Непал: базовый лагерь Эвереста

Экспедиция, которая изменит вас и мир вокруг вас! Окружение альпинистов
Непал: базовый лагерь Эвереста
Непал: базовый лагерь ЭверестаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Непал: базовый лагерь ЭверестаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Эверест… Вершина, которая как магнит манит к себе самых смелых и отчаянных искателей приключений.

Трекинг к базовому лагерю Эвереста дает возможность сполна и на протяжении многих дней насладиться видами на высочайшую вершину мира и окружающих ее гигантов.

Кроме горных вершин вас ждет знакомство с героями нашего времени- с альпинистами, восходящими на Эверест! Вы сможете лично пообщаться с этими смелыми и неординарными людьми!

И,конечно же, углубимся в историю самой высокой горы в мире: от ее открытия до первой успешной экспедиции на вершину! Узнаем представители каких стран на самом деле были первопроходцами!

Программа тура по дням

1 день

Катманду

С первых шагов после выхода из самолета, еще в аэропорту, понимаешь ты попал в совершенно другой мир. Мир, который разительно отличается от всего привычного и западного. Здесь легко растеряться. Именно поэтому, сразу на выходе из аэропорта вас будет ждать гид или наш помощник. Из аэропорта мы доставим вас в гостиницу в самом сердце Тамеля туристического района Катманду. Небольшой отдых после дороги, и вперед изучать новый мир Непала! Из Тамеля отправимся на королевскую площадь Дурбар. Постараемся получить благославение от живой Богини- Кумари.

Вечером отправимся на праздничный ужин. Поближе познакомимся со всеми участниками треккинга и заодно продегустрируем непальские блюда. Стараемся допоздна не засиживаться завтра нас ждет ранний вылет в Луклу.

29 апреля у нас забронирован прямой рейс из Катманду в Луклу!

Катманду
2 день

Перелет в Луклу, Переход в Пхакдинг

Лукла это небесные врата в парк Сагарматха. Прилетаем в небольшой и один из самых интересных аэропортов мира аэропорт Тенцинга-Хиллари. Здесь нас встречают портеры и местный гид.

Первый ходовой день трека к базовому лагерю Эвереста очень короткий всего 8 км. Тропа плавно спускается, ведя нас среди зарослей рододендронов, вскоре покажется первая большая снежная вершина Кусум Кангару (6367 м). Очень красивая и суровая гора вот они, настоящие Гималаи!

По пути мы проходим несколько деревушек, где можно будет познакомиться с незатейливым бытом местного населения. Через пару часов приходим в Пхакдинг, очередную деревушку на пути, почти полностью состоящую с туристических домиков лоджей. Здесь мы и заночуем.

Вечером со всеми желающими сходим на пуджу в буддийский монастырь, который находится несколькими сотнями метров выше.

Переход 8 км. Высота ночевки 2600 м.

Перелет в Луклу, Переход в Пхакдинг
3 день

Пхакдинг - Намче-Базар

Сегодня мы впервые увидим Эверест! Мы идем вверх по течению реки Дудх Коси, постоянно переходя с берега на берег по знаменитым навесным мостам это отдельный аттракцион. Вскоре выйдем к мосту Хиллари. Если вы смотрели фильм Эверест, то наверняка узнаете это место. Сразу за мостом начинается крутой подъем к Намче Базару, посреди которого будет смотровая площадка на Эверест. Да уж, каменный великан с такого расстояния не выглядит громадным и самым большим. Еще час-полтора подъема - и мы в столице шерпов. Заселяемся в отель, отдыхаем и идем гулять на смотровую площадку. Это полезно для акклиматизации.

Переход 10 км. Высота ночевки 3440 м.

Пхакдинг - Намче-Базар
4 день

Акклиматизация в Намче-Базар. Кхумджунг

Высота -главная сложность на трекинге к базовому лагерю Эвереста. Тут важно не спешить, и максимально ответственно подойти к акклиматизации. Поэтому два раза у нас будут дневки, чтобы организм лучше привык к нехватке кислорода. Сегодня первая. Но на дневках мы не сидим на месте, а подымаемся выше и изучаем окрестности.

Сразу над Намче нам откроются вершины Эвереста, Лхотце, Нупце, Ама Даблана. От красоты Ама- Даблам- перехватывает дыхание! Продолжим нашу прогулку к отелю Everest view hotel и в деревушку Кумджунг, где посмотрим скальп йети и школу Хиллари. Если будут силы и желание, то подымемся на высоту 4000 м к монументу Хиллари.

Радиальные выходы без рюкзаков. Высота ночевки 3440 м.

