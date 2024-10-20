Нарисовать глаза Будды, подняться на Пун Хилл и расслабиться на массаже «поющими чашами»
Исследуем Катманду, Покхару и отправимся в горы любоваться пейзажами и знакомиться с жизнью небольших поселений.
Кроме треккинга вас ждёт необычный опыт рисования в технике танки и сеанс виброакустического массажа.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|174 923 ₽
Описание
Организационные детали
В Непал необходима виза, но ее легко оформить в аэропорту по прилете. Стоимость визы на 15 дней — $30.
Проживание. В двухместных номерах 4-звёздочных отелей. Во время треккинга будем жить в гостевых домах в горах.
Питание. Не входит в стоимость. Включено только питание во время треккинга в Гималаи.
Дети. Возможно участие с детьми от 15 лет.
Уровень сложности. В программе предусмотрен несложный треккинг, который не требует особой физической подготовки.
Программа тура по дням
Прибытие в Катманду
Встретимся в аэропорту Катманду и отправимся в отель. Будем жить в районе Боуды — буддийского храмового комплекса, в центре которого находится ступа окружённая множеством монастырей. После заселения и отдыха пойдём ужинать в ресторан с видом на эту достопримечательность.
Ступа Сваямба и район Тамель
Начинаем знакомство со столицей Непала. Утром доберёмся до храма Обезьян или ступы Сваямба. Вы не только услышите молитвы и почувствуете запахи благовоний, но и сможете понаблюдать за озорными обезьянками. А ещё со ступы открывается невероятный вид на город.
Далее отправимся в район Тамель — настоящий туристический рай. Его улицы заполнены магазинами и ресторанами. Увидим другую, более суетливую жизнь Катманду.
Пашупатинатх и Бхактапур
Позавтракав, поедем в Пашупатинатх — крупный храмовый комплекс индуизма, расположенный по обоим берегам Багмати. У реки часто проводят кремации, за этим процессом можно даже понаблюдать, что и делают местные жители. Пашупатинатх также считается самым важным в мире святым храмом Шивы.
Затем доберёмся до древнего Бхактапура, расположенного у подножия Гималаев. Архитектурное наследие древнего неварского города включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся по улицам и осмотрим старинные лавки, полуразрушенные храмы. После этого вернёмся в Катманду.
Переезд в Покхару
Сегодня вас ждёт дорога до Покхары — очень живописного города у озера Пхева. По прибытии заселимся в отель и отдохнём.
Прогулка по Покхаре
Этот день посвятим размеренной прогулке по городу. Пройдёмся вдоль озера, а желающие смогут полюбоваться местными пейзажи с воды, катаясь на лодке. Здесь царят спокойствие и уют. Наполнимся энергией перед несколькими днями треккинга.
Старт треккинга: гора Мачапучаре, Аннапурна, Дхаулагири и Хинчули
Начинаем самую активную часть нашего путешествия! Отправляемся в Гималаи. На протяжении всего маршрута нас будут сопровождать гиды-портеры, поэтому мы будем преодолевать путь налегке, чтобы в полной мере насладиться восхождением. Сегодня нам откроется вид на гору Мачапучаре, известную также под названием «Рыбий хвост». Согласно поверьям, на ней живёт Шива. Самостоятельно подниматься на неё нельзя. Также полюбуемся хребтом Аннапурны, увидим восьмитысячник Дхаулагири и вершину Хинчули. Наша цель в этот день — добраться до местечка Тикедунга.
Деревни Уллери и Горепани
После пробуждения продолжим наш путь. За деревней Тикедунга находится подъём, который приведёт нас к следующей точке маршрута — Уллери, расположенной на высоте около 2000 метров. Тут мы устроим привал, а потом отправимся дальше в деревню Горепани. Дорога займёт примерно 4 часа.
Подъём на вершину Пун Хилл
Долго поспать сегодня не удастся, ведь уже на рассвете вас ждёт подъём на Пун Хилл высотой 3210 метров. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на горы. Утром на вершине будет холодно, но вы сможете согреться чаем. Полюбуемся восходом солнца, а затем начнём спуск.
Гандрук
Мы спускаемся всё ниже: сегодня доберёмся до поселения Гандрук. Спустя 3 часа наконец-то сможем отдохнуть, и поделиться своими впечатлениями друг с другом. Целью нашего восхождения были не только красивые пейзажи, но и обретение нового духовного опыта, поэтому мы обсудим ваши ощущения. Вы узнаете несколько техник, помогающих проживать возникающие чувства.
Вечером выполним духовную практику, которая поможет наладить контакт с собой.
Окончание треккинга
Настал финальный день треккинга. Покинем Гандрук и спустя 3 часа сядем в транспорт, который доставит нас в Покхару.
Релакс в Покхаре
День для восстановления сил. Треккинг — дело непростое, поэтому сегодня мы будем отдыхать. Предлагаем вам посетить сеанс массажа «поющими чашами». Его принцип заключается в вибрационном воздействии на тело. Согласно некоторым данным, виброакустический массаж помогает избавиться от мышечных спазмов и ментального напряжения с помощью воздействия бинауральных ритмов и обертонов.
Возвращение в Катманду
Наполненные энергией возвращаемся в столицу, у нас еще есть время прочувствовать атмосферу Непала.
Мастер-класс в школе танки
Последний день нашего путешествия проведём творчески! Отправляемся в школу танки. Танка — тибетская буддийская живопись на шелке. Для вас проведут мастер-класс, во время которого вы в умиротворяющей обстановке нарисуете глаза Будды. Нас окружат аромат благовоний и звуки мантр — процесс станет настоящей медитацией.
Окончание тура
Наша перезагрузка в Непале подошла к концу. Мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Входные билеты
- Водная прогулка по озеру Фева
- Треккинг в Гималаи и питание во время треккинга
- Мастер-класс в школе Танки
- Сеанс массажа «поющими чашами»
Что не входит в цену
- Перелёт до Непала и обратно
- Питание
- Виза
- Медицинская страховка (её наличие обязательно)
- Уроки йоги