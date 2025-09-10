Невероятные горы и скалы, таинственная пустыня Гоби
Описание тура

Невероятные горы и скалы, таинственная пустыня Гоби, степи, уходящие в горизонт, уникальная и самобытная культура кочевников, пожалуй, - это одно из наших лучших направлений.

Программа тура по дням

1 день

Врата в степь

По прибытии в Улан-Удэ вас встретят инструкторы экспедиции. До 09:00 — общий сбор группы. Первое знакомство с регионом начнём с Иволгинского дацана — центра буддизма в России. После — выезд к границе с Монголией (Мапп Кяхта). Вечером мы уже окажемся в сердце Монголии — в Улан-Баторе, где разместимся в уютном отеле и поужинаем в одном из лучших ресторанов города.

Тайминг:

06:00-09:00 — встреча в аэропорту Улан-Удэ

09:00-12:00 — трансфер к границе

12:00-13:00 — обед

13:00-15:00 — прохождение границы

15:00-19:00 — трансфер в Улан-Батор, заселение

19:00-21:00 — ужин, знакомство с группой

Проживание: The Grand Hill Hotel 4

2 день

Легенды Чингисхана

Улан-Батор — город, где древние традиции встречаются с современной архитектурой. Мы прогуляемся по центру столицы, посетим музеи и новый музей Чингисхана, познакомимся с историей великого завоевателя и увидим, как живёт современная Монголия.

Тайминг:

08:00-09:00 — завтрак

09:00-12:00 — экскурсия по музеям

12:00-13:00 — обед

13:00-16:00 — монастыри и культурные объекты

16:00-18:00 — свободное время в центре

18:00-20:00 — ужин, отдых

3 день

Сокровища Тэрэлжа

Утро начнём с прогулки по знаменитому рынку Наран-Туул, где можно найти уникальные антикварные вещи, сувениры и редкости со всего Востока. Затем нас ждёт величественная конная статуя Чингисхана — самая большая в мире. После экскурсии отправимся в национальный парк Горхи-Тэрэлж, где среди скал и степей оживает история монгольских завоеваний.

Тайминг:

08:00-09:00 — завтрак

09:00-12:00 — рынок Наран-Туул

12:00-13:00 — обед

13:00-17:00 — музейный комплекс, конная статуя Чингисхана

17:00-19:00 — национальный парк Горхи-Тэрэлж

19:00-21:00 — ужин, отдых

Проживание: The Grand Hill Hotel 4

4 день

Тени древней столицы

Сегодня мы отправляемся в Каракорум (Хархорин) — первую столицу Монгольской империи. Здесь когда-то возвышался дворец хана Угэдэя, кипела жизнь ремесленных кварталов и звучали молитвы в буддийских храмах. Мы увидим музейный комплекс и монастырь Эрдэнэ-Зуу, погрузившись в атмосферу Средневековья. Вечером вернёмся в Улан-Батор.

Тайминг:

07:00-07:30 — завтрак

07:30-13:00 — переезд в Каракорум

13:00-14:00 — обед

14:00-17:00 — музейный комплекс и монастырь Эрдэнэ-Зуу

17:00-20:00 — возвращение в Улан-Батор

20:00-21:00 — ужин, отдых

Проживание: The Grand Hill Hotel 4

5 день

Пороги Гоби

После завтрака мы покидаем столицу и отправляемся навстречу пустыне Гоби. Долгая дорога подарит новые пейзажи, а в городе Даланзадгад у подножия Гобийского Алтая нас ждёт уютный отель. Вечером мы отправимся к ущельям, где можно увидеть окаменевшие деревья — свидетелей древнейших эпох планеты.

Тайминг:

07:00-07:30 — завтрак

07:30-15:00 — трансфер в Даланзадгад (обед по дороге)

15:00-16:00 — заселение

16:00-20:00 — выезд в ущелья, окаменелые деревья

20:00-21:00 — ужин, отдых

Проживание: Yuna Hotel

6 день

Огненные скалы Баянзага

Сегодня мы окажемся в легендарном месте — Баянзаге, известном как кладбище динозавров. Здесь палеонтологи нашли яйца и скелеты доисторических ящеров. Красные скалы и марсианские пейзажи создают ощущение, будто вы оказались на другой планете. После прогулки по ущельям — пикник и драйвовые покатушки на багги и мотоциклах.

Тайминг:

08:00-09:00 — завтрак

09:00-11:30 — переезд в Баянзаг

11:30-13:00 — прогулка по Огненным скалам

13:00-14:00 — пикник

14:00-18:00 — багги и мото-прогулки по ущельям

18:00-21:00 — возвращение в отель, ужин, отдых

Проживание: Yuna Hotel

7 день

Поющие пески Хонгорын Элс

Сегодня мы покинем асфальтовые дороги и отправимся вглубь пустыни Гоби. Сквозь живописные ущелья Гобийского Алтая мы выйдем к гигантским песчаным дюнам Хонгорын Элс, известным как поющие пески. Их высота достигает девятиэтажного дома, а звук, который они издают на ветру, сравнивают с органной музыкой. Нас ждёт пикник в пустыне, катания на багги и мотоциклах по дюнам, и, конечно, незабываемые виды.

Тайминг:

07:00-08:00 — завтрак

08:00-11:00 — переезд через ущелья Гобийского Алтая

11:00-13:00 — прибытие к дюнам Хонгорын Элс

13:00-14:00 — пикник

14:00-16:00 — багги и мото-прогулки по дюнам

16:00-21:00 — возвращение в Даланзадгад, ужин, отдых

Проживание: Yuna Hotel

8 день

Архитектура пустыни

Утром отправляемся обратно в сторону столицы, но перед этим посетим одно из самых необычных мест Монголии — Цагаан Суварга (Белая ступа). Огромные разноцветные скалы среди пустыни выглядят так, будто их вырезали из мрамора. После фотостопа нас ждёт возвращение в Улан-Батор, ужин в ресторане и тёплый вечер воспоминаний о пройденном маршруте.

Тайминг:

08:00-09:00 — завтрак

09:00-13:00 — переезд, остановка у Цагаан Суварга

13:00-14:00 — обед

14:00-16:00 — трансфер в Улан-Батор

16:00-17:00 — заселение в отель

18:00-20:00 — ужин, подведение итогов путешествия

Проживание: The Grand Hill Hotel 4

9 день

Обратный путь

После завтрака мы выезжаем в Россию. Через погранпереход Кяхта вернёмся в Улан-Удэ. К вечеру будем в аэропорту, откуда участники смогут улететь домой или задержаться в столице Бурятии на дополнительный день.

Тайминг:

08:00-09:00 — завтрак, выезд

09:00-13:00 — трансфер к границе, обед

13:00-15:00 — прохождение границы

15:00-17:00 — трансфер в Улан-Удэ, аэропорт

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер: перемещение по маршруту на подготовленных джипах Nissan Patrol Y61
  • Проживание: гостиницы (лучшие отели в локациях)
  • Питание: завтрак - гостиница обед/ужин - кафе/ресторан/джип-лагерь
  • Работа гидов и инструкторского состава
  • Страхование путешественников
  • Катание на Buggi
  • Фото/видео съемка
Что не входит в цену
  • Одноместное проживание
  • Авиаперелёт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Специализируемся в outdoor туризме на природе и с 2013г. провели уже более 500 туров по России и ближайшему зарубежью, более 4 тыс довольных Клиентов. Имеем многолетний профессиональный опыт работы практически во всех регионах нашей страны. Зареегистрированный outdoor туроператор, работаем официально.

