Полезная информация о Нампуле

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Местное время в Нампуле
20:2253
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇿 Мозамбик
Название городаНампула
По-английскиNampula
Столица регионаНампула является столицей региона
Население города388 526 чел.
АэропортНампула APL
Часовой поясAfrica/Maputo
Средняя высота431 м. от уровня моря

Где находится Нампула на карте

Нампула фото города
Нампула

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