Запредельная Намибия: лучшие места за 10 дней

Откройте для себя удивительную Намибию
5
3 отзыва
Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Запредельная Намибия: лучшие места за 10 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Запредельная Намибия: лучшие места за 10 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Откройте для себя удивительную Намибию — страну, где природа и культура сливаются в гармоничное единство! Эта африканская жемчужина восхищает своими бескрайними просторами, яркими цветами и разнообразием дикой природы.

В рамках нашего тура вы исследуете знаменитую пустыню Калахари с ее величественными красными дюнами и горными массивами Этчу. Прогулки по побережью Атлантического океана подарят вам незабываемые виды и свежий морской воздух.

Приготовьтесь к захватывающему сафари, где вы увидите экзотических животных в их естественной среде обитания, а также примите участие в ночном кормлении львов. Завершите день дегустацией африканского вина, которое станет прекрасным дополнением к вашим воспоминаниям.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, и вы ощутите тепло и гостеприимство Намибии, унося с собой частичку этого удивительного уголка планеты!

Программа тура по дням

1 день

День прибытия в Намибию

Утро — По прибытии в аэропорт вас встретит гид, и мы отправимся в захватывающее путешествие на частное ранчо, расположенное всего в 80 км от города.

День — Если позволит время, нас ждёт обзорная экскурсия по Виндхуку — красивому городу, где удивительно переплетаются западная и африканская культуры.

Вечер — Свободное время: можно прогуляться по улицам, заглянуть в магазины или посетить рынок ремесел, где представлены уникальные деревянные изделия местных мастеров. Отличная возможность прикоснуться к искусству и культуре Намибии!

День прибытия в Намибию
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

День сафари и песков Калахари

Утро — После завтрака отправляемся на мини-сафари по территории фермы, где обитают жирафы, антилопы и носороги. Мы узнаем больше об уникальной культуре африканеров — потомков первых европейских колонизаторов. Они говорят на языке африкаанс (смесь старонемецкого и голландского), живут на хуторах и фермах площадью от 10 до 100 гектаров, сохраняя свой консервативный уклад.

День — Не позднее 11:00 отправляемся исследовать Намибию. Первая остановка — величественные красные пески пустыни Калахари, самой большой пустыни Южной Африки, занимающей около 600 000 км.

Вечер — В 17:00 нас ждёт кормление гепардов, а затем — вечернее сафари. Завершаем день встречей заката на дюнах Калахари с бокалом вина в руках — незабываемый момент, когда природа и красота Африки сливаются воедино.

День сафари и песков Калахари
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Прогулка с Бушменами и дюны Намиба

Утро — День начинается с прогулки с бушменами, где мы узнаем об их традиционном образе жизни, культуре и тесной связи с природой. Это уникальная возможность прикоснуться к древним традициям Африки.

День — Отправляемся в путь к Сосуфлею, преодолев 345 км. Этот регион знаменит своими величественными дюнами и расположен в сердце одной из самых древних пустынь мира — пустыни Намиб, возраст которой около 80 миллионов лет.

Вечер — Любование грандиозными пейзажами: самые высокие песчаные дюны, достигающие 350 метров в высоту, уходят за горизонт, создавая атмосферу, которую невозможно забыть.

Прогулка с Бушменами и дюны Намиба
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Природа Намиба и каньон Сесрием

Утро — Ранний выезд к дюнам, которые в первые лучи восходящего солнца окрашиваются в ярко-красные оттенки и выглядят особенно загадочно. Это утреннее волшебство создаст незабываемую атмосферу.

День — По желанию можно отправиться к Мёртвой Долине: нас ждёт восхождение на дюны с панорамными видами на бескрайние просторы пустыни Намиб. Зрелище поистине завораживающее!

Вечер — Посещаем величественный каньон Сесрием с его живописными скалами и необычным ландшафтом, где природа создаёт идеальные декорации для ярких фотографий.

Природа Намиба и каньон Сесрием
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

День в Свакопмунде - жемчужине Намибии

Утро — После завтрака отправляемся в Свакопмунд — уютный курортный городок на берегу Атлантики, основанный немцами в Xix веке. Здесь нас ждут красивые аллеи, пальмы, парки и сады, создающие неповторимую атмосферу.

