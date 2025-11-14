Под звёздным небом Гоби, среди безмолвных дюн, скрываются одни из самых поразительных чудес Монголии — поющие барханы Хонгорын Элс, чей гул, будто музыка самой природы, сопровождает подъём на вершину песчаных

волн. Вы пройдёте по каменным террасам Цагаан Суварга, возраст которых насчитывает 10 миллионов лет, услышите шорох вечного льда в ущелье Йолын Ам, где даже летом сохраняются снежные пласты, и побываете в Байанзаге, где были найдены первые в мире яйца динозавров. А среди гранитных скал Бага Газриин Чулуу найдёте следы прошлого — надписи монахов 19 века, спрятанные в каменных коридорах. Это путешествие подарит встречу с настоящей Монголией — древней, суровой и завораживающей.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой в поездку по Монголии:

днём может быть тепло, а ночью немного прохладно, даже летом в Гоби, поэтому всегда нужно иметь слои одежды и тёплые вещи.

Одежда:

Удобные лёгкие ботинки для ходьбы

Сандалии для активного отдыха

Дождевик или плащ с капюшоном, защищающий от воды и ветра

Тёплая куртка или пальто

Головной убор от солнца

Повседневные брюки, рубашка, свитер и юбка, подходящие для прогулок по городу

2-3 футболки с коротким рукавом

1-2 рубашки с длинным рукавом или свитера

Тёплый пуловер или куртка

2 пары лёгких быстро сохнущих брюк

Носки, нижнее бельё и ночное бельё

1-2 платка для покрытия головы

Шорты

Багаж:

Большой туристический рюкзак или чемодан размером 78×38 см, предпочтительно из нейлона, с длинной молнией и ручкой.