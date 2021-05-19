Всё о Мандалае

Полезная информация о Мандалае

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Местное время в Мандалае
03:2508
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇲 Мьянма
Название городаМандалай
По-английскиMandalay
Столица регионаМандалай является столицей региона
Население города1 208 099 чел.
АэропортМандалай MDL
Часовой поясAsia/Yangon
Средняя высота83 м. от уровня моря

Где находится Мандалай на карте

Мандалай фото города
Мандалай

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