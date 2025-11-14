Мои заказы

Гоби и другие природные чудеса Монголии. Тур в мини-группе

Послушать, как поют барханы, пройтись по следам динозавров и погулять по Улан-Батору
Под звёздным небом Гоби, среди безмолвных дюн, скрываются одни из самых поразительных чудес Монголии — поющие барханы Хонгорын Элс, чей гул, будто музыка самой природы, сопровождает подъём на вершину песчаных
волн.

Вы пройдёте по каменным террасам Цагаан Суварга, возраст которых насчитывает 10 миллионов лет, услышите шорох вечного льда в ущелье Йолын Ам, где даже летом сохраняются снежные пласты, и побываете в Байанзаге, где были найдены первые в мире яйца динозавров.

А среди гранитных скал Бага Газриин Чулуу найдёте следы прошлого — надписи монахов 19 века, спрятанные в каменных коридорах. Это путешествие подарит встречу с настоящей Монголией — древней, суровой и завораживающей.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой в поездку по Монголии:
днём может быть тепло, а ночью немного прохладно, даже летом в Гоби, поэтому всегда нужно иметь слои одежды и тёплые вещи.

Одежда:
Удобные лёгкие ботинки для ходьбы
Сандалии для активного отдыха
Дождевик или плащ с капюшоном, защищающий от воды и ветра
Тёплая куртка или пальто
Головной убор от солнца
Повседневные брюки, рубашка, свитер и юбка, подходящие для прогулок по городу
2-3 футболки с коротким рукавом
1-2 рубашки с длинным рукавом или свитера
Тёплый пуловер или куртка
2 пары лёгких быстро сохнущих брюк
Носки, нижнее бельё и ночное бельё
1-2 платка для покрытия головы
Шорты

Багаж:
Большой туристический рюкзак или чемодан размером 78×38 см, предпочтительно из нейлона, с длинной молнией и ручкой.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Toyota Hiace/Hyundai Starex.

Возраст участников. 12+.

Виза. Гражданам РФ и других стран требуется виза для посещения Монголии. В стоимость тура не входит.

Уровень сложности. Маршрут включает длительные переезды по пересечённой местности, возможно бездорожье. Также в программе пешие прогулки и подъёмы по неровной поверхности, что требует умеренной физической подготовки. Высокогорные районы и перепады температур (особенно в пустыне и горах) могут стать сложностью для непривычных к такому климату путешественников.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время

По прибытии в столицу Монголии в аэропорту вас встретит наш водитель и отвезёт в отель. После заселения и отдыха у вас будет возможность самостоятельно прогуляться по центру города. Улан-Батор удивит оживлёнными улицами, узкими переулками и множеством небольших магазинчиков, создающих особую атмосферу. Это отличное место, чтобы прочувствовать пульс мегаполиса и сделать яркие кадры.

Встреча, размещение в отеле, свободное время
2 день

Белая ступа - следы миллионов лет истории

После завтрака мы отправимся к образованию Цагаан Суварга (в переводе — «Белое святилище», «Белая ступа»). Это глинистый каньон, название которому дали из-за необычной формы скалы, которая издали напоминает руины разрушенной храмовой постройки. Это величественное место образовалось под действием природных сил и насчитывает более 10 миллионов лет. Многоцветные слои породы отражают различные геологические эпохи, а окружающие пейзажи усиливают ощущение времени и покоя.

Белая ступа - следы миллионов лет истории
3 день

Долина Йолын-Ам - лёд и горные духи Гоби

Утром направимся в живописную долину Йол, расположенную на северо-восточных склонах хребта Зуун Сайхан. Эта достопримечательность долгие годы остаётся одной из главных жемчужин Гоби. Просторный вход в долину сужается в глубокое ущелье, в котором даже летом (до конца июля) можно увидеть лёд, образующийся от горного ручья. Здесь вы также сможете наблюдать диких козлов и баранов, ловко передвигающихся по почти отвесным склонам.

Долина Йолын-Ам - лёд и горные духи Гоби
4 день

Поющие дюны Хонгор - море песка среди степей

Сегодня состоится выезд к Хонгорын Элс — одному из самых грандиозных песчаных массивов в национальном парке «Гоби-Гурван-Сайхан». Эти дюны протяжённостью более 180 км и шириной до 27 км достигают высоты от 100 до 300 метров. Их называют поющими из-за глухого звука, который возникает при перемещении песка под воздействием ветра. За барханами раскинулась степь, уходящая за горизонт, — картина, которую вы долго не сможете забыть.

Поющие дюны Хонгор - море песка среди степей
5 день

Байанзаг - земля динозавров и саксаула

Этим утром мы направимся в Байанзаг, что в переводе означает «богатый саксаулом». Это колючее растение служит пищей для верблюдов и растёт тут повсеместно. Байанзаг знаменит тем, что в 1922 году здесь американский палеонтолог Рой Чепмен Эндрюс впервые в мире обнаружил окаменевшие яйца динозавров. Это открытие стало одним из важнейших в истории палеонтологии, ведь оно доказало, что древние ящеры откладывали яйца.

Байанзаг - земля динозавров и саксаула
6 день

Бага Газриин Чулуу - каменные врата прошлого

В этот день маршрут приведёт нас к гранитным образованиям Бага Газриин Чулуу, что можно перевести как «Камни малого пространства». Эти скалы находятся на северо-западе провинции Дундговь. Со временем ветер и вода сгладили острые края утёсов, образовав каньоны и пешеходные тропы. В некоторых укромных уголках можно рассмотреть надписи, оставленные двумя почитаемыми монахами, жившими здесь в 19 веке. Исследуя этот природный лабиринт, вы словно перенесётесь в другую эпоху.

Бага Газриин Чулуу - каменные врата прошлого
7 день

Возвращение в Улан-Батор, время на покупки

После завтрака отправимся обратно в Улан-Батор, крупнейший город страны и самую холодную столицу в мире. Вечером у вас будет возможность посетить магазины и лавки: приобрести кашемир, сувениры или местные деликатесы в государственном универмаге.

Возвращение в Улан-Батор, время на покупки
8 день

Отъезд

После завтрака и выселения из отеля мы отвезём вас обратно в международный аэропорт Чингисхан. На этом ваше незабываемое путешествие по Монголии подойдёт к концу, до новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по маршруту (заезд с 14:00, выезд до 11:00)
  • Завтраки, ежедневно - бутылка воды на человека в автобусе
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Транспорт по маршруту
  • Услуги русско - и англоговорящего гида
  • Все мероприятия по программе
  • Все входные билеты по маршруту
Что не входит в цену
  • Международные и внутренние перелёты
  • Обеды, ужины, напитки
  • Ранний заезд и поздний выезд
  • Страховка (рекомендуется)
  • Оформление визы
  • Чаевые
  • Личные расходы (прачечная, телефон, напитки и т. п.)
  • Услуги вне программы
  • Доплата в пик сезона и в период фестиваля Наадам (11-15 июля)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Батор, аэропорт Чингисхан, 9:00
Завершение: Улан-Батор, аэропорт Чингисхан, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ганболд
Ганболд — ваш гид в Улан-Баторе
Я получил образование в России и больше 10 лет работаю в туризме. Обладаю глубокими знаниями об истории Монголии и с удовольствием делюсь особенностями нашей культуры и менталитета. Могу провести экскурсии по самым интересным местам Улан-Батора и Монголии в целом. Работа гидом — это не просто профессия для меня, а настоящая страсть, к которой я подхожу с полной отдачей и энтузиазмом.

Тур входит в следующие категории Улан-Батора

