Понадобятся тёплые ботинки и одежда, спальный мешок. Специальное альпинистское снаряжение не потребуется.

Проживание. Будем останавливаться в горных гестхаусах (лоджах). Везде есть удобные кровати, электричество, столовые, в некоторых гостевых домах — горячая вода и пекарни.

Питание. Включены завтраки в отеле в Катманду. Остальное питание не входит в стоимость тура и составляет 20-30 $ на человека ежедневно.

Дети. Возможно участие с детьми старше 16 лет.

Связь и интернет. В некоторых лоджах ловят сотовая связь и Wi-Fi.

Виза. Оформляется самостоятельно в аэропорту Катманду по прилёте.