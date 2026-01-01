Встречаемся и едем в национальный парк «Горхи-Тэрэлж» (в пути — около часа). По дороге остановимся у холма Зайсан с памятником советским солдатам, затем в супермаркете: вы сможете приобрести воду и перекус.

По прибытии побываем у Черепашьего камня и заглянем в медитационный храм Арьяабал. Вы насладитесь красотой природы, погуляете по заповеднику, покатаетесь на лошадях и сфотографируетесь с орлами.

Ночь проведём в современном монгольском гере (юрте).