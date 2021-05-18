Полезная информация о Мапуту
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Местное время в Мапуту
22:5438
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇿 Мозамбик
|Название города
|Мапуту
|По-английски
|Maputo
|Это столица
|Мапуту является столицей Мозамбика
|Население города
|1 191 613 чел.
|Аэропорт
|Мапуту MPM
|Часовой пояс
|Africa/Maputo
|Средняя высота
|70 м. от уровня моря
Где находится Мапуту на карте
Мапуту