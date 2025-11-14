Найдено 3 тура в категории « Джиппинг » в Виндхуке на русском языке, цены от $2750. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

На машине Джиппинг 9 дней Экзотика Намибии: джипинг по пустыне, заповедники и выход в океан Понаблюдать за животными, подняться на дюны и увидеть мёртвые деревья, ставшие символом страны Начало: Виндхук, аэропорт, время - по прилёте рекомендован... «Также предусмотрены морская прогулка на катамаране и сафари на внедорожниках» $3500 за человека На машине Джиппинг 12 дней Большое путешествие по Намибии с джип-сафари, круизом и поездкой в племя химба Понаблюдать за обитателями саванны и побережья, пожить в дикой природе, познакомиться с местными Начало: Аэропорт Виндхука, время по согласованию с организ... «Будет ещё масса приключений: мы встретим рассвет в выжженной Долине смерти, покорим барханы на джипах, сделаем фото на фоне брошенных машин и потерпевших крушение кораблей» $4620 за человека На машине Джиппинг 10 дней Невообразимые пейзажи и дикие обитатели Намибии: через всю страну на джипах Посетить город-призрак и Мёртвую долину, увидеть кладбища машин и кораблей и устроить сафари Начало: Аэропорт Виндхука, точное время - по договорённост... «На джипах мы отправимся в удивительное путешествие и осмотрим множество эффектных и даже немного пугающих локаций» $2750 за человека Все туры Виндхука

