Описание тура
Невероятные горы и скалы, таинственная пустыня Гоби, степи, уходящие в горизонт, уникальная и самобытная культура кочевников, пожалуй, - это одно из наших лучших направлений.
Программа тура по дням
Врата в степь
По прибытии в Улан-Удэ вас встретят инструкторы экспедиции. До 09:00 — общий сбор группы. Первое знакомство с регионом начнём с Иволгинского дацана — центра буддизма в России. После — выезд к границе с Монголией (Мапп Кяхта). Вечером мы уже окажемся в сердце Монголии — в Улан-Баторе, где разместимся в уютном отеле и поужинаем в одном из лучших ресторанов города.
Тайминг:
06:00-09:00 — встреча в аэропорту Улан-Удэ
09:00-12:00 — трансфер к границе
12:00-13:00 — обед
13:00-15:00 — прохождение границы
15:00-19:00 — трансфер в Улан-Батор, заселение
19:00-21:00 — ужин, знакомство с группой
Проживание: The Grand Hill Hotel 4
Легенды Чингисхана
Улан-Батор — город, где древние традиции встречаются с современной архитектурой. Мы прогуляемся по центру столицы, посетим музеи и новый музей Чингисхана, познакомимся с историей великого завоевателя и увидим, как живёт современная Монголия.
Тайминг:
08:00-09:00 — завтрак
09:00-12:00 — экскурсия по музеям
12:00-13:00 — обед
13:00-16:00 — монастыри и культурные объекты
16:00-18:00 — свободное время в центре
18:00-20:00 — ужин, отдых
Сокровища Тэрэлжа
Утро начнём с прогулки по знаменитому рынку Наран-Туул, где можно найти уникальные антикварные вещи, сувениры и редкости со всего Востока. Затем нас ждёт величественная конная статуя Чингисхана — самая большая в мире. После экскурсии отправимся в национальный парк Горхи-Тэрэлж, где среди скал и степей оживает история монгольских завоеваний.
Тайминг:
08:00-09:00 — завтрак
09:00-12:00 — рынок Наран-Туул
12:00-13:00 — обед
13:00-17:00 — музейный комплекс, конная статуя Чингисхана
17:00-19:00 — национальный парк Горхи-Тэрэлж
19:00-21:00 — ужин, отдых
Проживание: The Grand Hill Hotel 4
Тени древней столицы
Сегодня мы отправляемся в Каракорум (Хархорин) — первую столицу Монгольской империи. Здесь когда-то возвышался дворец хана Угэдэя, кипела жизнь ремесленных кварталов и звучали молитвы в буддийских храмах. Мы увидим музейный комплекс и монастырь Эрдэнэ-Зуу, погрузившись в атмосферу Средневековья. Вечером вернёмся в Улан-Батор.
Тайминг:
07:00-07:30 — завтрак
07:30-13:00 — переезд в Каракорум
13:00-14:00 — обед
14:00-17:00 — музейный комплекс и монастырь Эрдэнэ-Зуу
17:00-20:00 — возвращение в Улан-Батор
20:00-21:00 — ужин, отдых
Проживание: The Grand Hill Hotel 4
Пороги Гоби
После завтрака мы покидаем столицу и отправляемся навстречу пустыне Гоби. Долгая дорога подарит новые пейзажи, а в городе Даланзадгад у подножия Гобийского Алтая нас ждёт уютный отель. Вечером мы отправимся к ущельям, где можно увидеть окаменевшие деревья — свидетелей древнейших эпох планеты.
Тайминг:
07:00-07:30 — завтрак
07:30-15:00 — трансфер в Даланзадгад (обед по дороге)
15:00-16:00 — заселение
16:00-20:00 — выезд в ущелья, окаменелые деревья
20:00-21:00 — ужин, отдых
Проживание: Yuna Hotel
Огненные скалы Баянзага
Сегодня мы окажемся в легендарном месте — Баянзаге, известном как кладбище динозавров. Здесь палеонтологи нашли яйца и скелеты доисторических ящеров. Красные скалы и марсианские пейзажи создают ощущение, будто вы оказались на другой планете. После прогулки по ущельям — пикник и драйвовые покатушки на багги и мотоциклах.
Тайминг:
08:00-09:00 — завтрак
09:00-11:30 — переезд в Баянзаг
11:30-13:00 — прогулка по Огненным скалам
13:00-14:00 — пикник
14:00-18:00 — багги и мото-прогулки по ущельям
18:00-21:00 — возвращение в отель, ужин, отдых
Проживание: Yuna Hotel
Поющие пески Хонгорын Элс
Сегодня мы покинем асфальтовые дороги и отправимся вглубь пустыни Гоби. Сквозь живописные ущелья Гобийского Алтая мы выйдем к гигантским песчаным дюнам Хонгорын Элс, известным как поющие пески. Их высота достигает девятиэтажного дома, а звук, который они издают на ветру, сравнивают с органной музыкой. Нас ждёт пикник в пустыне, катания на багги и мотоциклах по дюнам, и, конечно, незабываемые виды.
Тайминг:
07:00-08:00 — завтрак
08:00-11:00 — переезд через ущелья Гобийского Алтая
11:00-13:00 — прибытие к дюнам Хонгорын Элс
13:00-14:00 — пикник
14:00-16:00 — багги и мото-прогулки по дюнам
16:00-21:00 — возвращение в Даланзадгад, ужин, отдых
Проживание: Yuna Hotel
Архитектура пустыни
Утром отправляемся обратно в сторону столицы, но перед этим посетим одно из самых необычных мест Монголии — Цагаан Суварга (Белая ступа). Огромные разноцветные скалы среди пустыни выглядят так, будто их вырезали из мрамора. После фотостопа нас ждёт возвращение в Улан-Батор, ужин в ресторане и тёплый вечер воспоминаний о пройденном маршруте.
Тайминг:
08:00-09:00 — завтрак
09:00-13:00 — переезд, остановка у Цагаан Суварга
13:00-14:00 — обед
14:00-16:00 — трансфер в Улан-Батор
16:00-17:00 — заселение в отель
18:00-20:00 — ужин, подведение итогов путешествия
Проживание: The Grand Hill Hotel 4
Обратный путь
После завтрака мы выезжаем в Россию. Через погранпереход Кяхта вернёмся в Улан-Удэ. К вечеру будем в аэропорту, откуда участники смогут улететь домой или задержаться в столице Бурятии на дополнительный день.
Тайминг:
08:00-09:00 — завтрак, выезд
09:00-13:00 — трансфер к границе, обед
13:00-15:00 — прохождение границы
15:00-17:00 — трансфер в Улан-Удэ, аэропорт
Что включено
- Трансфер: перемещение по маршруту на подготовленных джипах Nissan Patrol Y61
- Проживание: гостиницы (лучшие отели в локациях)
- Питание: завтрак - гостиница обед/ужин - кафе/ресторан/джип-лагерь
- Работа гидов и инструкторского состава
- Страхование путешественников
- Катание на Buggi
- Фото/видео съемка
Что не входит в цену
- Одноместное проживание
- Авиаперелёт