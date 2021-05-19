Полезная информация о Мандалае
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Местное время в Мандалае
03:2508
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇲 Мьянма
|Название города
|Мандалай
|По-английски
|Mandalay
|Столица региона
|Мандалай является столицей региона
|Население города
|1 208 099 чел.
|Аэропорт
|Мандалай MDL
|Часовой пояс
|Asia/Yangon
|Средняя высота
|83 м. от уровня моря
Где находится Мандалай на карте
Мандалай
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