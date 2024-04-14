Начинаем знакомство со столицей Непала. Утром доберёмся до храма Обезьян или ступы Сваямба. Вы не только услышите молитвы и почувствуете запахи благовоний, но и сможете понаблюдать за озорными обезьянками. А ещё со ступы открывается невероятный вид на город.

Далее отправимся в район Тамель — настоящий туристический рай. Его улицы заполнены магазинами и ресторанами. Увидим другую, более суетливую жизнь Катманду.