Большое путешествие по Намибии с джип-сафари, круизом и поездкой в племя химба
Понаблюдать за обитателями саванны и побережья, пожить в дикой природе, познакомиться с местными
Начало: Аэропорт Виндхука, время по согласованию с организ...
«Также включены морская прогулка на катамаране (3 часа) и сафари на джипах»
30 ноя в 10:00
$4170 за человека
Экзотика Намибии: пустыни, сафари в заповедниках и выход в океан
Понаблюдать за животными, подняться на дюны и увидеть мёртвые деревья, ставшие символом страны
Начало: Виндхук, аэропорт, время - по прилёте рекомендован...
«Также предусмотрены морская прогулка на катамаране и сафари на внедорожниках»
2 ноя в 10:00
$3680 за человека
Невообразимые пейзажи и дикие обитатели Намибии: через всю страну на джипах
Посетить город-призрак и Мёртвую долину, увидеть кладбища машин и кораблей и устроить сафари
Начало: Аэропорт Виндхука, точное время - по договорённост...
«Также покатаемся на катамаране по Атлантике, устроим ралли по дюнам и сафари по заповеднику «Этоша» и хоть каждый день сможем питаться устрицами — тут есть всё и даже чуточку больше»
2 янв в 10:00
$2750 за человека