День — По прибытии можно выбрать экскурсию в Cristal Gallery — музей с уникальной коллекцией камней и минералов, или посетить историко-краеведческий музей — самый большой в Намибии (за дополнительную плату).

Вечер — Свободное время для отдыха и прогулок по этому очаровательному городку. Можно насладиться морским бризом, заглянуть в сувенирные и антикварные лавки, поужинать в одном из уютных кафе или ресторанов.

День в Свакопмунде - жемчужине Намибии
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Путешествие по Атлантическому океану и дюнам

Утро — После раннего завтрака отправляемся в главный порт Намибии — Валвиш-Бей. Нас ждёт захватывающая экскурсия на катамаране по Атлантическому океану. В пути встречаем дружелюбных дельфинов, игривых морских котиков и других морских обитателей. Завершение круиза — изысканный ланч с шампанским и устрицами прямо на борту.

День — После обеда можно присоединиться к дополнительной экскурсии в Sandwich Harbour (от 130$ с человека) — часть заповедника Намиб-Науклюфт Парк.

Вечер — Нас ждёт один из самых необычных пейзажей Африки: гигантские дюны, стремящиеся к океану, создают завораживающую картину, которую невозможно забыть.

Путешествие по Атлантическому океану и дюнам
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Путешествие в деревню химба и винодельню

Утро — После завтрака отправляемся в Омаруру Гейм Лодж. По дороге нас ждёт увлекательная остановка в экзотической деревне народа химба. Здесь мы познакомимся с их образом жизни, традициями и древними правилами, которые племя хранит до сих пор.

День — Продолжаем путь и посещаем уникальную местную винодельню. Здесь для производства виски используют крупу маханго, а зерна окуривают необычным способом — с помощью слоновьих экскрементов. Этот оригинальный метод принёс напитку золотую и бронзовую награды на международной выставке в Сан-Франциско в 2022 году.

Вечер — На винодельне нас ждёт дегустация вин, ликёров и столовых напитков, а также возможность попробовать вкусные стейки из антилоп или просто насладиться чашечкой ароматного кофе.

Путешествие в деревню химба и винодельню
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Путешествие в сердце заповедника Оконджати

Утро — После завтрака отправляемся на утреннее сафари, чтобы насладиться красотой африканской природы и встретить удивительных её обитателей.

День — Переезжаем в Маунт Этчу Лодж, расположенный в сердце заповедника Оконджати — одного из первых частных заповедников Намибии. Здесь обитает более 8000 животных, среди которых зебры, жирафы, редкие чёрные лошадиные антилопы (sable), слоны, белые и чёрные носороги. Настоящий рай для любителей сафари!

Вечер — Узнаём и об исторической значимости этого места: именно здесь в 1989 году была подписана Декларация независимости Намибии. Маунт Этчу Лодж объединяет величие природы и важные страницы истории, создавая по-настоящему особую атмосферу.

Путешествие в сердце заповедника Оконджати
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

День хищников и культуры народа хереро

Утро — После завтрака выезжаем в сторону города Очиваронго. Первая остановка — частный заповедник Оканжима, расположенный в горах Ombokoro. Само название в переводе с языка хереро означает место бабуинов, и это действительно удивительное место!

День — Посещаем реабилитационный центр для гепардов и леопардов — Africat. С 1993 года здесь было спасено более 1000 хищников, и около 85% удалось вернуть обратно в дикую природу. Это по-настоящему вдохновляющий проект, где забота о животных стоит на первом месте.

Вечер — По дороге заезжаем в деревню народа хереро — Омбу, чтобы познакомиться с их культурой и традициями. Это отличная возможность лучше понять жизнь местных жителей и прикоснуться к их уникальным обычаям.

День хищников и культуры народа хереро
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

День прощания с Намибией

Утро — После раннего завтрака готовимся к трансферу в аэропорт.

День — Завершаем наше увлекательное путешествие, увозя с собой яркие впечатления, новые знания и сотни фотографий.

Вечер — Это не прощание, а лишь до новых встреч — ведь впереди нас ждут новые маршруты и путешествия вместе!

