы посетите «Горхи-Тэрэлж», гордостью которого являются крупнейшая на планете конная фигура Чингисхана и причудливая скала в форме черепахи.



А главное — на внедорожнике отправитесь по просторам Гоби и убедитесь, что пустыня — это не только выжженные пески.



Вы увидите вечные льды в Елын-Аме, поющие барханы в Хонгорын-Элсе, следы динозавров на марсианской земле Баянзага и многое другое.



И это — не просто поездка по природным красотам, а настоящее погружение в жизнь, культуру и быт кочевников, которые на время экспедиции приютят нас в своих жилищах и гостеприимно попотчуют традиционными блюдами.