1 день

Врата в степь

По прибытии в Улан-Удэ вас встретят инструкторы экспедиции. До 09:00 — общий сбор группы. Первое знакомство с регионом начнём с Иволгинского дацана — центра буддизма в России. После — выезд к границе с Монголией (Мапп Кяхта). Вечером мы уже окажемся в сердце Монголии — в Улан-Баторе, где разместимся в уютном отеле и поужинаем в одном из лучших ресторанов города.

Тайминг:

06:00-09:00 — встреча в аэропорту Улан-Удэ

09:00-12:00 — трансфер к границе

12:00-13:00 — обед

13:00-15:00 — прохождение границы

15:00-19:00 — трансфер в Улан-Батор, заселение

19:00-21:00 — ужин, знакомство с группой

Проживание: The Grand Hill Hotel 4

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086