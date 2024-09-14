8 дней
Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана
Познакомиться с воплощением богини и получить благословение монахов на удачу или рождение ребёнка
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
14 сен в 10:00
27 апр в 10:00
$2 990 за человека
18 дней
Сакральный путь в глубины своей души: перезагрузка в Гималаях с корой вокруг священного Кайласа
Пройти непальскими и тибетскими тропами по местам силы и совершить древний духовный обряд
Начало: Аэропорт Катманду, первая половина дня
3 сен в 10:00
$2 850 за человека
9 дней
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
30 дек в 10:00
3 мая в 10:00
$2 390 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Можно с детьми»
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