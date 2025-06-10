Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Эверест… Вершина, которая как магнит манит к себе самых смелых и отчаянных искателей приключений.

Трекинг к базовому лагерю Эвереста дает возможность сполна и на протяжении многих дней насладиться видами на высочайшую вершину мира и окружающих ее гигантов.

Кроме горных вершин вас ждет знакомство с героями нашего времени- с альпинистами, восходящими на Эверест! Вы сможете лично пообщаться с этими смелыми и неординарными людьми!

И,конечно же, углубимся в историю самой высокой горы в мире: от ее открытия до первой успешной экспедиции на вершину! Узнаем представители каких стран на самом деле были первопроходцами!