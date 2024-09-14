Семейные развлекательные туры Катманду

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Катманду на русском языке, цены от $2 390. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана
На автобусе
8 дней
Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана
Познакомиться с воплощением богини и получить благословение монахов на удачу или рождение ребёнка
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
14 сен в 10:00
27 апр в 10:00
$2 990 за человека
Сакральный путь в глубины своей души: перезагрузка в Гималаях с корой вокруг священного Кайласа
18 дней
Сакральный путь в глубины своей души: перезагрузка в Гималаях с корой вокруг священного Кайласа
Пройти непальскими и тибетскими тропами по местам силы и совершить древний духовный обряд
Начало: Аэропорт Катманду, первая половина дня
3 сен в 10:00
$2 850 за человека
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Прогулки на каяках
9 дней
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
30 дек в 10:00
3 мая в 10:00
$2 390 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Можно с детьми»

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  1. Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана
  2. Сакральный путь в глубины своей души: перезагрузка в Гималаях с корой вокруг священного Кайласа
  3. Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Сколько стоит тур в Катманду в августе 2024
Сейчас в Катманду в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 2 390 до 2 990.
Туры на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Можно с детьми», цены от $2390. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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