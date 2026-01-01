Монголия: нацпарк «Горхи-Тэрэлж», конная прогулка и ночь в юрте

Увидеть достопримечательности заповедника и познакомиться с жизнью кочевников
Едем туда, где ветер гуляет по степям и равнинам, а люди живут в гармонии с природой.

Мы покажем вам главные места национального парка «Горхи-Тэрэлж»: скалу, похожую на черепаху, и медитационный храм Арьяабал. Вы прокатитесь на лошадях, сфотографируетесь с орлом и погуляете в окружении первозданных пейзажей.

Увидите внушительных размеров памятник Чингисхану и заглянете на рынок за сувенирами и местными вкусностями.
Монголия: нацпарк «Горхи-Тэрэлж», конная прогулка и ночь в юрте

Описание тура

Организационные детали

В программу включена прогулка 2 км, выбирайте удобную обувь.

Программа тура по дням

1 день

Развлечения в нацпарке «Горхи-Тэрэлж»

Встречаемся и едем в национальный парк «Горхи-Тэрэлж» (в пути — около часа). По дороге остановимся у холма Зайсан с памятником советским солдатам, затем в супермаркете: вы сможете приобрести воду и перекус.

По прибытии побываем у Черепашьего камня и заглянем в медитационный храм Арьяабал. Вы насладитесь красотой природы, погуляете по заповеднику, покатаетесь на лошадях и сфотографируетесь с орлами.

Ночь проведём в современном монгольском гере (юрте).

2 день

Прогулка, знакомство с жизнью кочевников, посещение рынка

После завтрака прогуляемся по окрестностям и посмотрим на памятник Чингисхану. Вы познакомитесь с повседневной жизнью кочевников и пообщаетесь с местными скотоводами. Затем отправимся обратно в Улан-Батор, где заглянем на рынок «Нарантуул».

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
  • Полное сопровождение русским гидом
  • Экскурсии по программе тура
  • Обслуживание на частном автомобиле с опытным водителем
  • Билет в национальный парк «Горхи-Тэрэлж»
  • Билет в храм Арьяабал
  • Билет в комплекс Чингисхана
  • Катание на лошади (40 минут)
  • Фото с орлом
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Улан-Батор и обратно
  • Страховка
  • Дополнительные развлечения и алкогольные напитки
  • Чаевые гиду и водителю
  • Дополнительное время катания на лошадях - 40 000 тугриков за час с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Батор, 9:00
Завершение: Улан-Батор, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Батма
Батма — Организатор в Улан-Баторе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы работаем, чтобы делиться красотой, культурой и традициями нашей родины. Проводим экскурсии по всей стране — от пустыни Гоби до бескрайних степей — чтобы вы могли по-настоящему прочувствовать Монголию. Приезжайте и ощутите её подлинный дух!

