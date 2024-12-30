9 дней
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
«Непал — это удивительная страна в сердце Гималаев, куда обычно приезжают, чтобы пешком исследовать горные маршруты»
30 дек в 10:00
3 мая в 10:00
$2 390 за человека
17 дней
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
Прочувствовать атмосферу альпинистского лагеря, покорить перевал и пройтись по леднику
Начало: Аэропорт Катманду, утро
«Селение Намче-Базар расположилось на высоте 3500 метров — поэтому здесь могут появиться признаки горной болезни»
10 ноя в 08:00
$1 100 за человека
16 дней
Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Посетить высочайшую горную систему мира, покорить 5-тысячный перевал и пообщаться с жителями
Начало: Катманду, аэропорт, на выходе из зоны прилёта. Удо...
«Тропические пейзажи сменятся на высокогорные, будет встречаться всё больше хвойников на скалистых отрогах»
20 окт в 08:00
14 апр в 08:00
$1 590 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Природа и пейзажи»
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