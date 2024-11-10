В шаге от вершины: треккинг к базовому лагерю Эвереста и озёрам Гокио
Авторский тур в Катманду

Приблизиться к высочайшему пику мира, исследовать святыни Непала и услышать легенду о йети

Приглашаем вас покорить Гималаи и вблизи полюбоваться пятью восьмитысячниками, включая самую высокую вершину Земли — Эверест.

Мы отправимся в несложный треккинг-тур в сопровождении местных жителей — шерпов, они же могут помочь в транспортировке тяжёлых рюкзаков и снаряжения.

В этом путешествии вы прочувствуете всю красоту нетронутой природы: на нашем пути среди заснеженных гор-исполинов встретятся изумрудные озёра, извилистые ущелья, гигантские ледники и альпийские луга.

По всему маршруту рассыпаны и рукотворные буддийские святыни: храмы, монастыри, чортены, гомпы и стены Мани.
В шаге от вершины: треккинг к базовому лагерю Эвереста и озёрам Гокио
В шаге от вершины: треккинг к базовому лагерю Эвереста и озёрам Гокио
В шаге от вершины: треккинг к базовому лагерю Эвереста и озёрам Гокио

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 300
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 16+

Понадобятся тёплые ботинки и одежда, спальный мешок. Специальное альпинистское снаряжение не потребуется.

Проживание. Будем останавливаться в горных гестхаусах (лоджах). Везде есть удобные кровати, электричество, столовые, в некоторых гостевых домах — горячая вода и пекарни.

Питание. Включены завтраки в отеле в Катманду. Остальное питание не входит в стоимость тура и составляет 20-30 $ на человека ежедневно.

Дети. Возможно участие с детьми старше 16 лет.

Связь и интернет. В некоторых лоджах ловят сотовая связь и Wi-Fi.

Виза. Оформляется самостоятельно в аэропорту Катманду по прилёте.

Программа тура по дням

1 день

Начало тура

Заранее прилетим в Катманду, чтобы спокойно подготовиться к большому путешествию по Гималаям.

2 день

День в Катманду

Заселимся в отель, позавтракаем, проверим имеющееся и докупим недостающее снаряжение. Если останется время, посетим основной центр тибетского буддизма в Непале — ступу Боднатх и индуистский храм бога Шивы — Пашупатинатх.

День в КатмандуДень в КатмандуДень в КатмандуДень в Катманду
3 день

Перелёт в Луку и первый переход

Утром на небольшом винтовом самолёте отправимся в город Лукла — первый перевалочный пункт на пути к Эвересту. Если будет хорошая погода, в полёте увидим несколько вершин Гималайского хребта: Шишабангму (8012 м), Лангтанг Ри (7200 м) и другие многотысячники.

После обеда начнём первый недолгий переход. На тропе нам встретится большое количество красочных чортенов (буддийских часовен) и каменных стен Мани, покрытых священными мантрами. На одном повороте откроется вид на пик Кусум Кангру (6367 м).

Перелёт в Луку и первый переходПерелёт в Луку и первый переходПерелёт в Луку и первый переходПерелёт в Луку и первый переход
4 день

Парк Сагарматха и треккинг в Намче-Базар

Сегодняшний переход займёт около 6 часов. Идти будем по территории национального парка Сагарматха — самой высокогорной территории в мире, охраняемой ЮНЕСКО. Здесь расположены несколько особенно почитаемых буддийских монастырей, а в южной части находятся зоны, где вообще исключена любая деятельность человека. Кстати, в непальском языке Сагарматха — это название Эвереста.

Несколько раз мы будем пересекать реку и ущелье по подвесным мостам. Тут же впервые полюбуемся величественной Джомолунгмой. Ночевать будем в Намче-Базаре с впечатляющей панорамой гималайских вершин. Посёлок считается столицей народности шерпов: здесь даже открыт посвящённый их культуре музей.

Парк Сагарматха и треккинг в Намче-БазарПарк Сагарматха и треккинг в Намче-БазарПарк Сагарматха и треккинг в Намче-БазарПарк Сагарматха и треккинг в Намче-Базар
5 день

Намче-Базар и Кхумджунг

Этот день посвятим акклиматизации и осмотру достопримечательностей в окрестностях Намче-Базара. Поднимемся на высоту 3800 метров в посёлок Кхумджунг, по пути нам встретятся россыпь чортенов и стен Мани. Заглянем в местный буддийский монастырь, где, по легенде, хранится скальп снежного человека, школу, основанную первым покорителем Эвереста Эдмундом Хиллари, и отель с потрясающими видами на Гималаи.

Намче-Базар и КхумджунгНамче-Базар и КхумджунгНамче-Базар и КхумджунгНамче-Базар и Кхумджунг
6 день

Переход в Тенгбоче

Отправимся в деревню Тенгбоче, переход займёт порядка 6 часов. Будем передвигаться по живописной тропе вдоль ущелья, спустимся к реке и вновь поднимемся на высоту 3850 метров. В конце пути попадём в шерпский буддистский монастырь, где принято зажигать свечи, чтобы получить благословение богов, помогающих подняться к вершине Эвереста и вернуться домой невредимыми.

Переход в ТенгбочеПереход в ТенгбочеПереход в ТенгбочеПереход в Тенгбоче
7 день

Треккинг в Дингбоче

Вдоль извилистого ущелья у реки поднимемся в Дингбоче (4400 м). Будем проходить редкие деревеньки и гомпы (религиозные центры). В одном из них хранится камень с отпечатками стоп монаха, принёсшего в эти места буддизм.

