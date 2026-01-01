Монголия: нацпарк «Горхи-Тэрэлж», конная прогулка и ночь в юрте
Увидеть достопримечательности заповедника и познакомиться с жизнью кочевников
Едем туда, где ветер гуляет по степям и равнинам, а люди живут в гармонии с природой.
Мы покажем вам главные места национального парка «Горхи-Тэрэлж»: скалу, похожую на черепаху, и медитационный храм Арьяабал. Вы прокатитесь на лошадях, сфотографируетесь с орлом и погуляете в окружении первозданных пейзажей.
Увидите внушительных размеров памятник Чингисхану и заглянете на рынок за сувенирами и местными вкусностями.
Описание тура
Организационные детали
В программу включена прогулка 2 км, выбирайте удобную обувь.
Программа тура по дням
1 день
Развлечения в нацпарке «Горхи-Тэрэлж»
Встречаемся и едем в национальный парк «Горхи-Тэрэлж» (в пути — около часа). По дороге остановимся у холма Зайсан с памятником советским солдатам, затем в супермаркете: вы сможете приобрести воду и перекус.
По прибытии побываем у Черепашьего камня и заглянем в медитационный храм Арьяабал. Вы насладитесь красотой природы, погуляете по заповеднику, покатаетесь на лошадях и сфотографируетесь с орлами.
Ночь проведём в современном монгольском гере (юрте).
2 день
Прогулка, знакомство с жизнью кочевников, посещение рынка
После завтрака прогуляемся по окрестностям и посмотрим на памятник Чингисхану. Вы познакомитесь с повседневной жизнью кочевников и пообщаетесь с местными скотоводами. Затем отправимся обратно в Улан-Батор, где заглянем на рынок «Нарантуул».
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Полное сопровождение русским гидом
Экскурсии по программе тура
Обслуживание на частном автомобиле с опытным водителем
Билет в национальный парк «Горхи-Тэрэлж»
Билет в храм Арьяабал
Билет в комплекс Чингисхана
Катание на лошади (40 минут)
Фото с орлом
Что не входит в цену
Авиабилеты в Улан-Батор и обратно
Страховка
Дополнительные развлечения и алкогольные напитки
Чаевые гиду и водителю
Дополнительное время катания на лошадях - 40 000 тугриков за час с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Батор, 9:00
Завершение: Улан-Батор, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Батма — Организатор в Улан-Баторе
Мы работаем, чтобы делиться красотой, культурой и традициями нашей родины. Проводим экскурсии по всей стране — от пустыни Гоби до бескрайних степей — чтобы вы могли по-настоящему прочувствовать Монголию. Приезжайте и ощутите её подлинный дух!
