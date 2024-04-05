Приблизиться к высочайшему пику мира, исследовать святыни Непала и услышать легенду о йети
Мы отправимся в несложный треккинг-тур в сопровождении местных жителей — шерпов, они же могут помочь в транспортировке тяжёлых рюкзаков и снаряжения.
В этом путешествии вы прочувствуете всю красоту нетронутой природы: на нашем пути среди заснеженных гор-исполинов встретятся изумрудные озёра, извилистые ущелья, гигантские ледники и альпийские луга.
По всему маршруту рассыпаны и рукотворные буддийские святыни: храмы, монастыри, чортены, гомпы и стены Мани.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 300
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 16+
Понадобятся тёплые ботинки и одежда, спальный мешок. Специальное альпинистское снаряжение не потребуется.
Программа тура по дням
Начало тура
Заранее прилетим в Катманду, чтобы спокойно подготовиться к большому путешествию по Гималаям.
День в Катманду
Заселимся в отель, позавтракаем, проверим имеющееся и докупим недостающее снаряжение. Если останется время, посетим основной центр тибетского буддизма в Непале — ступу Боднатх и индуистский храм бога Шивы — Пашупатинатх.
Перелёт в Луку и первый переход
Утром на небольшом винтовом самолёте отправимся в город Лукла — первый перевалочный пункт на пути к Эвересту. Если будет хорошая погода, в полёте увидим несколько вершин Гималайского хребта: Шишабангму (8012 м), Лангтанг Ри (7200 м) и другие многотысячники.
После обеда начнём первый недолгий переход. На тропе нам встретится большое количество красочных чортенов (буддийских часовен) и каменных стен Мани, покрытых священными мантрами. На одном повороте откроется вид на пик Кусум Кангру (6367 м).
Парк Сагарматха и треккинг в Намче-Базар
Сегодняшний переход займёт около 6 часов. Идти будем по территории национального парка Сагарматха — самой высокогорной территории в мире, охраняемой ЮНЕСКО. Здесь расположены несколько особенно почитаемых буддийских монастырей, а в южной части находятся зоны, где вообще исключена любая деятельность человека. Кстати, в непальском языке Сагарматха — это название Эвереста.
Несколько раз мы будем пересекать реку и ущелье по подвесным мостам. Тут же впервые полюбуемся величественной Джомолунгмой. Ночевать будем в Намче-Базаре с впечатляющей панорамой гималайских вершин. Посёлок считается столицей народности шерпов: здесь даже открыт посвящённый их культуре музей.
Намче-Базар и Кхумджунг
Этот день посвятим акклиматизации и осмотру достопримечательностей в окрестностях Намче-Базара. Поднимемся на высоту 3800 метров в посёлок Кхумджунг, по пути нам встретятся россыпь чортенов и стен Мани. Заглянем в местный буддийский монастырь, где, по легенде, хранится скальп снежного человека, школу, основанную первым покорителем Эвереста Эдмундом Хиллари, и отель с потрясающими видами на Гималаи.
Переход в Тенгбоче
Отправимся в деревню Тенгбоче, переход займёт порядка 6 часов. Будем передвигаться по живописной тропе вдоль ущелья, спустимся к реке и вновь поднимемся на высоту 3850 метров. В конце пути попадём в шерпский буддистский монастырь, где принято зажигать свечи, чтобы получить благословение богов, помогающих подняться к вершине Эвереста и вернуться домой невредимыми.
Треккинг в Дингбоче
Вдоль извилистого ущелья у реки поднимемся в Дингбоче (4400 м). Будем проходить редкие деревеньки и гомпы (религиозные центры). В одном из них хранится камень с отпечатками стоп монаха, принёсшего в эти места буддизм.
Переход в Лобуче
Мимо ледника Кхумбу на южных склонах Эвереста, пастбищ и плоскогорий последуем в крошечную деревню Лобуче (4950 м). На треке нам попадётся плато, где установлено множество мемориальных табличек погибшим при восхождении на Эверест альпинистам.
Деревня Горак Шеп и пик Калапатар
Сегодня предстоит недолгий (3 часа) переход в деревню Горак Шеп (5280 м), что на шерпском языке означает «мёртвый ворон». С расстояния 9 км мы увидим Джомолунгму, затем поднимемся на пик Калапатар (5550 м), чтобы насладиться видами Гималайского хребта в лучах заходящего солнца.
Базовый лагерь Эвереста
Утром доберёмся до базового лагеря Эвереста (5360 м), погуляем по леднику Кхумбу среди гигантских ледяных глыб — сераков. После обеда вернёмся в Лобуче и начнём треккинг в сторону поселения Дзонгла, где сегодня останемся ночевать.
Перевал Чо Ла
Покорим перевал Чо Ла — край бесконечных заснеженных вершин, бирюзовых озёр в расщелинах гор, чёрных скал и альпийских лугов. По пути насладимся панорамой пика Амада Блам (6800 м). Под вечер прибудем в посёлок Драгнаг (4700 м) и отдохнём.
Ледник Нгозумба и вершина Гокио Ри
До обеда пересечём ледник Нгозумба, это займёт 3-4 часа. Затем поднимемся на гору Гокио Ри (5350 м), откуда открываются захватывающие дух виды на четыре восьмитысячника: Эверест, Лхоцзе, Макалу и Чо Ойю. Полюбуемся небесно-голубой гладью озёр Гокио — ещё одной жемчужины этих мест. На ночёвку останемся в лодже в одноимённой деревушке (4700 м).
Обратная дорога
Сегодня стартуем в обратный путь. Из Гокио по тропе с головокружительными панорамами Гималаев доберёмся в деревню Доле (4100 м) и разместимся в местном гестхаусе.
Возвращение в Намче-Базар
Готовимся к длинному переходу. На треке понаблюдаем, как альпийские луга плавно сменяются лесным массивом. Пообедаем в шерпской деревне Там и посетим местный буддийский монастырь — один из старейших в этом регионе. Вечером окажемся в Намче-Базаре, где останемся на ночь.
Треккинг в Луклу
Утром выйдем из Намче-Базара в уже знакомую нам Луклу. Здесь разместимся в гостевом доме и наберёмся сил перед предстоящими перелётами.
Перелёт в Катманду
Прилетим из Луклы в Катманду, разместимся в отеле. Весь день будет свободен.
Завершающий день
После завтрака попрощаемся и отправимся по домам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Катманду, первая половина дняЗавершение: аэропорт Катманду, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 17 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.