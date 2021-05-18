Полезная информация о Мапуту

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Местное время в Мапуту
22:5438
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇿 Мозамбик
Название городаМапуту
По-английскиMaputo
Это столицаМапуту является столицей Мозамбика
Население города1 191 613 чел.
АэропортМапуту MPM
Часовой поясAfrica/Maputo
Средняя высота70 м. от уровня моря

Где находится Мапуту на карте

Мапуту фото города
Мапуту

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