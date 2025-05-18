Описание тура
Откройте для себя удивительную Намибию — страну, где природа и культура сливаются в гармоничное единство! Эта африканская жемчужина восхищает своими бескрайними просторами, яркими цветами и разнообразием дикой природы.
В рамках нашего тура вы исследуете знаменитую пустыню Калахари с ее величественными красными дюнами и горными массивами Этчу. Прогулки по побережью Атлантического океана подарят вам незабываемые виды и свежий морской воздух.
Приготовьтесь к захватывающему сафари, где вы увидите экзотических животных в их естественной среде обитания, а также примите участие в ночном кормлении львов. Завершите день дегустацией африканского вина, которое станет прекрасным дополнением к вашим воспоминаниям.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, и вы ощутите тепло и гостеприимство Намибии, унося с собой частичку этого удивительного уголка планеты!
Программа тура по дням
День прибытия в Намибию
Утро — По прибытии в аэропорт вас встретит гид, и мы отправимся в захватывающее путешествие на частное ранчо, расположенное всего в 80 км от города.
День — Если позволит время, нас ждёт обзорная экскурсия по Виндхуку — красивому городу, где удивительно переплетаются западная и африканская культуры.
Вечер — Свободное время: можно прогуляться по улицам, заглянуть в магазины или посетить рынок ремесел, где представлены уникальные деревянные изделия местных мастеров. Отличная возможность прикоснуться к искусству и культуре Намибии!
День сафари и песков Калахари
Утро — После завтрака отправляемся на мини-сафари по территории фермы, где обитают жирафы, антилопы и носороги. Мы узнаем больше об уникальной культуре африканеров — потомков первых европейских колонизаторов. Они говорят на языке африкаанс (смесь старонемецкого и голландского), живут на хуторах и фермах площадью от 10 до 100 гектаров, сохраняя свой консервативный уклад.
День — Не позднее 11:00 отправляемся исследовать Намибию. Первая остановка — величественные красные пески пустыни Калахари, самой большой пустыни Южной Африки, занимающей около 600 000 км.
Вечер — В 17:00 нас ждёт кормление гепардов, а затем — вечернее сафари. Завершаем день встречей заката на дюнах Калахари с бокалом вина в руках — незабываемый момент, когда природа и красота Африки сливаются воедино.
Прогулка с Бушменами и дюны Намиба
Утро — День начинается с прогулки с бушменами, где мы узнаем об их традиционном образе жизни, культуре и тесной связи с природой. Это уникальная возможность прикоснуться к древним традициям Африки.
День — Отправляемся в путь к Сосуфлею, преодолев 345 км. Этот регион знаменит своими величественными дюнами и расположен в сердце одной из самых древних пустынь мира — пустыни Намиб, возраст которой около 80 миллионов лет.
Вечер — Любование грандиозными пейзажами: самые высокие песчаные дюны, достигающие 350 метров в высоту, уходят за горизонт, создавая атмосферу, которую невозможно забыть.
Природа Намиба и каньон Сесрием
Утро — Ранний выезд к дюнам, которые в первые лучи восходящего солнца окрашиваются в ярко-красные оттенки и выглядят особенно загадочно. Это утреннее волшебство создаст незабываемую атмосферу.
День — По желанию можно отправиться к Мёртвой Долине: нас ждёт восхождение на дюны с панорамными видами на бескрайние просторы пустыни Намиб. Зрелище поистине завораживающее!
Вечер — Посещаем величественный каньон Сесрием с его живописными скалами и необычным ландшафтом, где природа создаёт идеальные декорации для ярких фотографий.
День в Свакопмунде - жемчужине Намибии
Утро — После завтрака отправляемся в Свакопмунд — уютный курортный городок на берегу Атлантики, основанный немцами в Xix веке. Здесь нас ждут красивые аллеи, пальмы, парки и сады, создающие неповторимую атмосферу.
День — По прибытии можно выбрать экскурсию в Cristal Gallery — музей с уникальной коллекцией камней и минералов, или посетить историко-краеведческий музей — самый большой в Намибии (за дополнительную плату).
Вечер — Свободное время для отдыха и прогулок по этому очаровательному городку. Можно насладиться морским бризом, заглянуть в сувенирные и антикварные лавки, поужинать в одном из уютных кафе или ресторанов.
Путешествие по Атлантическому океану и дюнам
Утро — После раннего завтрака отправляемся в главный порт Намибии — Валвиш-Бей. Нас ждёт захватывающая экскурсия на катамаране по Атлантическому океану. В пути встречаем дружелюбных дельфинов, игривых морских котиков и других морских обитателей. Завершение круиза — изысканный ланч с шампанским и устрицами прямо на борту.
День — После обеда можно присоединиться к дополнительной экскурсии в Sandwich Harbour (от 130$ с человека) — часть заповедника Намиб-Науклюфт Парк.
Вечер — Нас ждёт один из самых необычных пейзажей Африки: гигантские дюны, стремящиеся к океану, создают завораживающую картину, которую невозможно забыть.
Путешествие в деревню химба и винодельню
Утро — После завтрака отправляемся в Омаруру Гейм Лодж. По дороге нас ждёт увлекательная остановка в экзотической деревне народа химба. Здесь мы познакомимся с их образом жизни, традициями и древними правилами, которые племя хранит до сих пор.
