Полезная информация о Пембе
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Местное время в Пембе
20:2305
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇿 Мозамбик
|Название города
|Пемба
|По-английски
|Pemba
|Столица региона
|Пемба является столицей региона
|Население города
|108 737 чел.
|Аэропорт
|Пемба POL
|Часовой пояс
|Africa/Maputo
|Средняя высота
|50 м. от уровня моря
Где находится Пемба на карте
Пемба