Акклиматизация в Намче-Базар. Кхумджунг
5 день

Намче-Базар - Тенгбоче

Сегодня у вас появится ощущение будто вы попали в ботанический сад! Наш путь проходит по красивейшей дороге, со всех сторон усыпанной рододендронами. Любуясь лучшими видами на Ама Даблан, мы идем в сторону деревени Тенгбоче, которую весь мир называет вратами Джомолунгмы

Вечером, чтобы наш поход к вершине мира прошел успешно, сходим на пуджу в священное место-в монастырь Тенгбоче.

Переход 10,4 км. Высота ночевки 3800 м.

Намче-Базар - Тенгбоче
6 день

Тенгбоче - Дингбоче

Все еще любуясь зарослями рододендронов, мы продолжаем наш трекинг к базовому лагерю Эвереста. Запомните получше зелень деревьев, ведь сегодня, после деревушки Пангбоче, мы покинем зону леса. Пейзажи будут все аскетичнее, растительность все ниже, а горы все выше и ближе. Около 6 часов у нас займет переход в довольно крупное селение Дингбоче (4360 м), где мы остановимся на ближайшее две ночи.

Переход 10 км. Высота ночевки 4360 м.

Тенгбоче - Дингбоче
7 день

Акклиматизация в Дингбоче, Баз. Лагерь Айленд Пик

Делаем паузу в нашем движении к Эвересту и получше привыкаем к высоте. На выбор у нас будет два варианта: прогуляться к базовому лагерю Айленд пик (6189 м) самой популярной условно трекинговой вершины Непала. В этот раз наверх мы не полезем, а вдоволь насладимся красивейшими видами снизу. Чего стоит стена Лхотце (8516 м), которая вздымается на три вертикальных километра прямо перед нами!

Второй вариант: сходить на вершинку Чукунг Ри, с нее открываются неповторимые виды на Ама Даблам и всю долину. Мы сможем подняться на высоту 5070 м, что очень хорошо скажется на акклиматизации. Мы рекомендуем именно этот вариант.

Радиальные выходы без рюкзаков. Высота ночевки 4360 м.

Акклиматизация в Дингбоче, Баз. Лагерь Айленд Пик
8 день

Дингбоче - Лобуче

С каждым набранным метром виды становятся все величественней. Мы ночуем в совершенно особенном месте - в Лобуче! Это наша первая ночёвка почти на 5 000 м! В нашем лодже часто останавливаются альпинисты, которые совершают восхождение на Эверест!

Если останутся силы, сходим в Пирамиду Лобуче. Это итальянская научная лаборатория, которая с недавних пор стала доступна для обычных трекеров. Райское место на высоте в 5050 м. На прогулку выйдем на ближайший хребет, с которого открываются отличные виды на морену ледника Кхумбу, вершины Нуптце и Пумори.

Переход 13 км. Высота ночевки 4 950 м.

Дингбоче - Лобуче
9 день

Горак Шеп, Базовый Лагерь Эвереста, Кала-Паттар

Долгожданный день, кульминация всего трекинга к Эвересту! Сегодня мы побываем в базовом лагере и сделаем сочные снимки на фоне Эвереста! Не зависимо от сезона, базовый лагерь Эвереста (5335 м) и ледопад Кхумбу производят сильнейшее впечатление на всех участников. Для нас это самая дальняя точка маршрута, а для отважных восходителей только начало сложнейшего пути к вершине мира.

После общения с альпинистами, вам точно захочется покорить какую-нибудь вершину! Это рвение мы не станем откладывать.

Сразу как покинем базовый лагерь, мы отправимся на восхождение на настоящую гималайскую вершину Кала Паттар. На фоне соседней Пумори (7161 м) и Эвереста (8848 м) эта гора выглядит менее высокой (5648м), но она на пару метров выше Эльбруса!

Закат встретим ближе к вершине. Солнце на закатке освещает золотом склоны Эвереста и соседних гор. Цвет неба становится фантастическим. Эта панорама самая запоминающаяся на всём треке! Этот образ Эвереста останется с вами на всю жизнь!

На ночь возвращаемся в поселок Горак Шеп.

Переход 14,6 км. Высота ночевки 5164 м.

Горак Шеп, Базовый Лагерь Эвереста, Кала-Паттар
10 день

Переход в Периче

Просыпаемся рано утром, завтракаем и начинаем движение вниз. Сегодня постараемся спуститься в Периче (3900) поселок, где есть кофе, тортики, мобильная связь и электричество. Если будет тяжело, то можем остановиться в Периче (4 257 м).

Переход 12 км. Высота ночевки 4 257м.

Переход в Периче
11 день

Пангбоче - Намче-Базар

Измотанные высотой и заскучавшие по благам цивилизации, спускаемся в Намче Базар. Здесь настоящий кулинарный рай и хороший горячий душ! Отдыхаем, отъедаемся чизкейками и отпиваемся настоящим кофе. Можем позволить себе немножко расслабиться, ведь главные цели трекинга к базовому лагерю Эвереста достигнуты.

