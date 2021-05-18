Полезная информация о Пембе

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Местное время в Пембе
20:2305
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇿 Мозамбик
Название городаПемба
По-английскиPemba
Столица регионаПемба является столицей региона
Население города108 737 чел.
АэропортПемба POL
Часовой поясAfrica/Maputo
Средняя высота50 м. от уровня моря

Где находится Пемба на карте

Пемба фото города
Пемба

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