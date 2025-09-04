-
10%
От пустыни до оазисов: большое путешествие по Монголии и Улан-Удэ
Подняться на бархан, увидеть Пылающие скалы и полюбоваться звёздным небом
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или место вашего проживания, 9:...
4 сен в 09:00
19 сен в 09:00
170 100 ₽
189 000 ₽ за человека
Индивидуальный этнотур с джип-экспедицией по Гоби
Узнать, как живут кочевники, и погостить в их юртах, изучить Улан-Батор и увидеть все грани пустыни
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Батора, по времени пр...
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
$1300 за человека
Гоби и другие природные чудеса Монголии. Тур в мини-группе
Послушать, как поют барханы, пройтись по следам динозавров и погулять по Улан-Батору
Начало: Улан-Батор, аэропорт Чингисхан, 9:00
30 авг в 09:00
5 янв в 09:00
235 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Из аэропорта»
Самые популярные туры этой рубрики в Улан-Баторе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Улан-Баторе в августе 2025
Сейчас в Улан-Баторе в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 1300 до 235 000 со скидкой до 10%.
Туры на русском языке в Улан-Баторе (Монголия 🇲🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Из аэропорта», цены от 1300₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монголии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь