Описание тура

Откройте для себя удивительную Намибию — страну, где природа и культура сливаются в гармоничное единство! Эта африканская жемчужина восхищает своими бескрайними просторами, яркими цветами и разнообразием дикой природы.

В рамках нашего тура вы исследуете знаменитую пустыню Калахари с ее величественными красными дюнами и горными массивами Этчу. Прогулки по побережью Атлантического океана подарят вам незабываемые виды и свежий морской воздух.

Приготовьтесь к захватывающему сафари, где вы увидите экзотических животных в их естественной среде обитания, а также примите участие в ночном кормлении львов. Завершите день дегустацией африканского вина, которое станет прекрасным дополнением к вашим воспоминаниям.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, и вы ощутите тепло и гостеприимство Намибии, унося с собой частичку этого удивительного уголка планеты!