День — Продолжаем путь и посещаем уникальную местную винодельню. Здесь для производства виски используют крупу маханго, а зерна окуривают необычным способом — с помощью слоновьих экскрементов. Этот оригинальный метод принёс напитку золотую и бронзовую награды на международной выставке в Сан-Франциско в 2022 году.
Вечер — На винодельне нас ждёт дегустация вин, ликёров и столовых напитков, а также возможность попробовать вкусные стейки из антилоп или просто насладиться чашечкой ароматного кофе.
Путешествие в сердце заповедника Оконджати
Утро — После завтрака отправляемся на утреннее сафари, чтобы насладиться красотой африканской природы и встретить удивительных её обитателей.
День — Переезжаем в Маунт Этчу Лодж, расположенный в сердце заповедника Оконджати — одного из первых частных заповедников Намибии. Здесь обитает более 8000 животных, среди которых зебры, жирафы, редкие чёрные лошадиные антилопы (sable), слоны, белые и чёрные носороги. Настоящий рай для любителей сафари!
Вечер — Узнаём и об исторической значимости этого места: именно здесь в 1989 году была подписана Декларация независимости Намибии. Маунт Этчу Лодж объединяет величие природы и важные страницы истории, создавая по-настоящему особую атмосферу.
День хищников и культуры народа хереро
Утро — После завтрака выезжаем в сторону города Очиваронго. Первая остановка — частный заповедник Оканжима, расположенный в горах Ombokoro. Само название в переводе с языка хереро означает место бабуинов, и это действительно удивительное место!
День — Посещаем реабилитационный центр для гепардов и леопардов — Africat. С 1993 года здесь было спасено более 1000 хищников, и около 85% удалось вернуть обратно в дикую природу. Это по-настоящему вдохновляющий проект, где забота о животных стоит на первом месте.
Вечер — По дороге заезжаем в деревню народа хереро — Омбу, чтобы познакомиться с их культурой и традициями. Это отличная возможность лучше понять жизнь местных жителей и прикоснуться к их уникальным обычаям.
День прощания с Намибией
Утро — После раннего завтрака готовимся к трансферу в аэропорт.
День — Завершаем наше увлекательное путешествие, увозя с собой яркие впечатления, новые знания и сотни фотографий.
Вечер — Это не прощание, а лишь до новых встреч — ведь впереди нас ждут новые маршруты и путешествия вместе!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Проживание 9 ночей (в отелях, лоджах и глэмпингах)
- Завтраки каждый день
- Приветственный ужин в первый день
- Традиционный ужин в пустыне Все экскурсии и входные билеты (национальные парки, племена, достопримечательности)
- Сафари в национальном парке Этоша
- Поездка на джипах по дюнам пустыни Намиб
- Посещение племени Химба Морская прогулка с наблюдением за морскими котиками
- Гид и турлидер, говорящие по-русски
- Помощь в подборе авиабилетов
- Помощь в оформлении страховки и визы (при необходимости)
- Лучшая компания и яркие воспоминания
- Поддержка 24/7 Ролик на память
- Чат с туристами
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты (но мы поможем с подбором)
- Виза (оформляется при необходимости, поможем с подачей)
- Питание вне программы
- Личные расходы (сувениры, деликатесы, одноместное размещение и др.)
- Медицинская страховка (возможно оформление с нашей помощью)
- Одноместное размещение - по запросу, с доплатой
О чём нужно знать до поездки
Путешествуем мини-группой,чтобы было комфортно и удобно! Трансферы и билеты мы вам поможем, поэтому вам остается только взять с собой паспорт и наслаждаться:)
Пожелания к путешественнику
Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! В наших турах:
Мини -группа 4-12 чел
Средний возраст 25-50 лет
Средняя цена тура с комфортными, проверенными отелями (обычно у нас ориентировочно 4 звезды отели)
Комфортный транспорт
Трансферы в дни тура, если вы приезжаете в другие дни, мы вам всегда поможем во всем
Почти всё включено, кроме международных перелетов, обедов и ужинов (чтобы вы могли сами выбрать что хотите)
Всегда делаем приветственный ужин, чтобы познакомиться
Интересная программа тура, смотрим все основное и оставляем свободное время, чтобы вы могли сами погулять и поизучать местную культуру или шоппинг
Скидываем локации куда сходить
Перед туром даем всю инфо, чтобы вы были подготовленные к туру
Приятные мини подарочки мы любим дарить
80% обычно с нами ездят потом в другие туры, так как у нас их более 20 штук:)
Обратите внимание:
- остаток стоимости за тур с учетом вычета суммы предоплаты в размере 25-35 % от стоимости тура Вам необходимо внести наличными в долларах в день начала тура при встрече
- на усмотрение автора тура в программу тура могут быть внесены коррективы, в том числе с учетом погодных условий или иных обстоятельств
Тайминг программы является ориентировочным и может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, логистики и ритма группы.
Визы
гражданам Российской Федерации виза не нужна для поездки в Намибию в туристических или гостевых целях сроком до 90 дней в течение каждых 180 дней.
Что нужно для въезда:
Действительный загранпаспорт (минимум 6 месяцев с момента окончания поездки).
Заполненная миграционная карточка на английском (дают на месте).
Иногда могут запросить подтверждение наличия обратных билетов, но не всегда.
Если вы прибываете из стран с риском жёлтой лихорадки, могут попросить сертификат вакцинации.