День прощания с Намибией
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Проживание 9 ночей (в отелях, лоджах и глэмпингах)
  • Завтраки каждый день
  • Приветственный ужин в первый день
  • Традиционный ужин в пустыне Все экскурсии и входные билеты (национальные парки, племена, достопримечательности)
  • Сафари в национальном парке Этоша
  • Поездка на джипах по дюнам пустыни Намиб
  • Посещение племени Химба Морская прогулка с наблюдением за морскими котиками
  • Гид и турлидер, говорящие по-русски
  • Помощь в подборе авиабилетов
  • Помощь в оформлении страховки и визы (при необходимости)
  • Лучшая компания и яркие воспоминания
  • Поддержка 24/7 Ролик на память
  • Чат с туристами
Что не входит в цену
  • Международные авиабилеты (но мы поможем с подбором)
  • Виза (оформляется при необходимости, поможем с подачей)
  • Питание вне программы
  • Личные расходы (сувениры, деликатесы, одноместное размещение и др.)
  • Медицинская страховка (возможно оформление с нашей помощью)
  • Одноместное размещение - по запросу, с доплатой
О чём нужно знать до поездки

Путешествуем мини-группой,чтобы было комфортно и удобно! Трансферы и билеты мы вам поможем, поэтому вам остается только взять с собой паспорт и наслаждаться:)

Пожелания к путешественнику

Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! В наших турах:

  • Мини -группа 4-12 чел

  • Средний возраст 25-50 лет

  • Средняя цена тура с комфортными, проверенными отелями (обычно у нас ориентировочно 4 звезды отели)

  • Комфортный транспорт

  • Трансферы в дни тура, если вы приезжаете в другие дни, мы вам всегда поможем во всем

  • Почти всё включено, кроме международных перелетов, обедов и ужинов (чтобы вы могли сами выбрать что хотите)

  • Всегда делаем приветственный ужин, чтобы познакомиться

  • Интересная программа тура, смотрим все основное и оставляем свободное время, чтобы вы могли сами погулять и поизучать местную культуру или шоппинг

  • Скидываем локации куда сходить

  • Перед туром даем всю инфо, чтобы вы были подготовленные к туру

  • Приятные мини подарочки мы любим дарить

  • 80% обычно с нами ездят потом в другие туры, так как у нас их более 20 штук:)

Обратите внимание:

- остаток стоимости за тур с учетом вычета суммы предоплаты в размере 25-35 % от стоимости тура Вам необходимо внести наличными в долларах в день начала тура при встрече

- на усмотрение автора тура в программу тура могут быть внесены коррективы, в том числе с учетом погодных условий или иных обстоятельств

Тайминг программы является ориентировочным и может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, логистики и ритма группы.

Визы

гражданам Российской Федерации виза не нужна для поездки в Намибию в туристических или гостевых целях сроком до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Что нужно для въезда:

  • Действительный загранпаспорт (минимум 6 месяцев с момента окончания поездки).

  • Заполненная миграционная карточка на английском (дают на месте).

  • Иногда могут запросить подтверждение наличия обратных билетов, но не всегда.

  • Если вы прибываете из стран с риском жёлтой лихорадки, могут попросить сертификат вакцинации.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Андрей
Андрей — Тревел-эксперт
Андрей — Тревел-эксперт

Всем привет! Пара слов обо мне. Я путешественник и основатель travel-сообщества, одной из целей задумки и основания которого является постоянное открытие новых направлений в мире путешествий! Я посетил больше 42 стран, организовал порядка 100
читать дальше

туров, проехал свыше 100 000 км за рулём по разным странам, да и в целом передвигался на всех видах транспорта, кроме ракеты! Водил группу на Эльбрус, 100 % участников восхождения достигли цели! Сейчас я уже у своей мечты и делаю для вас классные туры по латинской Америке! Наша команда состоит из талантливых ребят, которые любят свое дело и горят путешествиями! Нас выбирает даже Газпром! С нами путешествует топ-менеджмент российских банков, руководители малого бизнеса, ювелиры, нимфы вдохновляющие своих мужей, исследователи, талантливые врачи, рестораторы, и так далее. Мы умеем работать с VIP сегментом и высокими чеками! Мы сможем выполнить любой ваш запрос, обращайтесь:) Мы любим вас и делаем все возможное, чтобы вам было хорошо за оговоренный бюджет! Сегодня я выбираю путешествовать по миру в компании людей, чьи интересы идентичны или близки моим, в числе которых буду рад видеть и Вас, Мы не любим негатив, в классном путешествии он только мешает, мы создаём семью путешественников, чтобы потом объехать вместе весь мир:) С уважением, Андрей

