Утром на небольшом винтовом самолёте отправимся в город Лукла — первый перевалочный пункт на пути к Эвересту. Если будет хорошая погода, в полёте увидим несколько вершин Гималайского хребта: Шишабангму (8012 м), Лангтанг Ри (7200 м) и другие многотысячники.

После обеда начнём первый недолгий переход. На тропе нам встретится большое количество красочных чортенов (буддийских часовен) и каменных стен Мани, покрытых священными мантрами. На одном повороте откроется вид на пик Кусум Кангру (6367 м).