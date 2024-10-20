В Непал необходима виза, но ее легко оформить в аэропорту по прилете. Стоимость визы на 15 дней — $30.

Проживание. В двухместных номерах 4-звёздочных отелей. Во время треккинга будем жить в гостевых домах в горах.

Питание. Не входит в стоимость. Включено только питание во время треккинга в Гималаи.

Дети. Возможно участие с детьми от 15 лет.

Уровень сложности. В программе предусмотрен несложный треккинг, который не требует особой физической подготовки.