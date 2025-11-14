Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой в поездку по Монголии:
днём может быть тепло, а ночью немного прохладно, даже летом в Гоби, поэтому всегда нужно иметь слои одежды и тёплые вещи.
Одежда:
Удобные лёгкие ботинки для ходьбы
Сандалии для активного отдыха
Дождевик или плащ с капюшоном, защищающий от воды и ветра
Тёплая куртка или пальто
Головной убор от солнца
Повседневные брюки, рубашка, свитер и юбка, подходящие для прогулок по городу
2-3 футболки с коротким рукавом
1-2 рубашки с длинным рукавом или свитера
Тёплый пуловер или куртка
2 пары лёгких быстро сохнущих брюк
Носки, нижнее бельё и ночное бельё
1-2 платка для покрытия головы
Шорты
Багаж:
Большой туристический рюкзак или чемодан размером 78×38 см, предпочтительно из нейлона, с длинной молнией и ручкой.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Toyota Hiace/Hyundai Starex.
Возраст участников. 12+.
Виза. Гражданам РФ и других стран требуется виза для посещения Монголии. В стоимость тура не входит.
Уровень сложности. Маршрут включает длительные переезды по пересечённой местности, возможно бездорожье. Также в программе пешие прогулки и подъёмы по неровной поверхности, что требует умеренной физической подготовки. Высокогорные районы и перепады температур (особенно в пустыне и горах) могут стать сложностью для непривычных к такому климату путешественников.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время
По прибытии в столицу Монголии в аэропорту вас встретит наш водитель и отвезёт в отель. После заселения и отдыха у вас будет возможность самостоятельно прогуляться по центру города. Улан-Батор удивит оживлёнными улицами, узкими переулками и множеством небольших магазинчиков, создающих особую атмосферу. Это отличное место, чтобы прочувствовать пульс мегаполиса и сделать яркие кадры.
Белая ступа - следы миллионов лет истории
После завтрака мы отправимся к образованию Цагаан Суварга (в переводе — «Белое святилище», «Белая ступа»). Это глинистый каньон, название которому дали из-за необычной формы скалы, которая издали напоминает руины разрушенной храмовой постройки. Это величественное место образовалось под действием природных сил и насчитывает более 10 миллионов лет. Многоцветные слои породы отражают различные геологические эпохи, а окружающие пейзажи усиливают ощущение времени и покоя.
Долина Йолын-Ам - лёд и горные духи Гоби
Утром направимся в живописную долину Йол, расположенную на северо-восточных склонах хребта Зуун Сайхан. Эта достопримечательность долгие годы остаётся одной из главных жемчужин Гоби. Просторный вход в долину сужается в глубокое ущелье, в котором даже летом (до конца июля) можно увидеть лёд, образующийся от горного ручья. Здесь вы также сможете наблюдать диких козлов и баранов, ловко передвигающихся по почти отвесным склонам.
Поющие дюны Хонгор - море песка среди степей
Сегодня состоится выезд к Хонгорын Элс — одному из самых грандиозных песчаных массивов в национальном парке «Гоби-Гурван-Сайхан». Эти дюны протяжённостью более 180 км и шириной до 27 км достигают высоты от 100 до 300 метров. Их называют поющими из-за глухого звука, который возникает при перемещении песка под воздействием ветра. За барханами раскинулась степь, уходящая за горизонт, — картина, которую вы долго не сможете забыть.
Байанзаг - земля динозавров и саксаула
Этим утром мы направимся в Байанзаг, что в переводе означает «богатый саксаулом». Это колючее растение служит пищей для верблюдов и растёт тут повсеместно. Байанзаг знаменит тем, что в 1922 году здесь американский палеонтолог Рой Чепмен Эндрюс впервые в мире обнаружил окаменевшие яйца динозавров. Это открытие стало одним из важнейших в истории палеонтологии, ведь оно доказало, что древние ящеры откладывали яйца.
Бага Газриин Чулуу - каменные врата прошлого
В этот день маршрут приведёт нас к гранитным образованиям Бага Газриин Чулуу, что можно перевести как «Камни малого пространства». Эти скалы находятся на северо-западе провинции Дундговь. Со временем ветер и вода сгладили острые края утёсов, образовав каньоны и пешеходные тропы. В некоторых укромных уголках можно рассмотреть надписи, оставленные двумя почитаемыми монахами, жившими здесь в 19 веке. Исследуя этот природный лабиринт, вы словно перенесётесь в другую эпоху.
Возвращение в Улан-Батор, время на покупки
После завтрака отправимся обратно в Улан-Батор, крупнейший город страны и самую холодную столицу в мире. Вечером у вас будет возможность посетить магазины и лавки: приобрести кашемир, сувениры или местные деликатесы в государственном универмаге.
Отъезд
После завтрака и выселения из отеля мы отвезём вас обратно в международный аэропорт Чингисхан. На этом ваше незабываемое путешествие по Монголии подойдёт к концу, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по маршруту (заезд с 14:00, выезд до 11:00)
- Завтраки, ежедневно - бутылка воды на человека в автобусе
- Встреча и проводы в аэропорту
- Транспорт по маршруту
- Услуги русско - и англоговорящего гида
- Все мероприятия по программе
- Все входные билеты по маршруту
Что не входит в цену
- Международные и внутренние перелёты
- Обеды, ужины, напитки
- Ранний заезд и поздний выезд
- Страховка (рекомендуется)
- Оформление визы
- Чаевые
- Личные расходы (прачечная, телефон, напитки и т. п.)
- Услуги вне программы
- Доплата в пик сезона и в период фестиваля Наадам (11-15 июля)