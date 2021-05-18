Полезная информация о Нампуле
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Местное время в Нампуле
20:2253
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇿 Мозамбик
|Название города
|Нампула
|По-английски
|Nampula
|Столица региона
|Нампула является столицей региона
|Население города
|388 526 чел.
|Аэропорт
|Нампула APL
|Часовой пояс
|Africa/Maputo
|Средняя высота
|431 м. от уровня моря
Где находится Нампула на карте
Нампула