Треккинг в ДингбочеТреккинг в ДингбочеТреккинг в ДингбочеТреккинг в Дингбоче
8 день

Переход в Лобуче

Мимо ледника Кхумбу на южных склонах Эвереста, пастбищ и плоскогорий последуем в крошечную деревню Лобуче (4950 м). На треке нам попадётся плато, где установлено множество мемориальных табличек погибшим при восхождении на Эверест альпинистам.

Переход в ЛобучеПереход в ЛобучеПереход в ЛобучеПереход в Лобуче
9 день

Деревня Горак Шеп и пик Калапатар

Сегодня предстоит недолгий (3 часа) переход в деревню Горак Шеп (5280 м), что на шерпском языке означает «мёртвый ворон». С расстояния 9 км мы увидим Джомолунгму, затем поднимемся на пик Калапатар (5550 м), чтобы насладиться видами Гималайского хребта в лучах заходящего солнца.

Деревня Горак Шеп и пик КалапатарДеревня Горак Шеп и пик КалапатарДеревня Горак Шеп и пик КалапатарДеревня Горак Шеп и пик Калапатар
10 день

Базовый лагерь Эвереста

Утром доберёмся до базового лагеря Эвереста (5360 м), погуляем по леднику Кхумбу среди гигантских ледяных глыб — сераков. После обеда вернёмся в Лобуче и начнём треккинг в сторону поселения Дзонгла, где сегодня останемся ночевать.

Базовый лагерь ЭверестаБазовый лагерь ЭверестаБазовый лагерь ЭверестаБазовый лагерь Эвереста
11 день

Перевал Чо Ла

Покорим перевал Чо Ла — край бесконечных заснеженных вершин, бирюзовых озёр в расщелинах гор, чёрных скал и альпийских лугов. По пути насладимся панорамой пика Амада Блам (6800 м). Под вечер прибудем в посёлок Драгнаг (4700 м) и отдохнём.

Перевал Чо ЛаПеревал Чо ЛаПеревал Чо ЛаПеревал Чо Ла
12 день

Ледник Нгозумба и вершина Гокио Ри

До обеда пересечём ледник Нгозумба, это займёт 3-4 часа. Затем поднимемся на гору Гокио Ри (5350 м), откуда открываются захватывающие дух виды на четыре восьмитысячника: Эверест, Лхоцзе, Макалу и Чо Ойю. Полюбуемся небесно-голубой гладью озёр Гокио — ещё одной жемчужины этих мест. На ночёвку останемся в лодже в одноимённой деревушке (4700 м).

Ледник Нгозумба и вершина Гокио РиЛедник Нгозумба и вершина Гокио РиЛедник Нгозумба и вершина Гокио РиЛедник Нгозумба и вершина Гокио Ри
13 день

Обратная дорога

Сегодня стартуем в обратный путь. Из Гокио по тропе с головокружительными панорамами Гималаев доберёмся в деревню Доле (4100 м) и разместимся в местном гестхаусе.

Обратная дорогаОбратная дорогаОбратная дорогаОбратная дорога
14 день

Возвращение в Намче-Базар

Готовимся к длинному переходу. На треке понаблюдаем, как альпийские луга плавно сменяются лесным массивом. Пообедаем в шерпской деревне Там и посетим местный буддийский монастырь — один из старейших в этом регионе. Вечером окажемся в Намче-Базаре, где останемся на ночь.

Возвращение в Намче-БазарВозвращение в Намче-БазарВозвращение в Намче-БазарВозвращение в Намче-Базар
15 день

Треккинг в Луклу

Утром выйдем из Намче-Базара в уже знакомую нам Луклу. Здесь разместимся в гостевом доме и наберёмся сил перед предстоящими перелётами.

Треккинг в ЛуклуТреккинг в ЛуклуТреккинг в ЛуклуТреккинг в Луклу
16 день

Перелёт в Катманду

Прилетим из Луклы в Катманду, разместимся в отеле. Весь день будет свободен.

Перелёт в КатмандуПерелёт в КатмандуПерелёт в КатмандуПерелёт в Катманду
17 день

Завершающий день

После завтрака попрощаемся и отправимся по домам.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Проживание
  • Завтраки в гостинице в Катманду
  • Разрешения для всех локаций
  • Индивидуальная карточка треккера
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Помощь проводников-шерпов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Катманду и обратно
  • Авиабилеты Катманду - Лукла - Катманду (350-380 $)
  • Виза в Непал (50 $ на 30 дней)
  • Питание, кроме завтраков в отеле в Катманду
  • Помощь носильщиков снаряжения и личных вещей (20 $ на двоих участников)
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Катманду, первая половина дня
Завершение: аэропорт Катманду, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 17 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Катманду

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыТреккинг и походыПрирода и пейзажи

Похожие туры из Катманду

На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
🚶 Пешая
Авторский тур
17 дней
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
Прочувствовать атмосферу альпинистского лагеря, покорить перевал и пройтись по леднику
Аэропорт Катманду, утро
10 ноя
$1 100 за человека
Калейдоскоп впечатлений: путешествие в Непал с треккингом в Гималаи и духовными практиками
Авторский тур
14 дней
Калейдоскоп впечатлений: путешествие в Непал с треккингом в Гималаи и духовными практиками
Нарисовать глаза Будды, подняться на Пун Хилл и расслабиться на массаже «поющими чашами»
Аэропорт Катманду, время зависит от времени вашего...
174 923 за человека
Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
🚶 Пешая
Авторский тур
16 дней
Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Посетить высочайшую горную систему мира, покорить 5-тысячный перевал и пообщаться с жителями
Катманду, аэропорт, на выходе из зоны прилёта. Удо...
20 окт
$1 590 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Катманду
Все туры из Катманду
All Airlines
ХорошоТам