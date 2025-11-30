Найдено 3 тура в категории « Сафари » в Виндхуке на русском языке, цены от $2750. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

На машине Джиппинг 12 дней Большое путешествие по Намибии с джип-сафари, круизом и поездкой в племя химба Понаблюдать за обитателями саванны и побережья, пожить в дикой природе, познакомиться с местными Начало: Аэропорт Виндхука, время по согласованию с организ... «Также включены морская прогулка на катамаране (3 часа) и сафари на джипах» $4170 за человека На машине 10 дней Экзотика Намибии: пустыни, сафари в заповедниках и выход в океан Понаблюдать за животными, подняться на дюны и увидеть мёртвые деревья, ставшие символом страны Начало: Виндхук, аэропорт, время - по прилёте рекомендован... «Также предусмотрены морская прогулка на катамаране и сафари на внедорожниках» $3680 за человека На машине Джиппинг 10 дней Невообразимые пейзажи и дикие обитатели Намибии: через всю страну на джипах Посетить город-призрак и Мёртвую долину, увидеть кладбища машин и кораблей и устроить сафари Начало: Аэропорт Виндхука, точное время - по договорённост... «Также покатаемся на катамаране по Атлантике, устроим ралли по дюнам и сафари по заповеднику «Этоша» и хоть каждый день сможем питаться устрицами — тут есть всё и даже чуточку больше» $2750 за человека Все туры Виндхука