Переход 13 км. Высота ночевки 3440 м.

Пангбоче - Намче-Базар
12 день

Намче-Базар - Лукла

Сегодня тот день, когда мы получим официальные сертификаты о прохождении трека! Но сначала знакомой тропой, вьющейся по берегам реки среди сосновых лесов, спускаемся в Луклу. В пути целых 6 раз переходим по навесным мостам они уже не вызывают таких впечатлений и ажиотажа, как было в начале похода. Еще бы, мы ведь уже опытные трекеры!

Переход 18 км. Высота ночевки 2860 м.

Намче-Базар - Лукла
13 день

Перелет из Луклы в Рамечап (Катманду)

Молим богов, чтобы дали хорошую погоду и утренним рейсом вылетаем в Рамечап или напрямую в Катманду.

В первом случае: Далее 4-х часовой переезд в Катманду. Прямых рейсов на эти даты, возможно, не будет, тк авиакомпании снимают прямые рейсы в туристический сезон.

Весной 2026 года билеты приобретены из Луклы в Катманду (рейс прямой)

Заселяемся в наш отель в Катманду, а дальше свободная программа. Кто хочет может отдыхать, а кто не устал закупаться сувенирами. Чаще всего из Непала привозят статуэтки Будды, футболки с надписями Everest Base Camp, кашемировые пончо, шарфы из пашнины и шерсти яка, разнообразные приправы и масала чай. Ну и, конечно, все покупают яркие непальские шапки и перчатки.

Перелет из Луклы в Рамечап (Катманду)
14 день

Запасной День. Бхактапур

Запасной день на случай непогоды или посещение древнего города.

Мы отправимся в мессто, где Xv век не просто помнят- в нём живут.

Бхактапур- это город, вышитый из кирпича, дерева и шепота веков. Когда-то он был столицей Непала, а сейчас охраняется Юнеско и демонстрирует рассвет непальской культуры.

Начнем изучать город с королевской площади. Возможно застанем празднование свадьбы, фестиваля на площади или даже застанем съемку местного кинофильма. Обещаем, равнодушными не останется никто.

Бхактапур именуют городом-мастеров: здесь создают шедевры из резьбы по дереву, гончары при вас изготавливают горшки и кувшины, скульпторы изготавливают каменные скульптуры, а женщины шьют местные наряды. И мы попробуем себя в качестве гончаров и создадим шедевр своими руками. И закупимся самыми красивыми сувенирами в Непале.

Входные билеты и пререезды включены в стоимость тура.

Запасной День. Бхактапур
15 день

Вылет из Катманду

Сегодня закончится наше невероятное приключение. Прощаемся с Непалом и улетаем из Катманду.

Вылет из Катманду
Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту
  • Услуги 2 гидов (русскоговорящего и местного гида)
  • Проживание в Катманду в отеле с двухместным размещением
  • Проживание на маршруте в лоджах
  • Завтраки в Катманду, праздничный ужин в Катманду
  • Наземные трансферы по программе
  • Организационная помощь
  • Спутниковые средства связи
  • Групповая аптечка
  • Фирменные подарки для каждого участника
  • Сертификаты
Что не входит в цену
  • Перелет в Катманду и обратно
  • Непальская виза - 30 $ (оплачивается наличными долларами в аэропорту)
  • Перелет Катманду (Рамечап) - Лукла и обратно (около 470$)
  • Медицинская страховка обязательно, включающая вертолетную эвакуацию
  • Питание (кроме приемов пищи, включенных в программу) - 20-30 $ в день (в зависимости от аппетита)
  • Услуги носильщика - 12 $/ сутки + чай (услуга по желанию)
Визы
Непальская виза выдается по прибытию за 30$ на 15 дней, за 50$ на 30 дней (оплачивается наличными долларами в аэропорту)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Татьяна
Татьяна — Тревел-эксперт
Я опытный путешественник и профессиональный инструктор в горах. С 2019 года организовываю туры, походы, трекинг и лично провожу все программы. Мои туры про самые красивые горы в мире. Поэтому вы можете
читать дальше

отправиться со мной на Камчатку, в Гималаи (в Непал), в Восточные Саяны (близ Байкала). Посетила около 40 стран мира. Была в самых интересных точках России: Чукотка, Курилы, Камчатка, Алтай, Приморский край и т. д. С таким багажом знаний мне легко удается организовывать туры для вас. Год провела в заграничных путешествиях нон-стоп, отлично ориентируюсь в Азии. Поэтому создала 2 лучших тура в Непале: трекинг к базовому лагерю Эвереста (да, именно отсюда альпинисты начинают восхождение на Эверест) и трек вокруг Аннапурны — самой опасной горы в мире. Моя цель — дарить людям впечатления, показывая невероятные уголки нашей планеты и влюблять вас в горный туризм! Каждое путешествие со мной западёт в самое сердце!

